Todos los dispositivos Echo compatibles con Alexa+, el nuevo asistente de IA de Amazon

El despliegue de Alexa+ pretende marcar una nueva etapa en el uso de inteligencia artificial en los hogares. (Foto: Amazon)

Hace poco se lanzó Alexa+, la más reciente versión del asistente de inteligencia artificial de Amazon. Esta actualización introduce funciones avanzadas respaldadas por IA generativa, disponible en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, España, Francia, Italia, Alemania y Austria.

A pesar de la expectativa, la integración de Alexa+ no incluye la totalidad del ecosistema de dispositivos Echo. La posibilidad de acceder a Alexa+ depende del hardware y la generación del dispositivo Echo. Incluso en países donde el servicio ya se lanzó, la compatibilidad está restringida a ciertos modelos.

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Los usuarios de Amazon Prime pueden usar Alexa+ de forma gratuita hasta el 15 de septiembre de 2026. Posteriormente, la suscripción tendrá un costo de 22,99 euros al mes. Esta política aplica tanto para los dispositivos de nueva generación como para algunos modelos que recibirán la actualización próximamente.

Qué dispositivos Echo de Amazon integran Alexa+ de fábrica

Los modelos más recientes de Echo cuentan con Alexa+ desde el primer uso, gracias a mejoras en hardware y nuevas capacidades de inteligencia artificial. (Foto: Amazon)

Amazon ha confirmado que solo algunos altavoces de última generación cuentan con Alexa+ preinstalado y optimizado desde el primer uso. Estos modelos han sido diseñados para aprovechar las capacidades de la nueva inteligencia artificial, con mejoras en potencia, memoria y sensores.

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Echo Dot (última generación): Altavoz compacto con conectividad WiFi, audio más potente y acceso anticipado a Alexa+.

Amazon Echo Spot: Despertador inteligente que ofrece un sonido de alta calidad y compatibilidad directa.

Amazon Echo Studio (última generación): Modelo que incorpora sonido Dolby Atmos y diseño compacto, preparado para explotar las funciones de IA.

Nuevos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio: Dispositivos recientemente lanzados que cuentan con hardware específico para Alexa+.

Cuáles modelos Echo recibirán Alexa+ mediante actualización

Algunos dispositivos Echo podrán acceder a Alexa+ a través de una actualización de software, lo que amplía el acceso a la nueva versión del asistente. (Foto: Europa Press)

Sumado a los dispositivos que ya incorporan Alexa+ de fábrica, Amazon ha anunciado que un grupo adicional de modelos recibirá la actualización que habilitará la nueva inteligencia artificial. Los usuarios que dispongan de alguno de estos modelos podrán solicitar el acceso en la web oficial de Amazon.

Echo Dot (5.ª generación).

Echo Show 5 (3.ª generación en adelante).

Echo Show 15 (modelo 2024).

Echo Spot (2.ª generación).

Echo Pop.

Echo Show 10 (última generación).

Echo Dot Kids (5.ª generación).

Echo Show 5 Kids (3.ª generación).

Echo Show 21.

Echo Auto.

Echo Buds.

Qué aparatos Echo no serán compatibles con Alexa+

Varios modelos Echo de generaciones anteriores quedan fuera de la compatibilidad con Alexa+, aunque seguirán operando con la versión tradicional del asistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los altavoces y pantallas inteligentes de la marca podrán beneficiarse de las novedades de Alexa+. Los modelos de generaciones anteriores quedan excluidos de esta actualización y continuarán funcionando únicamente con la versión tradicional del asistente.

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Echo Dot (1.ª generación).

Echo (1.ª generación).

Echo Plus (1.ª generación).

Echo Show (1.ª generación).

Echo Show (2.ª generación).

Echo Spot (1.ª generación).

En qué otros productos de Amazon está disponible Alexa+

Fire TV incorpora la compatibilidad con Alexa+ en ciertos modelos, permitiendo transformar televisores en dispositivos inteligentes con acceso a IA avanzada. (Foto: Europa Press)

Más allá de la línea Echo, Amazon ha extendido la compatibilidad de Alexa+ a una gama limitada de dispositivos Fire TV. Estos modelos permiten transformar televisores convencionales en Smart TV con acceso al asistente de inteligencia artificial. La lista de dispositivos incluye:

Fire TV Stick 4K Select.

Fire TV Cube (3.ª generación).

Fire TV Stick 4K Max (2.ª generación).

Fire TV Stick 4K Plus (2.ª generación).

Cómo es posible acceder a Alexa+ y qué condiciones hay para los usuarios

El acceso a Alexa+ puede gestionarse desde la web oficial de Amazon para quienes ya dispongan de un dispositivo compatible. Por el momento, el uso del asistente es gratuito para todos los usuarios, aunque a partir del 15 de septiembre de 2026 solo mantendrán el beneficio quienes cuenten con una suscripción activa a Amazon Prime

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Es probable que la expansión de Alexa+ a otros mercados y dispositivos dependerá del desarrollo tecnológico y la respuesta del público, con actualizaciones periódicas que ampliarán la lista de modelos compatibles.