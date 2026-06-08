Economía

¿Comprar o vender activos argentinos?: las acciones y bonos que prefieren los analistas

Tras un mayo muy positivo y un arranque de junio errático por el frente externo, predomina un sesgo alcista: destacan la compresión del índice de riesgo país y el impulso del sector energía, aunque advierten sensibilidad a Wall Street

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Pese a la reciente suba, los activos argentinos no recuperaron sus precios máximos (Foto: Reuters)
Pese a la reciente suba, los activos argentinos no recuperaron sus precios máximos (Foto: Reuters)

Ya avanzado el año, las acciones y los bonos argentinos dieron muestras de una reacción positiva que se concentró en mayo. Junio comenzó con un recorrido errático -condicionado por la influencia externa-, las perspectivas de los analistas todavía ponderan altas chances de mayores subas hacia fin de año.

Algunos indicadores resultaron favorables: el superávit fiscal, aún con cierto deterioro de los datos de recaudación, un dólar que se mueve dentro de las bandas oficiales y las compras de divisas por parte del Banco Central.

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Las acciones sostuvieron fundamentos por la compresión del índice de riesgo país, la desregulación económica que mejora los márgenes de ganancia empresariales y el fuerte potencial de sectores estratégicos.

Los principales fundamentos que impulsan estas perspectivas alcistas son:

  1. Caída del índice de riesgo país: Una reducción sostenida del riesgo crediticio eleva el valor presente de los bonos y actúa como un motor directo para el equity local. Históricamente, a menor riesgo de pago de la deuda soberana, mayor es el valor que los mercados asignan a las empresas argentinas.
  2. Potencial del sector energético: Las acciones de compañías ligadas a Vaca Muerta (como YPF o Vista Energy) tienen un amplio margen de crecimiento. El aumento en la producción de petróleo y gas, junto con las exportaciones crecientes, justifican valuaciones más altas.
  3. Rebote del sector financiero: Los bancos locales se benefician directamente de un escenario donde la inflación desciende y la actividad crediticia puede volver a expandirse con fuerza.
  4. Interés de fondos comunes de inversión: Es una de las mayores apuestas. Fondos gigantes y gestores de inversión de Wall Street han aumentado sus tenencias en la petrolera de manera muy agresiva.
  5. Bajas valuaciones históricas: A pesar de las recientes subidas, los analistas bursátiles suelen destacar que muchas empresas cotizan a múltiplos mucho más bajos en comparación con sus pares de mercados emergentes, lo que deja un amplio margen para la revalorización en dólares.
"Mantenemos una preferencia estructural por el sector energético vinculado a Vaca Muerta", observó Inviú (Foto: Reuters)
"Mantenemos una preferencia estructural por el sector energético vinculado a Vaca Muerta", observó Inviú (Foto: Reuters)

“En términos generales, mantenemos una preferencia estructural por el sector energético vinculado a Vaca Muerta como principal historia de largo plazo, incluso considerando que, tras la reciente suba y la expansión de múltiplos, podría observarse una fase de consolidación antes de retomar una tendencia alcista más sostenida. La tesis de valuación en petroleras continúa siendo sólida, con un sendero de crecimiento que, a medida que se vaya materializando en resultados, debería seguir habilitando potencial adicional en equity. Se trata de un sector cuya dinámica de fondo luce relativamente desacoplada del ciclo político de corto plazo", observó Segundo Derdoy, Research Analyst de Inviú.

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Los spreads soberanos todavía se ubican aproximadamente 130 puntos básicos por encima de los de países comparables (Max Capital)

Max Capital consideró que los analistas mantienen “una visión estructuralmente constructiva, respaldada por sectores exportadores competitivos, un shock favorable en los términos de intercambio y spreads soberanos que todavía se ubican aproximadamente 130 puntos básicos por encima de los de países comparables".

“Las elecciones todavía lucen lejanas y, mientras la imagen positiva de Milei se mantenga por encima del 35%, los inversores continúan restando importancia a las encuestas, que suelen ser ruidosas. El principal riesgo es un deterioro del empleo, producto de un proceso de crecimiento desigual, a medida que los recursos se reasignan desde sectores menos competitivos hacia otros más dinámicos”, continuó Max Capital.

Los principales indicadores de Wall Street anotaron máximos históricos, aunque en el cierre de la semana una abrupta corrección encendió las alarmas. En 2026 el Dow Jones de Industriales gana 5,1%, el panel tecnológico Nasdaq progresa 10,7%, mientras que el promedio S&P 500 sube 7,7 por ciento.

