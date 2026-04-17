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Netflix pierde a su histórico líder: Reed Hastings se retira y las acciones de la empresa caen un 9%

El retiro de Hastings deja el control total en manos de la nueva dirección liderada por Greg Peters y Ted Sarandos

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Reed Hastings anunció su salida definitiva de Netflix para junio de 2026.
Reed Hastings anunció su salida definitiva de Netflix para junio de 2026.

Netflix sufrió una fuerte reacción en los mercados luego de que su cofundador, Reed Hastings, anunciara su salida definitiva de la junta directiva. La noticia, sumada a la lectura cautelosa de sus resultados financieros, provocó una caída cercana al 9 % en el valor de sus acciones tras el cierre de la jornada en Wall Street, pese a que la compañía reportó cifras que, en apariencia, superaron las expectativas.

El retroceso en bolsa refleja la incertidumbre de los inversores ante el cierre de una etapa clave en la historia de la empresa. Hastings, figura central en la transformación de Netflix desde un servicio de alquiler de DVDs hasta convertirse en un gigante global del streaming, dejará su cargo en junio, marcando el fin definitivo del ciclo fundacional de la compañía.

En términos financieros, Netflix presentó ingresos por 12.250 millones de dólares durante el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 16 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Reed Hastings no va más en Netflix y dejará el puesto que tenía en la junta directiva.
Reed Hastings no va más en Netflix y dejará el puesto que tenía en la junta directiva.

A esto se suma una ganancia neta de 5.280 millones de dólares, casi el doble de lo registrado en 2024. Sin embargo, detrás de estos números hay factores extraordinarios que matizan el optimismo inicial del mercado.

Gran parte de ese incremento en las ganancias se explica por un ingreso no recurrente: una compensación de 2.800 millones de dólares tras desistir de la adquisición de activos de cine y streaming de Warner Bros. Discovery en febrero.

Este monto infló el beneficio por acción hasta los 1,23 dólares, muy por encima de los 76 centavos que proyectaban los analistas, pero también dificulta una comparación directa con resultados operativos reales.

Tras darse a conocer que Reed Hastings dejará Netflix, las acciones de la compañía cayeron un 9 %. REUTERS/David Swanson/Foto de archivo
Tras darse a conocer que Reed Hastings dejará Netflix, las acciones de la compañía cayeron un 9 %. REUTERS/David Swanson/Foto de archivo

La reacción negativa de los inversores sugiere que el mercado prioriza la sostenibilidad del negocio por encima de ingresos excepcionales. En ese sentido, la salida de Hastings añade un elemento de incertidumbre, ya que representa la desaparición total de la figura que lideró las decisiones estratégicas durante décadas.

El propio Hastings se despidió con un mensaje dirigido a los accionistas, en el que destacó el impacto personal y profesional que tuvo su paso por la compañía. “Netflix cambió mi vida de muchas maneras”, afirmó, recordando especialmente la expansión global de 2016, uno de los hitos más importantes en la historia del servicio.

Aunque Hastings ya había dejado el cargo de CEO en 2023, cediendo la dirección a Greg Peters y Ted Sarandos, su permanencia en la junta directiva mantenía un vínculo directo con la estrategia de la empresa. Su salida definitiva implica ahora un traspaso total hacia una nueva etapa de gestión.

Reed Hastings dejó de ser CEO de Netflix en el 2023, pero tenía un puesto en la junta directiva. (Crédito: Netflix)
Reed Hastings dejó de ser CEO de Netflix en el 2023, pero tenía un puesto en la junta directiva. (Crédito: Netflix)

Este cambio se produce en un momento en que Netflix busca consolidar su rentabilidad y diversificar sus fuentes de ingresos. La compañía ha apostado por nuevas líneas de negocio, como los planes con publicidad, el control de cuentas compartidas y la expansión hacia videojuegos y eventos en vivo, en un intento por sostener su crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.

El contexto también está marcado por la presión de otros actores del sector, donde plataformas como Disney+, Amazon Prime Video y la propia Warner Bros. Discovery intensifican la competencia por audiencias globales. En este escenario, la estabilidad en el liderazgo y la claridad en la estrategia son factores clave para mantener la confianza del mercado.

La caída en las acciones, pese a los buenos resultados en papel, deja en evidencia que los inversores evalúan no solo los números, sino también la calidad de los ingresos y la capacidad de la empresa para sostenerlos en el tiempo. La combinación de beneficios impulsados por factores extraordinarios y la salida de una figura histórica generó una lectura más prudente del desempeño de la compañía.

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