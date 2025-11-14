Tecno

Cómo llegar de Buenos Aires a Brasil en tan solo una hora usando un tren: la historia

Con cables internos, el tren T-Flight mantiene señal de alta velocidad durante todo el trayecto, ofreciendo a los pasajeros streaming ultra-HD y videojuegos en línea sin interrupciones

Guardar
El tren de levitación magnética
El tren de levitación magnética promete unir Buenos Aires y Brasil en solo una hora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte ferroviario se encuentra ante una transformación histórica con el desarrollo de un tren de levitación magnética, una tecnología capaz de recorrer largas distancias en tiempo récord.

Un proyecto de la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) impulsa la creación del T-Flight, un tren que podría alcanzar los 1.000 km/h y reducir el trayecto entre Buenos Aires y la frontera de Brasil a solo sesenta minutos.

Este avance marcaría un salto frente a los aviones comerciales, cuya velocidad promedio ronda los 860 km/h, de acuerdo con la World Aviation ATO.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tecnologías hacen posible el tren magnético de 1.000 km/h

El sistema maglev, clave en la propuesta del T-Flight, permite la levitación del tren mediante la repulsión entre imanes instalados tanto en el vehículo como en los rieles. Este diseño elimina el contacto físico a partir de los 150 km/h, suprimiendo la fricción y posibilitando aceleraciones inéditas para sistemas ferroviarios convencionales.

Además, el proyecto contempla el uso de túneles de baja presión o vacío parcial, lo que disminuye la resistencia del aire y reduce el consumo energético necesario para mantener velocidades extremas.

En pruebas recientes, el prototipo del T-Flight alcanzó los 650 km/h en siete segundos, recorriendo dos kilómetros de tramo experimental. Los desarrolladores buscan que las operaciones regulares se realicen cerca de los 800 km/h, con la posibilidad de superar el umbral de los mil kilómetros por hora en condiciones óptimas.

Viajes con conectividad a internet

Superar los desafíos técnicos de un trayecto a tan alta velocidad exigió repensar la conectividad para los pasajeros. El equipo liderado por el profesor Tiecheng Song incorporó cables paralelos a lo largo de las paredes internas del tubo de vacío en vez de antenas convencionales, solución que mantiene una conexión 5G de alto rendimiento durante todo el viaje.

Retos del tren magnético T-Flight
Retos del tren magnético T-Flight para lograr viajes supersónicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, quienes viajan pueden acceder a servicios de transmisión de video en ultraalta definición y disfrutar de videojuegos en línea sin interrupciones, prestaciones que no se han logrado garantizar en trenes que apenas superan los 350 km/h de media.

La empresa ha resaltado que la experiencia para los usuarios cambiaría por completo los estándares actuales del transporte terrestre y aéreo.

Impacto en tiempos de viaje y potencial en Latinoamérica

El ahorro de tiempo es el argumento principal para el despliegue de esta tecnología. Por ejemplo, el plan piloto previsto para el recorrido Pekín-Shanghái apunta a cubrir los 1.200 kilómetros de esa ruta en una hora, cifra inalcanzable para los trenes de alta velocidad convencionales (que requieren entre 4 y 5 horas) y muy superior a la eficiencia de los vuelos comerciales, considerando los tiempos de acceso y controles de seguridad.

En el escenario latinoamericano, el trayecto entre Buenos Aires y la frontera con Brasil podría completarse en un lapso similar, gracias a la velocidad sostenida a lo largo de tramos especialmente diseñados. Este avance cambiaría radicalmente la conectividad regional y la dinámica de intercambio entre países vecinos.

China y Brasil compiten por
China y Brasil compiten por liderar los trenes más rápidos de la región

A pesar de los logros obtenidos en pruebas de laboratorio, ejecutar este modelo a gran escala implica desafíos considerables. Implementar túneles de vacío requiere inversiones multimillonarias y soluciones inéditas para garantizar la seguridad, el mantenimiento y la evacuación ante incidentes.

