PlayStation obligará a verificar tu edad para usar chats y grupos: todo lo que debes saber

PlayStation ha implementado la verificación de edad para acceder a ciertas funciones de la plataforma. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Si tienes una cuenta de adulto en PlayStation, debes saber que es obligatorio verificar tu edad para acceder a algunas funciones como los chats grupales o la opción de unirse a fiestas.

Sony indica que esta verificación busca adaptar la experiencia de uso a cada edad y proteger a los usuarios más jóvenes. “A partir de junio de 2026, si no has completado la verificación de edad, podrás seguir jugando en PlayStation, pero algunas funciones no estarán disponibles hasta que verifiques tu edad”, explica Sony.

Esta medida, por el momento, solo aplica a cuentas registradas en Reino Unido e Irlanda. Es importante destacar que esta regla responde a las leyes y regulaciones locales.

Esta medida busca adaptar la experiencia de uso y proteger a los jugadores más jóvenes. REUTERS/Issei Kato

Cómo verificar la edad de mi cuenta de PlayStation

Puedes elegir el método de tu preferencia para verificar tu edad durante el proceso, como número de teléfono móvil, reconocimiento facial o documento de identidad. Estas opciones son gestionadas por el proveedor de servicios Yoti.

Qué funciones necesitarán de verificación de edad

Las funciones de PlayStation que requerirán verificación de edad incluyen:

Comunicación en todas las plataformas de PlayStation (consola, aplicación y web), como chat de voz y mensajería.

Unirse a fiestas o sesiones grupales.

Interacción en experiencias conectadas y de terceros, incluido el chat de voz de Discord.

Transmisión y uso compartido de partidas en plataformas como YouTube o Twitch.

Uso de contenido generado por el usuario (CGU) y herramientas de comunicación dentro del juego.

Sin verificación, funciones como chats, mensajería, vinculación con Twitch y transmisión pueden quedar restringidas. (Twitch)

Algunos juegos ofrecen funciones propias de chat o de CGU; si no completas la verificación de edad, podrías perder acceso a opciones como el chat dentro del juego o la posibilidad de compartir contenido.

Estas restricciones pueden variar según el diseño de cada título y podrían ampliarse a medida que los juegos actualicen sus sistemas.

Qué sucede con las cuentas de PlayStation de menores de edad

Las cuentas de PlayStation para menores de 18 años deben ser gestionadas por un padre o tutor legal. Si se creó una cuenta de adulto para un menor, será necesario cambiarla al tipo de cuenta adecuado. El proceso de actualización debe realizarlo el padre o tutor.

La verificación es obligatoria para cuentas registradas en Reino Unido e Irlanda. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Qué funciones tiene PlayStation para la protección de menores de edad

PlayStation ofrece diversas funciones para la protección de menores de edad:

Control parental: Permite a padres y tutores establecer límites de tiempo de juego, restringir el acceso a ciertos juegos, aplicaciones y contenidos según la edad.

Gestión de gastos: Los adultos pueden fijar límites de gasto o bloquear compras dentro de la cuenta del menor.

Supervisión de comunicación: Se pueden restringir o bloquear funciones de chat de voz, mensajería y la interacción con otros jugadores.

Verificación de edad: Exige verificar la edad del usuario para acceder a características sensibles, como chats o contenido generado por otros usuarios.

Las cuentas de menores deben ser gestionadas por un padre o tutor legal, quien controla los permisos y configuraciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Informes y bloqueos: Los menores y sus tutores pueden reportar conductas inapropiadas y bloquear usuarios no deseados.

Cuentas supervisadas: Todas las cuentas de menores deben estar gestionadas por un adulto responsable, quien controla los permisos y configuraciones de privacidad.

Estas herramientas buscan crear un entorno de juego seguro y apropiado para cada edad dentro de la plataforma.

Juegos de abril de PlayStation Plus

Sony ha anunciado una lista de juegos destacados para los suscriptores de PlayStation Plus, como parte de su oferta en abril de 2026 para PS4 y PS5. Entre los títulos más relevantes se encuentran:

Estos juegos son gratuitos para suscriptores en las categorías Deluxe y Extra. (PlayStation)

Football Manager 26 Console (gestión deportiva)

Wild Arms 4 (clásico remasterizado)

The Crew Motorfest (carreras en mundo abierto)

Horizon Zero Dawn (en su versión remasterizada para PS5 y Complete Edition para PS4)

Monster Train, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone, entre otros

Estos títulos cubren distintos géneros y permiten a los usuarios explorar nuevas propuestas o disfrutar de clásicos con mejoras gráficas y optimización para las consolas de nueva generación.

Los juegos estarán disponibles a partir del 21 de abril para los planes Extra y Premium, mientras que en la modalidad Essential ya se pueden reclamar tres propuestas mensuales como Lords of the Fallen