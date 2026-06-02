Microsoft Office 2019 dejará de funcionar en estos dispositivos: adiós a Word, PowerPoint y Excel

Los afectados no podrán utilizar todas las herramientas que ofrece la licencia de Microsoft. (Foto: Microsoft)

Microsoft desactivará el próximo 13 de julio de 2026 todas las funciones de Office 2019 en dispositivos Apple, una decisión que impedirá crear, guardar o editar archivos en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote aunque la licencia ya haya sido pagada.

Esta decisión se da porque esa versión dejó de tener soporte en 2023 y la empresa vincula el cambio a una actualización de licencias y certificados digitales en esos sistemas operativos. La restricción alcanzará a Mac, iPad y iPhone. Desde esa fecha, los documentos solo podrán abrirse en modo lectura.

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Además, el cambio no afectará a Windows ni a Android. Microsoft sostiene que Office 2021 y Microsoft 365 en Mac seguirán funcionando con normalidad.

Qué programas no podrán ejecutar usuarios de dispositivos Apple

Programas como Word no podrán ejecutarse en modelos Apple con la versión de Microsoft desactualizada. (Foto: Microsoft)

La modificación afecta a Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote incluidos en Microsoft Office 2019. Esa suite y sus programas derivados perderán la capacidad de crear, guardar o editar documentos.

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La empresa aplicará lo que describe como un modo de “funcionalidad reducida”. En la práctica, el usuario podrá abrir sus archivos, pero no hacer nada más con ellos.

Microsoft atribuye la medida a una actualización de licencias y certificados digitales en los sistemas operativos de Apple. La compañía consideró necesario activar esa limitación después de que la versión dejara de recibir actualizaciones y parches de seguridad.

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Los usuarios de Office 2019 en Apple solo podrán abrir archivos en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en modo lectura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Office 2019 fue anunciado hace siete años y su soporte oficial terminó hace tres, pero hasta ahora seguía utilizándose con normalidad. Ese es el punto que da alcance a la medida: una versión que había quedado fuera de soporte todavía conservaba todas sus funciones pese a no recibir mantenimiento.

A qué tipo de usuarios afecta más esta decisión de Apple

La consecuencia más sensible recae sobre quienes compraron una licencia permanente de Office 2019. El anuncio puede generar malestar entre los usuarios que pagaron por una versión “de por vida” y ahora perderán funciones básicas de trabajo.

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No obstante, Microsoft nunca prometió actualizaciones infinitas ni cambios gratuitos para esa edición. Aun así, la decisión de mantener solo la lectura de archivos, sin conceder una nueva licencia para una versión más reciente, aparece como el aspecto más cuestionable para quienes todavía dependían de esa compra.

Cuál alternativa tienen los usuarios de Apple para seguir usando Microsoft Office

Microsoft explica que la única alternativa inmediata es pagar una suscripción a Office 2021, Microsoft 365 o usar las versiones web gratuitas. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La salida inmediata para esos usuarios es actualizar a una edición superior y pagar la suscripción correspondiente, o pasar a las versiones web gratuitas de Microsoft 365. Otra sugerencia de Microsoft es actualizar el sistema operativo.

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Se debe considerar que el impacto se concentra en una edición concreta y en un ecosistema concreto: Office 2019 en Mac, iPad y iPhone. El resto de los usuarios de la compañía, incluidos quienes trabajan con versiones más nuevas o en otras plataformas, seguirán operando con normalidad.

Qué otras prácticas permiten seguir sacando provecho a Microsoft Office en Apple

La desactivación de las funciones clave de Office 2019 en dispositivos Apple obliga a buscar soluciones prácticas para no perder acceso a herramientas esenciales, como aprovechar las funciones de colaboración en línea y el uso compartido de documentos.

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Respaldar archivos y migrar a la nube ayuda a evitar la pérdida de información antes de la fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción efectiva consiste en migrar los archivos importantes a la nube usando OneDrive o SharePoint, lo que permite acceder a los documentos desde cualquier navegador a través de las versiones web gratuitas de Microsoft 365.

Otra estrategia útil es explorar aplicaciones alternativas compatibles con los formatos de Microsoft, como Google Docs, Pages o LibreOffice, que permiten abrir y editar archivos de Word, Excel o PowerPoint sin inconvenientes.

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Asimismo, actualizar el sistema operativo del dispositivo a su versión más reciente puede mejorar la compatibilidad con Microsoft 365 y Office 2021, facilitando el acceso a herramientas modernas y seguras.