En comparación el S&P Merval de la Bolsa porteña gana sólo 1,1% en pesos y 1,9% en dólares en lo que va del año, aún está 14,5% debajo de su récord de enero de 2025.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las acciones argentinas operaron muy dispares. De la mano del salto del precio del petróleo, papeles del sector como YPF y Vista Energy tocaron precios récord. En el caso de YPF, el precio máximo se dio al contabilizar pagos de dividendos, para Vista el récord fue nominal. No obstante, en el caso de empresas industriales, proveedoras de servicios públicos y bancos, el balance de 2026 sigue arrojando -en mayoría- números rojos.

“El mercado argentino sigue mostrando tónica optimista” aunque “el alto beta de Argentina lo hace sensible a cambios en el temperamento del mercado internacional”, expresó Juan Manual Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“El foco seguirá pasando por el ritmo de acumulación de reservas, las perspectivas para la economía real y la posibilidad de volver a los mercados internacionales” (Franco)

“Hacia adelante, el foco seguirá pasando por el ritmo de acumulación de reservas, las perspectivas para la economía real y la posibilidad de volver a los mercados internacionales de crédito voluntario. Además, a medida que transcurran los meses, la cuestión política de cara al ciclo electoral 2027 ira ganando ponderación entre los inversores”, añadió Franco.

Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Compañía, aportó: “Creemos que la aprobación del gobierno es uno de los puntos clave que monitorea el mercado y a medida que se acerque el ciclo electoral 2027 su importancia aumentará. Una tendencia de la inflación a la baja en los próximos meses y una mejora en la dinámica de la actividad económica impactarían positivamente en su evolución”.

Cocos Capital reportó que “el mercado viene castigando a Mercado Libre por la compresión de márgenes, pero lo que está detrás es una inversión agresiva en crecimiento. Mercado Pago escala con crédito y emisión de tarjetas, y los ingresos crecieron 49% interanual. Cuando los márgenes se normalicen, lo van a hacer sobre una base de ingresos mucho mayor”.

Una tendencia de la inflación a la baja en los próximos meses y una mejora en la dinámica de la actividad económica impactarían positivamente en su evolución (Blanc)

Principales apuestas de los fondos globales

  • YPF: Fondos gigantes y gestores de inversión de Wall Street aumentaron sus tenencias en la petrolera de manera muy agresiva. El legendario inversor de Wall Street Stanley Druckenmiller (a través de su fondo Duquesne Family Office) invirtió cerca de USD 150 millones para comprar más de tres millones de acciones de la petrolera argentina, que viene de superar un multimillonario juicio en los Estados Unidos por su polémico proceso de estilización en 2012.
  • Sector Energético y Bancos: Gestoras como Discovery Capital ampliaron sus carteras con la compra de acciones de Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina y AdecoAgro.
  • MercadoLibre: Fondos enfocados en tecnología y crecimiento continúan posicionándose fuertemente en la empresa de e-commerce líder regional con figuras como Michael Burry, quien apuesta a su expansión.
  • ETF de Argentina: Fondos como el ARGT (ETF que agrupa empresas con operaciones en Argentina) registraron en los últimos meses una mayor inyección de capital extranjero.

Renta fija: dónde ven valor en los bonos soberanos en dólares

“Seguimos viendo valor en bonos soberanos en dólares, especialmente en los tramos medios y largos, donde la duration permite capturar mejor una baja adicional del riesgo país. Para perfiles más conservadores, mantenemos preferencia por instrumentos más cortos y líquidos, mientras que para inversores con mayor tolerancia a la volatilidad vemos atractivo en bonos largos como AL35, AE38,. Después de la compresión reciente, puede haber correcciones puntuales, pero creemos que esas bajas deberían ser aprovechadas para sumar exposición, más que para desarmar posiciones", destacó un informe de Sailing Inversiones.

Emilio Botto: "El mercado va a seguir de cerca tres variables: las compras del BCRA, la dinámica de tasas y la demanda de cobertura cambiaria" (Foto: Reuters)
Emilio Botto: "El mercado va a seguir de cerca tres variables: las compras del BCRA, la dinámica de tasas y la demanda de cobertura cambiaria" (Foto: Reuters)

“El mercado va a seguir de cerca tres variables centrales: el ritmo de compras del BCRA, la dinámica de tasas cortas y la demanda de cobertura cambiaria”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, resaltó que “el valor en los bonos soberanos en dólares, especialmente en los tramos más largos de la curva, donde el potencial de apreciación ante una baja adicional del índice de riesgo país es mayor. Entre nuestras preferencias se destacan el AL41 y el GD41, que ofrecen una combinación atractiva de rendimiento y potencial de compresión de spreads".

“La plaza argentina procesó con firmeza el aval del FMI y la consolidación de la desinflación, gatillando un rally financiero que llevó al índice de riesgo país a quebrar barreras técnicas emblemáticas”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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