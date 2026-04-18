Así es el plan de Netflix para ayudar a jóvenes y profesionales del cine en Colombia

La apuesta de Netflix resalta el compromiso de la plataforma con la formación y el crecimiento sostenible de la industria creativa en Colombia.

Netflix aprovechó la “Noche de Industria” del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) para reforzar su compromiso con el crecimiento del ecosistema audiovisual colombiano.

La plataforma anunció cuatro nuevas iniciativas que buscan fortalecer la formación, la profesionalización y el desarrollo de capacidades locales, en alianza con actores clave como el propio FICCI, la Academia Colombiana de Cine, ASOCINDE y el Bogotá Audiovisual Market. El objetivo es claro: brindar herramientas, conocimientos y oportunidades para que más talentos y empresas colombianas puedan contar historias propias y competir en el mercado global.

Un compromiso con el talento y la industria local

Durante la jornada, representantes de la plataforma de streaming destacaron cómo las grandes producciones se han convertido en motores de innovación y han elevado el estándar de calidad de la industria nacional. Colombia se ha posicionado como un país de grandes historias y talentos, capaces de alcanzar visibilidad internacional.

Netflix presentó cuatro nuevas iniciativas de formación y desarrollo en Colombia, junto a socios locales. (Netflix)

En ese proceso, la compañía no solo ha llevado obras locales a una audiencia global, sino que también ha impulsado el desarrollo de quienes las crean y producen.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica en Netflix, señaló: “Para nosotros, contar historias en Colombia es solo el principio. Queremos que la experiencia de producir a gran escala, como lo hemos hecho con Cien años de soledad, deje una huella positiva en la industria creativa. Hoy, el objetivo es seguir impulsando este crecimiento para que el ecosistema local sea cada vez más robusto, competitivo y sostenible”.

Iniciativas: formación, mentoría y redes

Ópera Prima Lab Film & Series

En alianza con el FICCI, este programa está dirigido a nuevas voces que desarrollan su primer largometraje o serie. A través de mentorías y acompañamiento, impulsa proyectos desde la idea inicial hasta su potencial entrada en la industria. Mónica Moya, directora de Industria del FICCI, explicó que la iniciativa ofrece mentorías especializadas, herramientas para la producción y acceso a la agenda del festival, fortaleciendo la capacidad de crear y contar historias propias.

Los programas anunciados buscan profesionalizar a jóvenes y empresas del sector para potenciar la creación y producción de contenidos locales. (Reuters)

Lab Macondo 3

Junto a la Academia Colombiana de Cine, Lab Macondo llega a su tercera edición. Tras enfocarse en adaptación de guion literario y diseño de producción, ahora el laboratorio pone el foco en la producción ejecutiva, un rol estratégico para la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos.

La edición actual destaca por la participación de talento de diversas regiones del país. Cristina Umaña, actriz y presidenta de la Academia Colombiana de Cine, subrayó la relevancia de este espacio para nutrir y elevar a nuevas generaciones de cineastas en distintas especialidades.

Programa de formación de proveedores del sector audiovisual

En alianza con ASOCINDE, la iniciativa busca fortalecer las capacidades de empresas y servicios que hacen posible cada producción. El programa apunta a elevar los estándares locales en áreas técnicas y logísticas, contribuyendo a que los contenidos puedan alcanzar audiencias internacionales. Diego F. Ramírez, presidente de ASOCINDE, resaltó que cada eslabón de la cadena es clave para que los proyectos trasciendan fronteras.

La producción de “Cien años de soledad” impulsó el desarrollo de talento y capacidades técnicas en la industria audiovisual colombiana. (Netflix)

BAMMERS

Desarrollada con Proimágenes Colombia y el Bogotá Audiovisual Market, BAMMERS acompaña a una nueva generación de productores latinoamericanos, brindando herramientas y conexiones para desarrollar proyectos con proyección internacional. Claudia Triana, directora general de Proimágenes, destacó que estas oportunidades permiten acceder a expertos, compartir experiencias y conectar con profesionales activos de la industria.

La estrategia da continuidad a un camino que ya ha mostrado frutos concretos, como la producción de ‘Cien años de soledad’. La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez no solo tuvo un impacto cultural, sino también económico y profesional: aportó más de 225 mil millones de pesos a la economía nacional y movilizó a cientos de talentos y proveedores locales. El proyecto dejó instalada una infraestructura y capacidades que hoy benefician a toda la industria.