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Qué sistema operativo móvil aprovecha Liquid Glass en WhatsApp y cuáles son sus características

La actualización se encuentra disponible en la versión 26.14.76 de la app y se está distribuyendo de manera paulatina

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Liquid Glass es una interfaz visual desarrollada para WhatsApp que aprovecha las capacidades de iOS 26. REUTERS/Dado Ruvic
Liquid Glass es una interfaz visual desarrollada para WhatsApp que aprovecha las capacidades de iOS 26. REUTERS/Dado Ruvic

La reciente actualización de WhatsApp incorpora el diseño Liquid Glass, un nuevo estilo visual que transforma la apariencia de la aplicación con transparencias, profundidad y elementos modernos. Esta función está dirigida principalmente a usuarios de iOS, quienes reciben primero la experiencia renovada como parte de una estrategia de despliegue progresivo.

La novedad responde tanto a la evolución de los estándares visuales de los sistemas operativos móviles como a la búsqueda de una experiencia de usuario más fluida y atractiva.

Liquid Glass en WhatsApp: sistema operativo compatible y funcionamiento

Liquid Glass es una interfaz visual desarrollada para WhatsApp que aprovecha las capacidades de iOS 26. Según información de WABetaInfo, este diseño introduce efectos de transparencia en capas sobre la aplicación, permitiendo que los usuarios perciban sutilmente el contenido de fondo y experimenten una sensación de profundidad en cada pantalla.

FOTO DE ARCHIVO: Adolescentes posan para una foto mientras sostienen smartphones delante de un logo de Whatsapp en esta ilustración tomada el 11 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Adolescentes posan para una foto mientras sostienen smartphones delante de un logo de Whatsapp en esta ilustración tomada el 11 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Elementos como la barra de pestañas, menús y botones presentan ahora acabados translúcidos y animaciones suaves, alineándose con la estética moderna de iOS.

El funcionamiento de Liquid Glass es adaptable: la interfaz responde tanto al modo claro como al modo oscuro del sistema operativo, asegurando coherencia visual sin importar la preferencia del usuario.

La actualización se encuentra disponible en la versión 26.14.76 de WhatsApp y se está distribuyendo de manera paulatina, por lo que no todos los usuarios de iPhone la recibirán simultáneamente. Actualmente, Android y otras plataformas móviles no cuentan con esta función.

Mujer joven sentada en una mesa de café usando su móvil junto a un logo grande de WhatsApp en la pared.
Una mujer joven sentada en una cafetería sostiene su teléfono junto al logo iluminado de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características visuales y principales novedades de Liquid Glass

El rediseño más visible de Liquid Glass es la barra de pestañas, que ahora parece flotar sobre la interfaz, con bordes suaves y efectos semitransparentes. Al cambiar de sección dentro de la aplicación, el fondo y las animaciones reflejan el contenido circundante, aportando dinamismo y ligereza.

Los botones y menús contextuales han sido actualizados para presentar un aspecto de vidrio esmerilado, integrando transparencias y reflejos sutiles. Este tratamiento visual hace que cada elemento se integre mejor con el entorno general de la app.

El teclado también recibe mejoras, ofreciendo una experiencia coherente con el resto del diseño. Tanto el modo claro como el oscuro mantienen la estética translúcida de Liquid Glass, garantizando uniformidad en toda la navegación.

FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed WhatsApp logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed WhatsApp logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo comprobar si tienes Liquid Glass en tu iPhone

Para saber si la nueva interfaz está activa en tu dispositivo, basta con observar la barra de pestañas en la parte inferior de WhatsApp. Si el diseño es flotante, semitransparente y muestra efectos de profundidad, entonces Liquid Glass está habilitado en tu cuenta.

La presencia de animaciones más fluidas, botones translúcidos y un teclado renovado también indican que el nuevo estilo visual está en funcionamiento.

En caso de que la barra de pestañas conserve el aspecto tradicional, la actualización aún no ha llegado a tu dispositivo. WhatsApp está liberando la función de manera gradual, monitorizando el rendimiento y la recepción de los usuarios antes de extenderla a todas las cuentas.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Despliegue progresivo y próximas actualizaciones de WhatsApp

El despliegue de Liquid Glass en WhatsApp se realiza en fases, tanto para la versión Messenger como para WhatsApp Business. De acuerdo con la estrategia habitual de la compañía, este método permite ajustar detalles en base a la experiencia de los primeros usuarios y garantiza una transición controlada.

Actualmente, algunas secciones de la aplicación ya muestran el nuevo diseño, mientras que otras están siendo adaptadas o evaluadas. WhatsApp tiene previsto ampliar el alcance de Liquid Glass a más funciones, como el reproductor de notas de voz, en futuras actualizaciones.

WhatsApp Web permitirá personalizar chats con 49 colores diferentes

WhatsApp está desarrollando una función inédita para su versión web que permitirá a los usuarios personalizar sus chats con hasta 49 colores distintos, según revela WABetaInfo. La característica fue identificada en una versión beta y busca ofrecer una experiencia más adaptable y visualmente atractiva a quienes utilizan la plataforma desde navegadores.

Esta actualización irá más allá del simple cambio de color en las burbujas de chat, ya que también incluirá la opción de modificar los fondos de las conversaciones. La intención es que cada persona pueda ajustar el diseño de sus chats según sus gustos y necesidades, logrando una mayor personalización y mejor organización visual.

Una de las funcionalidades más llamativas de la propuesta es la posibilidad de asignar diferentes temas de color de manera individual a cada conversación. Esto facilitará la rápida identificación de chats específicos, sin que sea necesario leer los nombres o revisar mensajes. La función resultará especialmente práctica para quienes gestionan numerosas conversaciones, tanto en el entorno laboral como personal.

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