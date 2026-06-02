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YouTube te va ayudará a identificar los videos que usan IA con esta herramienta

Aquellos creadores de contenido que no hagan uso de esta función,

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YouTube implementa un nuevo sistema que detecta y etiqueta automáticamente los vídeos generados con inteligencia artificial para mayor transparencia. (REUTERS/Dado Ruvic/)
YouTube implementa un nuevo sistema que detecta y etiqueta automáticamente los vídeos generados con inteligencia artificial para mayor transparencia. (REUTERS/Dado Ruvic/)

YouTube introduce un sistema que detecta y etiqueta automáticamente los vídeos que hacen uso de inteligencia artifical, buscando dar mayor transparencia a los usuarios y creadores de contenido.

El cambio surge en respuesta a la creciente dificultad para distinguir entre vídeos auténticos y aquellos generados o alterados por IA. Hasta la fecha, la responsabilidad recaía en los creadores, quienes debían informar si su contenido utilizaba inteligencia artificial realista.

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Sin embargo, el incentivo para declarar honestamente la intervención de IA era escaso, lo que daba lugar a omisiones y posibles errores de interpretación por parte de la audiencia.

La nueva función implica que, si un creador no indica el uso de IA y los sistemas de YouTube detectan que el vídeo contiene elementos fotorrealistas generados o modificados de manera significativa por inteligencia artificial, la plataforma añadirá la etiqueta de forma automática.

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YouTube distingue entre vídeos realistas generados por inteligencia artificial y aquellos meramente animados, aplicando avisos distintos según el tipo de contenido.
YouTube distingue entre vídeos realistas generados por inteligencia artificial y aquellos meramente animados, aplicando avisos distintos según el tipo de contenido.

Cómo reconocer la nueva etiqueta de IA en YouTube

En los vídeos largos, el aviso aparece directamente debajo del reproductor, justo por encima de la descripción, en forma de un símbolo con la palabra “IA” acompañada de un icono de información.

Para los Shorts, la etiqueta se muestra como una superposición en el propio vídeo, garantizando que sea perceptible sin necesidad de buscar en menús o descripciones extendidas.

Esta etiqueta única se reserva para aquellos vídeos que sean fotorrealistas o hayan sido alterados de forma sustancial con IA, es decir, aquellos que puedan inducir a confusión o contribuir a la desinformación.

La plataforma distingue claramente entre este tipo de contenido y los vídeos animados, irreales o con modificaciones mínimas, que seguirán mostrando su aviso solo en la descripción ampliada.

YouTube permite a los creadores corregir la etiqueta de IA si consideran que se ha aplicado por error, exceptuando los casos de detección automática sin remoción. (REUTERS/Dado Ruvic/)
YouTube permite a los creadores corregir la etiqueta de IA si consideran que se ha aplicado por error, exceptuando los casos de detección automática sin remoción. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Cómo es el funcionamiento del sistema de detección y control para creadores

La detección de IA en los vídeos no ha sido explicada en detalle por la empresa. Lo que sí ha trascendido es que existen dos situaciones en las que la etiqueta se aplica de forma permanente y automática: si el contenido ha sido creado usando herramientas propias de YouTube, como Veo o Dream Screen, o si los metadatos C2PA del vídeo indican que ha sido generado íntegramente mediante inteligencia artificial.

Además, YouTube señala que, en caso de que un usuario considere que su vídeo ha sido etiquetado por error, puede corregir este estado a través de YouTube Studio. Sin embargo, en los dos casos mencionados anteriormente, la etiqueta permanecerá sin posibilidad de remoción.

El proceso de etiquetado automático se apoya en señales internas de la plataforma, que empezaron a desplegarse en mayo de 2026.

Aunque las tecnologías de detección siguen perfeccionándose, la compañía asegura que los creadores mantienen cierto control sobre la identificación de sus contenidos, lo que busca equilibrar la transparencia informativa con el derecho de los autores a gestionar su trabajo.

La función de etiquetado automático de inteligencia artificial en vídeos comenzó a desplegarse en mayo de 2026, apoyándose en señales internas. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)
La función de etiquetado automático de inteligencia artificial en vídeos comenzó a desplegarse en mayo de 2026, apoyándose en señales internas. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)

Diferencias entre tipos de contenido y nuevas etiquetas

La política de etiquetado distingue entre los distintos grados de uso de inteligencia artificial. Los vídeos que presentan un realismo que puede llevar a error o confusión al espectador reciben la etiqueta destacada, visible de forma inmediata.

Por otro lado, aquellos contenidos que son evidentemente irreales, meramente animados o con alteraciones leves, no tendrán la etiqueta principal, sino que mantendrán un aviso discreto en la descripción extendida.

Además, la plataforma deja claro que la presencia de una etiqueta de IA no afecta ni la monetización ni la manera en que los vídeos son recomendados.

Según la empresa, el objetivo es garantizar que la comunidad cuente con la información adecuada, sin que esto implique una penalización para quienes utilizan herramientas de inteligencia artificial en la producción de sus vídeos.

En este sentido, YouTube busca evitar que la etiqueta de IA se convierta en un estigma o en un criterio de exclusión, y recalca que la transparencia y el control creativo deben ir de la mano en el entorno digital actual.

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