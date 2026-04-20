El ‘Modo Xbox’ ya funcionaba en dispositivos como las ROG Xbox Ally. (Imagen ilustrativa Infobae)

Microsoft borra la frontera: el ‘Modo Xbox’ llega a Windows para unificar su ecosistema de juego. La compañía ha comenzado a desplegar esta nueva experiencia en PC, permitiendo a los usuarios alternar entre la interfaz clásica de Windows y una capa optimizada para el gaming, con mando y mejoras de rendimiento.

Este paso anticipa la convergencia definitiva entre consola y ordenador, acercando la experiencia Xbox a incontables dispositivos, y marcando el inicio de la integración técnica que definirá la próxima generación de gaming en el ecosistema Microsoft.

El ‘Modo Xbox’ en PC: cómo funciona la integración con Windows

El despliegue del ‘Modo Xbox’ en computadoras representa un cambio importante en la estrategia de Microsoft para ofrecer una experiencia de juego homogénea entre distintos dispositivos. Esta interfaz, que se activa fácilmente y es compatible con mandos, está pensada tanto para portátiles, tablets, consolas portátiles y en breve llegará a los PC de escritorio.

El despliegue de 'Modo Xbox' se ha ampliado a través del canal Dev del programa Insider de Windows. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de las soluciones previas, no reemplaza el escritorio convencional de Windows 11, sino que permite cambiar entre ambos modos según la necesidad del usuario.

El ‘Modo Xbox’, antes conocido como Xbox Fullscreen Experience, ya funcionaba en dispositivos como las ROG Xbox Ally, pero ahora su despliegue se ha ampliado a través del canal Dev del programa Insider de Windows. Uno de sus principales atractivos es la optimización del consumo de recursos: al activarse, suspende procesos en segundo plano y reduce el uso de memoria RAM, mejorando así el rendimiento durante las sesiones de juego.

Esta capacidad resulta especialmente útil en equipos de potencia limitada y dispositivos portátiles, donde cada recurso cuenta para garantizar una experiencia fluida.

El desarrollo del ‘Modo Xbox’ está directamente vinculado a Project Helix. REUTERS/Kevork Djansezian

El lanzamiento se está realizando de manera gradual y por mercados seleccionados, para asegurar la estabilidad y recoger el feedback de los primeros usuarios. La posibilidad de alternar entre el entorno clásico de Windows y el ‘Modo Xbox’ permite a los jugadores adaptar el sistema a sus preferencias, reforzando la idea de un ecosistema de juego flexible y personalizado.

Project Helix y la nueva generación de Xbox: un futuro sobre Windows

El desarrollo del ‘Modo Xbox’ está directamente vinculado a Project Helix, la próxima generación de consolas Xbox. Esta futura plataforma funcionará sobre Windows y tendrá el ‘Modo Xbox’ como entorno predeterminado, consolidando la convergencia entre ambos sistemas. Los miembros del programa Insider que ya prueban esta funcionalidad en sus PC están utilizando, en la práctica, la base técnica de la próxima generación de consolas de la compañía.

Esta integración anticipa un futuro en el que las diferencias entre jugar en consola o en PC serán prácticamente invisibles. La visión de Microsoft es que los jugadores puedan moverse con libertad entre dispositivos, conservando sus perfiles, logros y configuraciones personalizadas sin barreras de hardware o software. El ‘Modo Xbox’ es, por tanto, una pieza clave en la estrategia de unificación total del ecosistema de juego de Microsoft.

La visión de Microsoft es que los jugadores puedan moverse con libertad entre dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Novedades de la actualización de Xbox

Junto con el despliegue del ‘Modo Xbox’ en Windows, la compañía ha lanzado una actualización global para la consola en abril. Entre las novedades más destacadas se encuentra la opción de desactivar Quick Resume por juego, permitiendo a los usuarios tener mayor control sobre el funcionamiento de esta función. Además, se han añadido nuevos colores y medallas personalizables a los perfiles, que serán visibles en toda la plataforma Xbox.

Otra mejora significativa es la aparición de un indicador de calidad de red y la posibilidad de seleccionar la resolución para la transmisión en streaming de juegos. Los usuarios también pueden fijar hasta 10 grupos en la pantalla de inicio, superando el límite anterior de solo dos grupos.

Por su parte, los Games Hubs incorporan un nuevo indicador del estado de guardado, mostrando si el progreso está sincronizado entre consola, nube o PC con un simple vistazo.

Estas actualizaciones forman parte de un plan más amplio que incluye avances como Advanced Shader Delivery, DirectStorage mejorado y Auto SR, todos ellos orientados a optimizar el rendimiento y la experiencia de juego en el ecosistema Microsoft.