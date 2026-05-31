Con qué frecuencia debes reiniciar tu celular para mejorar su rendimiento

Cada cuánto conviene reiniciar el celular para mejorar rendimiento, batería y estabilidad del sistema - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre cada cuánto tiempo conviene reiniciar el celular es común entre quienes buscan mantener sus dispositivos ágiles y prolongar su vida útil.

Si bien los smartphones modernos gestionan recursos de manera automatizada, el reinicio periódico sigue siendo una herramienta práctica para resolver problemas de lentitud, bloqueos o fallos puntuales, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

PUBLICIDAD

El funcionamiento continuo de aplicaciones, actualizaciones y procesos en segundo plano puede llevar a que el sistema operativo acumule pequeñas fallas o a que la memoria RAM se sature. Reiniciar el dispositivo permite cerrar todos los procesos activos, liberar recursos y restaurar la fluidez original del equipo.

Reiniciar el teléfono semanalmente previene fallos y demoras en el dispositivo móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué reiniciar el móvil sigue siendo útil?

A pesar de la sofisticación de los sistemas operativos actuales, los teléfonos inteligentes pueden experimentar bloqueos, errores inesperados o disminución en la velocidad de respuesta. Reiniciar el celular interrumpe procesos que se han quedado atascados y limpia la memoria, de forma similar a lo que ocurre en una computadora al reiniciarla.

PUBLICIDAD

Esta acción ayuda a resolver problemas menores sin necesidad de restablecimientos de fábrica ni asistencia técnica, y es especialmente útil para quienes utilizan muchas aplicaciones simultáneamente o mantienen el dispositivo encendido durante semanas.

¿Cada cuánto conviene reiniciar el celular?

No existe una regla universal, pero la mayoría de los fabricantes y expertos recomienda reiniciar el teléfono al menos una vez por semana, especialmente en modelos antiguos o con recursos limitados. En dispositivos más nuevos, el sistema operativo suele gestionar las actualizaciones y los reinicios necesarios de forma automática, reduciendo la necesidad de hacerlo manualmente.

PUBLICIDAD

Si el usuario no recibe actualizaciones frecuentes, apagar y encender el celular cada dos o tres semanas ayuda a mantener el rendimiento estable. No obstante, ante síntomas como ralentización, cierres inesperados de aplicaciones o bloqueos del sistema, es recomendable reiniciar de inmediato, independientemente de cuándo fue la última vez.

Beneficios concretos del reinicio periódico

Reiniciar el móvil todavía sirve, ayuda a cerrar apps en segundo plano y a liberar memoria RAM saturada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora del rendimiento: Libera memoria RAM ocupada por aplicaciones abiertas y reorganiza los procesos internos, devolviendo al dispositivo parte de la velocidad perdida con el uso diario.

Prevención de fallos: Muchos bloqueos o cierres forzosos de aplicaciones se solucionan con un simple reinicio, evitando la necesidad de modificar configuraciones avanzadas o acudir a soporte técnico.

Optimización de la batería: Al reiniciar, se interrumpen tareas en segundo plano que pueden consumir energía sin que el usuario lo advierta, contribuyendo a una mayor autonomía.

Mejoras en la seguridad: Reiniciar el teléfono puede dificultar la persistencia de ciertos tipos de malware que operan en segundo plano, limitando el acceso a datos sensibles. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) recomienda esta práctica como medida adicional de protección.

¿Qué dicen los fabricantes?

Empresas como Samsung y Apple aconsejan reiniciar el celular de manera regular para solucionar la mayoría de los problemas comunes y mantener el dispositivo en óptimas condiciones. Si bien la frecuencia exacta puede variar según el modelo y el uso, la recomendación general es no dejar pasar mucho tiempo sin realizar este sencillo procedimiento.

PUBLICIDAD

Las actualizaciones de software suelen requerir reinicios automáticos, especialmente en equipos recientes, lo que reduce la necesidad de reinicios manuales. Sin embargo, en equipos que muestran síntomas de lentitud o fallos recurrentes, el reinicio sigue siendo una solución rápida y efectiva.

El reinicio periódico del celular es una práctica sencilla que aporta beneficios tangibles: mejora el rendimiento, previene fallos, optimiza la batería y refuerza la seguridad. Una frecuencia semanal resulta suficiente para la mayoría de los usuarios, aunque los teléfonos de última generación pueden requerirlo con menor frecuencia gracias a la optimización del software.

PUBLICIDAD

Adoptar este hábito permite disfrutar de un dispositivo más ágil y confiable, prolongando su vida útil y evitando problemas que puedan afectar la experiencia diaria. Si tu celular se vuelve lento o presenta fallos, reiniciar suele ser el primer paso recomendado antes de buscar soluciones más complejas.