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El truco definitivo para lavar tus camisetas del Mundial 2026 en la lavadora sin dañarlas

Prácticas como usar la cantidad de detergente correcto y no combinar prendas deportivas con ropa pesada pueden prevenir problemas al usar el electrodoméstico

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Un hombre joven se inclina para introducir una camiseta amarilla en una lavadora blanca de carga frontal en un cuarto de lavado con estantes y cestas.
El valor emocional de una camiseta del Mundial justifica la atención en cada paso del lavado y secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de una nueva edición de la Copa del Mundo 2026 ha multiplicado el valor simbólico de las camisetas de selecciones de fútbol nacionales. Por esta razón, es clave seguir unos cuidados al momento de lavarlas en la lavadora para evitar su desgaste prematuro o cambios de color.

De acuerdo con fabricantes, el mantenimiento adecuado de estas camisetas demanda mucho más que un simple lavado. El sudor, los ciclos inadecuados y el mal uso de detergentes pueden comprometer la vida útil de los tejidos técnicos, los estampados y los escudos termosellados.

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En este sentido, se explica el truco que existe para lavar de forma correcta una camiseta de fútbol en la lavadora, sumado a otros factores a considerar al poner esta ropa en el interior del electrodoméstico.

Por qué se deben lavar las camisetas del Mundial al revés en la lavadora

Hombre joven de perfil, con camiseta amarilla y pantalones negros, introduciendo ropa en una lavadora blanca de carga frontal. Una cesta de ropa sucia está junto a la lavadora.
Lavar las camisetas al revés protege estampados y escudos, y ayuda a mantener los colores originales tras cada partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dar vuelta las camisetas antes de colocarlas en la lavadora es un hábito fundamental para proteger los estampados, números y escudos.

Según fabricantes como Samsung, la fricción interna del tambor puede desgastar rápidamente los elementos gráficos adheridos, sobre todo en zonas de mayor contacto como los dorsales o los escudos. Cuando la prenda se introduce del lado correcto, los daños suelen aparecer antes en estas áreas.

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Además, esta práctica protege los colores externos y reduce la exposición a residuos de detergente, sumado a evitar que la tela se enganche con cremalleras u otros accesorios en la carga.

Qué considerar al echarle detergente a la lavadora

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usar la dosis justa de detergente permite que la camiseta mantenga su transpirabilidad y suavidad original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar más detergente no garantiza una limpieza superior. El exceso de producto puede quedarse atrapado en las fibras, afectando la transpirabilidad y la comodidad de la camiseta. Esto resulta muy delicado en modelos con estampados termosellados o tecnologías textiles para regular la temperatura corporal.

En la actualidad, las lavadoras modernas con sensores inteligentes ajustan automáticamente la cantidad de detergente, el agua y el tiempo según el peso, el tejido y el nivel de suciedad. Estos sistemas buscan proteger la ropa deportiva y evitar desgastes prematuros.

De esta manera, las camisetas del Mundial pueden conservar sus características originales durante más tiempo, sin comprometer la tecnología textil ni los detalles gráficos.

Por qué no se deben mezclar camisetas con prendas pesadas en la lavadora

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lavar por separado las camisetas de colección ayuda a conservar sus detalles y prolongar su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar camisetas deportivas con ropa pesada como jeans o sudaderas genera mayor fricción y presión dentro de la lavadora, lo que puede deformar las fibras técnicas o dañar los estampados.

Las prendas voluminosas absorben más agua y aumentan el peso de la carga, incrementando el riesgo de desgaste físico. Con el tiempo, los números pueden cuartearse y los logos perder textura.

Asimismo, sobrecargar la lavadora reduce la eficacia del lavado y acelera el deterioro de todas las prendas. Por esa razón, los fabricantes aconsejan lavar las camisetas deportivas por separado, en ciclos delicados y sin mezclar con telas muy diferentes.

Cómo el secado en máquina puede arruinar una camiseta de fútbol

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Evitar la secadora convencional previene el deterioro de los adhesivos y las aplicaciones térmicas de la prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado es una de las etapas más críticas en la conservación de camisetas de fútbol. Las altas temperaturas pueden debilitar las fibras sintéticas, dañar estampados y provocar deformaciones, sobre todo en modelos ajustados o con tecnologías de compresión.

Para evitar estos problemas, se sugiere secar las camisetas al aire o utilizar sistemas de secado a baja temperatura, que resultan menos invasivos para los materiales.

Otro dato clave es evitar la exposición continua al calor intenso, porque ayuda a mantener los colores y prolonga la vida útil de los adhesivos y termofijaciones. Los sistemas de secado logran que las camisetas conserven tanto su aspecto como su funcionalidad, impidiendo que encojan o pierdan forma tras varios lavados.

Separar siempre las camisetas de otras prendas y evitar la secadora convencional son pasos clave para que estas piezas sigan luciendo como el primer día.

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