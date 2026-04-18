Adiós a guardar archivos basura en WhatsApp y quedarte sin espacio: esta es la solución que puede usar ya

WhatsApp guarda automáticamente fotos, videos y documentos recibidos, a no ser que desactives esa función. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles que más archivos basura acumula, ya que a diario enviamos y recibimos fotos, videos, documentos y audios a través de la plataforma.

Para evitar que estos archivos ocupen espacio innecesario en tu dispositivo, puedes gestionar la configuración desde la sección de ‘Almacenamiento y datos’.

Dentro de este menú, accede al apartado de ‘Descarga automática de archivos’ y selecciona la opción ‘No’ para fotos, audio, video y documentos.

De este modo, los archivos solo se descargarán si tú lo autorizas manualmente, lo que ayuda a mantener tu teléfono libre de contenido innecesario y optimiza el espacio disponible.

Los grupos generan gran cantidad de archivos innecesarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ejemplo, si participas en un grupo, los archivos que compartan otros miembros no se descargarán automáticamente en tu dispositivo. Solo se guardarán si decides abrirlos o descargarlos manualmente, evitando así que se acumulen imágenes, videos o documentos que no necesitas.

Por su parte WhatsApp aconseja: “si tienes un plan de datos limitado, te recomendamos que permitas la descarga automática de archivos multimedia únicamente con una conexión Wifi”.

De qué otras formas evitar acumular archivos basura en WhatsApp

Además de desactivar la descarga automática, puedes evitar acumular archivos basura en WhatsApp siguiendo estos consejos:

Elimina periódicamente chats y archivos antiguos : Ingresa a las conversaciones y borra imágenes, videos y documentos que ya no necesites.

Usa la herramienta de gestión de almacenamiento: En la configuración de WhatsApp, la sección ‘Almacenamiento y datos’ permite revisar cuáles chats ocupan más espacio y eliminar archivos seleccionados de forma rápida.

La descarga automática llena la memoria del teléfono rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita reenviar cadenas y archivos innecesarios : Antes de compartir contenido, verifica si es realmente relevante para tus contactos.

No guardes todos los archivos en la galería : En la configuración de WhatsApp, desactiva la opción que guarda automáticamente fotos y videos en la galería del teléfono.

Archiva o silencia grupos poco importantes : Así reduces la cantidad de archivos recibidos y puedes limpiar estos chats con mayor facilidad.

Haz copias de seguridad selectivas: Configura las copias de seguridad para que solo incluyan los chats y archivos importantes, evitando respaldar contenido irrelevante.

Estas acciones ayudan a mantener tu dispositivo ordenado y a optimizar el almacenamiento disponible.

Muchos archivos compartidos terminan siendo irrelevantes o basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué WhatsApp acumula tantos archivos

WhatsApp acumula tantos archivos porque es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas y permite el envío constante de fotos, videos, documentos, audios y stickers entre usuarios, tanto en chats individuales como en grupos.

Al recibir y enviar contenido de manera frecuente, cada archivo se descarga y almacena localmente en el teléfono, lo que genera una acumulación progresiva.

Además, muchas veces la descarga automática está activada, lo que significa que todo lo que se comparte por la aplicación se guarda sin que el usuario lo solicite.

Esta dinámica, sumada a la tendencia de reenviar mensajes y archivos dentro de grupos, provoca que el almacenamiento del dispositivo se llene rápidamente con archivos que, en su mayoría, no son esenciales.

Limpiar el almacenamiento de WhatsApp ayuda a liberar espacio en el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha incorporado novedades significativas en su plataforma. El nuevo diseño Liquid Glass, disponible primero iOS, renueva la interfaz con transparencias, profundidad y animaciones más suaves, adaptándose tanto al modo claro como al oscuro.

Otra función destacada es la personalización avanzada de chats, que permite elegir entre 49 combinaciones de colores en iOS, Android y próximamente en WhatsApp Web.

Los usuarios pueden asignar distintos temas a cada conversación y modificar el fondo de pantalla, facilitando la organización y diferenciación de chats personales y laborales. Esta configuración es visible solo para quien la aplica, manteniendo la privacidad.

En cuanto a productividad, WhatsApp suma herramientas útiles como las listas de difusión, que permiten enviar mensajes privados a varios contactos sin crear grupos, y la opción de marcar conversaciones favoritas para acceder rápidamente a los chats más importantes.