Si no encuentras empleo no es culpa de la IA, es del teletrabajo: así lo afirma un estudio

Un estudio del Federal Reserve Bank de Nueva York revela que el teletrabajo es el principal responsable del aumento en el desempleo juvenil, no la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio ha desmontado la creencia de que la inteligencia artificial es la causa principal detrás de la reducción en las ofertas de empleo para jóvenes y apuntando al teletrabajo como el verdadero motivo de este problema.

Según Federal Reserve Bank de Nueva York el aumento en la tasa de desempleo de los jóvenes se explica en gran parte por la transformación en la modalidad de trabajo, potenciada durante la pandemia de 2020, y no por el avance de la IA reciente.

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Por qué el teletrabajo está generando desempleo juvenil

Las empresas muestran menos disposición a contratar personal para puestos susceptibles de realizarse en remoto. El análisis indica que el teletrabajo ha cambiado radicalmente la forma en que los empleadores incorporan a los nuevos trabajadores, especialmente a los más jóvenes.

Según el informe, el teletrabajo puede explicar el 64% del aumento reciente del desempleo entre jóvenes graduados universitarios. Entre 2017-2019 y 2022-2024, los jóvenes que buscaban su primer empleo se han visto especialmente afectados en sectores donde el trabajo remoto se ha generalizado.

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El desempleo de menores de 29 años subió un 20% entre 2017-2019 y 2022-2025, mientras que la tasa para trabajadores con experiencia disminuyó ligeramente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los directivos prefieren candidatos con experiencia, ya que consideran más difícil la formación y el acompañamiento de recién llegados en equipos distribuidos.

Este fenómeno ha derivado en que los jóvenes universitarios enfrenten mayores dificultades para acceder a su primer empleo, mientras que los trabajadores con más experiencia han visto incluso una leve reducción en su tasa de desempleo.

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En cifras, el desempleo entre menores de 29 años subió de un promedio de 3,1% en 2017-2019 a 3,7% en 2022-2025, lo que representa un incremento del 20%. En contraste, el desempleo de graduados universitarios con mayor experiencia bajó de 1,9% a 1,8% en el mismo período.

Por qué el teletrabajo afecta más a los jóvenes

El estudio atribuye esta tendencia a varios motivos. Uno de los más relevantes es la dificultad que encuentran los empleadores para formar y orientar a los nuevos empleados a distancia. La retroalimentación y el acompañamiento presencial facilitan el aprendizaje de habilidades y el desarrollo profesional de quienes ingresan al mercado laboral.

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Profesiones como la ingeniería de software, donde el teletrabajo es común, registraron un aumento notable del desempleo juvenil tras la pandemia. (Europa Press)

Cuando los trabajadores están separados físicamente, la calidad y cantidad de comentarios constructivos disminuye notablemente. Los jóvenes pierden así oportunidades clave para mejorar su rendimiento y adaptarse a las expectativas de la empresa.

En ocupaciones donde el teletrabajo es posible —como la ingeniería de software—, la tasa de desempleo de jóvenes graduados aumentó cerca de un punto porcentual desde 2017-2019 hasta 2022-2024. Por el contrario, en profesiones que requieren presencia física, la tasa de desempleo juvenil apenas varió tras el pico inicial de la pandemia.

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Además, el análisis de datos de una empresa Fortune 500 revela que durante el cierre de oficinas provocado por la pandemia, la firma contrató menos empleados sin experiencia y favoreció a trabajadores ya formados, al considerar que estos necesitaban menos supervisión y formación directa.

Cuando las oficinas reabrieron, la tendencia se revirtió solo para los equipos que volvieron a la presencialidad. En los equipos que siguieron trabajando de manera distribuida, la empresa optó sistemáticamente por perfiles con más experiencia, lo que refuerza la idea de que la distancia dificulta la integración de los jóvenes.

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El informe descarta que la inteligencia artificial generativa sea la causa principal del desempleo juvenil actual y atribuye el fenómeno al auge del trabajo remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el papel de la IA en el empleo actual

Si bien muchos analistas han atribuido el aumento del desempleo juvenil a la inteligencia artificial generativa, los autores del estudio sostienen que esta tecnología no es la causa principal del fenómeno reciente. La subida en la tasa de desempleo de jóvenes graduados precede a la adopción masiva de IA en el ámbito laboral.

Incluso al comparar sectores con diferente exposición a la IA, la brecha de desempleo entre jóvenes y adultos se mantiene estable tanto en empleos susceptibles de automatización como en los que no lo son. El informe reconoce que la IA y otros factores pueden influir más en el futuro, pero hasta el momento, la principal causa del aumento del desempleo juvenil es el auge del trabajo remoto.

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“El teletrabajo explica la mayor parte del aumento del desempleo entre todos los jóvenes graduados entre 2017-2019 y 2022-2024”, afirman los investigadores.