Economía

Inflación de junio: un rubro clave moderó el alza en el arranque de mes y será decisivo para consolidar la desaceleración

La dinámica de alimentos registró una suba tenue en los primeros días. Las verduras y los lácteos lideraron los aumentos, mientras que las frutas y las bebidas bajaron de precio, según las mediciones privadas

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Dos consultoras midieron una inflación de 0,1% en los primeros días de junio. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Dos consultoras midieron una inflación de 0,1% en los primeros días de junio. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los precios de los alimentos y bebidas tuvieron un comienzo de mes relativamente tranquilo, con lo que podrían limitar el impacto en la inflación de junio debido al peso que tiene el segmento en el indicador general del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Después de semanas en las que el ritmo de aumento se mantuvo en torno al 0,5% o más, el inicio del nuevo mes mostró una desaceleración marcada, con rubros que redujeron sus valores y otros que siguieron subiendo, pero a un ritmo moderado.

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El dato es consistente entre las dos consultoras que relevan precios semanalmente: tanto Analytica como LCG registraron una suba de 0,1% en alimentos y bebidas durante la primera semana de junio.

Estabilidad de precios

El 0,1% semanal que midieron ambas consultoras representa uno de los valores más bajos del año. Para poner el número en contexto, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en torno al 2,2% y 2,5% según cada fuente, lo que equivale a un ritmo mensual que, si bien viene en descenso, todavía supera ampliamente al dato puntual de esta semana.

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Un gráfico de Analytica, que registra la variación semanal desde marzo, muestra con claridad la tendencia: tras picos de 0,9% y 1,0% en la segunda mitad de abril y principios de mayo, los últimos registros fueron cayendo de forma sostenida. La cuarta semana de mayo marcó 0,3%, y la primera de junio llegó al mínimo de la serie con el 0,1 por ciento.

Bolsa de compra con alimentos frescos encima de una calculadora, reflejando el impacto de la inflación en la compra diaria y la importancia de la nutrición a pesar de la suba o baja de precios. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los precios de los alimentos y bebidas registraron una variación de apenas 0,1% en la primera semana de junio. (Imagen ilustrativa Infobae)

LCG, que elabora su índice a partir del relevamiento semanal de precios de 8.000 productos en cinco supermercados, también señala que los alimentos y bebidas aumentaron marginalmente por segunda semana consecutiva. Según ese informe, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas bajó a 2,2%, una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

Qué subió y qué bajó

LCG, que desagrega los datos por tipo de producto, muestra un comportamiento dispar entre los diferentes rubros. En la primera semana de junio, los condimentos subieron 2,1% y las verduras, 1,9%. Más atrás aparecen el rubro de “azúcar, miel, dulces y cacao” (1,7%), los aceites (1,4%) y las carnes (1,2%).

Estos aumentos fueron compensados por caídas en bebidas e infusiones (-2,9%) y productos de panificación, cereales y pastas (-1,1%). Las frutas también bajaron, aunque en menor medida: -0,5%.

En términos de incidencia —es decir, qué rubros explican más el movimiento general del índice—, LCG indica que las carnes fueron las que más aportaron al alza, seguidas por las verduras. Las bebidas, en cambio, fueron las que más contribuyeron a moderar la suba total.

El acumulado de las últimas cuatro semanas

Analytica, analizó también lo ocurrido con los precios de los alimentos en las últimas cuatro semanas. Según la consultora, las verduras lideraron los aumentos con una suba semanal del 12,7% en el último mes, seguidas por los lácteos, que subieron 2,8 por ciento. En el otro extremo, las frutas registraron una baja del 4,7%, y los pescados y mariscos tuvieron el incremento más acotado entre los rubros que subieron, con un 0,8%. Las carnes y derivados avanzaron 1,2 por ciento.

Aunque la carne no fue el rubro que más aumentó, sí tuvo una alta incidencia en al inflación de los alimentos del último mes. (Reuters)
Aunque la carne no fue el rubro que más aumentó, sí tuvo una alta incidencia en al inflación de los alimentos del último mes. (Reuters)

También el informe de LCG ofrece una lectura del comportamiento acumulado en el último mes. Según su medición, en el promedio de las últimas cuatro semanas hasta la primera de junio, los rubros con mayor aumento fueron los productos lácteos y huevos (+3,9%). Un poco por debajo figuran las carnes (+3,0%) y las bebidas e infusiones (+2,9%), entre otros ítems.

En el otro extremo, las frutas fueron el único rubro con variación negativa en el acumulado mensual, con una caída del precio del 1,2 por ciento.

Según LCG, casi la mitad de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explicó por el comportamiento de las carnes, que con un alza mensual del 3,0% tuvieron la mayor incidencia, seguidas por los lácteos y las bebidas.

Tendencia de desaceleración

La serie de Analytica permite trazar un recorrido de lo ocurrido en las últimas semanas. Según la medición privada, en la tercera semana de mayo, los precios de los alimentos aumentaron 1%, para luego ir descendiendo de forma paulatina a 0,6% en la semana siguiente, a 0,3% en la última de mayo y a 0,1% en la primera de junio.

LCG, por su parte, muestra que el promedio móvil de cuatro semanas viene cayendo desde niveles cercanos al 4% que se registraron entre febrero y marzo, y que desde mayo la desaceleración se profundizó. La inflación de alimentos y bebidas medida de esa forma pasó de 2,5% en la cuarta semana de mayo a 2,2% en la primera de junio.

De todas formas, el mes recién comienza y habrá que esperar a conocer la medición oficial del Indec para confirmar una baja de precios en el rubro de alimentos.

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