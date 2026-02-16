Tecno

HDMI 2.1 o 2.0: el detalle clave que muchos ignoran al comprar cables

La elección del cable adecuado no se basa únicamente en el costo o en la apariencia, sino en las necesidades concretas y la compatibilidad de tus dispositivos

El HDMI 2.0 sigue siendo suficiente para la mayoría de los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comprar un cable HDMI parece sencillo, pero detrás de la decisión existe un detalle fundamental que la mayoría pasa por alto. En tiendas y plataformas online abundan opciones que, a simple vista, lucen idénticas; sin embargo, el tipo de cable que elijas puede marcar una diferencia real en calidad de imagen, sonido y compatibilidad con tus dispositivos.

Ahora bien, ¿vale la pena gastar más en un HDMI 2.1 o basta con uno 2.0? La respuesta depende de tus necesidades y del equipo que tengas en casa.

Diferencias técnicas entre HDMI 2.1 y 2.0: por qué importa

La principal diferencia entre HDMI 2.1 y 2.0 radica en el ancho de banda que pueden manejar. El HDMI 2.1 más que duplica la capacidad de transferencia de datos respecto a su antecesor, lo que permite soportar resoluciones de hasta 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz.

Una característica del HDMI 2.1 es su alto ancho de banda de 48 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta característica lo convierte en el aliado ideal para quienes buscan la mejor experiencia de juego en consolas como PS5 o Xbox Series X, o para quienes desean reproducir contenido con la máxima calidad de audio.

Este estándar incorpora tecnologías exclusivas orientadas a videojuegos y entretenimiento moderno, como HDR dinámico, VRR (Variable Refresh Rate) —presente en sistemas NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync—, y ALLM (Auto Low Latency Mode), que activa automáticamente el modo juego del televisor para reducir la latencia.

Además, es pertinente señalar que el soporte eARC permite enviar audio sin comprimir desde la tele a una barra de sonido o equipo de audio de alta gama.

Un aspecto destacado de HDMI 2.0 es que soporta la transmisión de video en 4K. (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, para aprovechar estas ventajas, tanto el televisor o monitor como la consola o PC deben ser compatibles con HDMI 2.1. Si no lo son, el cable funcionará, pero no se podrán disfrutar sus beneficios avanzados, convirtiendo la inversión en algo innecesario.

Cuándo elegir un cable HDMI 2.0: calidad a buen precio

El HDMI 2.0, aunque tiene un menor ancho de banda, sigue siendo suficiente para la mayoría de los usuarios. Permite reproducir contenido en 4K a 60 Hz y es compatible con HDR, lo que lo hace ideal para consolas de generaciones anteriores como PlayStation 4 o Nintendo Switch, así como para dispositivos de streaming o TV Box.

La gran ventaja de este tipo de cable es su precio más accesible, lo que permite incluso optar por modelos de mayor calidad sin gastar demasiado. Sin embargo, su mayor limitación es que puede quedarse obsoleto si en el futuro piensas renovar tu televisor o consola por modelos que aprovechen las ventajas del HDMI 2.1.

En ese caso, tendrás que adquirir un cable nuevo para exprimir las posibilidades de la nueva tecnología.

Un cable HDMI inadecuado puede reducir la calidad de imagen y sonido en tu Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores clave para elegir el cable HDMI adecuado

Antes de decidirte por un cable HDMI 2.1 o 2.0, ten en cuenta los siguientes aspectos:

  • Compatibilidad del equipo: Verifica si tu televisor, monitor o consola tiene puertos HDMI 2.1. Si no los tiene, un HDMI 2.0 es suficiente.
  • Resolución y Hz que necesitas: Si buscas jugar a más fotogramas por segundo o disfrutar de contenido en 8K, solo el HDMI 2.1 lo permite.
  • Precio vs. calidad: El HDMI 2.0 es más barato, lo que permite invertir en un cable de mejor calidad por menos dinero.
  • Tipo de uso: Si eres gamer competitivo o tienes una barra de sonido avanzada, el HDMI 2.1 te dará mejores resultados. Para usuarios convencionales o de generaciones anteriores, el HDMI 2.0 cumple de sobra.

Qué cable te conviene según tu caso

Elegir entre un cable HDMI 2.1 y uno 2.0 no depende solo del precio o de lo que veas en la etiqueta, sino del uso real que le vas a dar y de los dispositivos que tienes en casa.

  • Elige HDMI 2.1 si tienes una consola de última generación, un televisor compatible o planeas renovar tu equipo pronto.
  • Opta por HDMI 2.0 si tu uso principal es con consolas antiguas, tu televisor es 4K a 60 Hz y no tienes previsto cambiar de dispositivo en el corto plazo.