Además, el proyecto debe prever la construcción de estaciones especializadas, instalaciones de control y accesos adaptados a las necesidades de velocidad y volumen de pasajeros.

El éxito también dependerá de la adopción por parte del público y de la coordinación entre organismos para regular el sistema y definir estándares internacionales de operación.

Brasil impulsa su propio tren de alta velocidad

Mientras China lidera la carrera por la máxima velocidad ferroviaria, Brasil trabaja en el desarrollo del primer tren de alta velocidad de Sudamérica: el Trem de Alta Velocidade (TAV).

El proyecto contempla unir Río de Janeiro, São Paulo y Campinas con trenes que alcanzarán los 350 km/h y cubrirán 510 kilómetros en aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos. El contraste con las actuales seis horas de viaje por carretera marca la magnitud de la mejora.

La infraestructura demandará inversiones entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, con las obras previstas para iniciarse en 2027 y el inicio de operaciones estimado para 2032.

Este avance, de materializarse, posicionará a Brasil como referente regional en conectividad y movilidad avanzada.

Temas Relacionados

TrenBuenos AiresBrasilLevitación magnéticaTransporte terrestreLo último en tecnologíaTecno Autos y movilidad

Últimas Noticias

Qué es una Steam Machine y cuándo es la fecha del lanzamiento

Con este nuevo producto, Valve lleva todo el catálogo de Steam al hogar y desafía a los grandes del sector de consolas

Qué es una Steam Machine

Starlink hace un anuncio en España para el internet satelital: un servicio gratuito

Aunque instalar el router y el módem de Starlink puede hacerse por cuenta propia, la instalación profesional es útil cuando el equipo necesita ubicarse en un lugar específico

Starlink hace un anuncio en

NotebookLM de Google se transforma en un súper investigador personal con esta nueva función

Deep Research le permite a los investigadores obtener información relevante de manera rápida y estructurada, accediendo a resúmenes y comparativos de múltiples fuentes académicas

NotebookLM de Google se transforma

Hackers perfeccionan un método silencioso para robar datos y dinero a través de Gmail

Los expertos alertan que un acceso no autorizado al correo puede comprometer todos los servicios vinculados a la cuenta

Hackers perfeccionan un método silencioso

ChatGPT estrena su versión WhatsApp: crear chats grupales con amigos y familia

Como si se tratara de una red social, ahora puedes crear conversaciones con amigos directamente en esta herramienta de inteligencia artificial

ChatGPT estrena su versión WhatsApp:
DEPORTES
La descollante actuación de Mauro

La descollante actuación de Mauro Zárate en la Copa Potrero: del golazo que marcó a la brutal patada que recibió

Scaloni habló tras el amistoso de Argentina ante Angola: “Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto”

Los memes tras la victoria de la selección argentina en Angola: la Messi Manía y el divertido comentario por Kevin Mac Allister

Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

Del caño genial, a la asistencia y el gol que generó una reacción inesperada en el estadio: el show de Messi en el triunfo ante Angola

TELESHOW
La historia de la canción

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

Las Trillizas de Oro anticiparon su regreso a la música con el video de una nueva canción

Noel Gallagher en Argentina: las imágenes de su visita al Cementerio de la Recoleta y el recorrido por La Bombonera

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

INFOBAE AMÉRICA

Caminar 10 minutos después de

Caminar 10 minutos después de comer: claves de una práctica que puede prevenir enfermedades y ayudar al bienestar

Estados Unidos y Suiza acordaron una reducción de aranceles a cambio de una inversión millonaria

Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar

La ONU condenó “enérgicamente” el ataque masivo de Rusia contra civiles e infraestructura crítica en Ucrania: “Es inaceptable”

Banksy vuelve a ser noticia: condenan a un hombre por el robo de ‘Girl with Balloon’ en Londres