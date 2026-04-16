“Sirve para memes, pero no para el cine”, la certera opinión de Pedro Almodóvar sobre la inteligencia artificial

Pedro Almodóvar rechaza el cine creado por IA - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito creativo ha generado un debate intenso entre cineastas, artistas y la industria cultural. En este contexto, Pedro Almodóvar se ha pronunciado con claridad sobre los límites de la IA en el cine, diferenciando su utilidad en tareas simples de su incapacidad para reemplazar la creatividad humana.

Su posicionamiento llega en un momento de auge de herramientas generativas como ChatGPT, Sora o Veo, que plantean preguntas sobre el futuro de la autoría y la originalidad en el séptimo arte.

El interés por la postura de Almodóvar cobra relevancia tras el estreno de su nueva película, “Amarga Navidad”, y en medio de una discusión global sobre el papel de la IA en la cultura. El director ha dejado claro que, si bien la inteligencia artificial puede tener aplicaciones prácticas, su aporte en la creación cinematográfica auténtica es limitado.

Sistemas como Sora permiten crear secuencias audiovisuales en tan solo segundos - OPENAI

Cuál es la visión de Pedro Almodóvar sobre la IA

Durante su intervención en el pódcast “La Pija y la Quinqui”, acompañado por su hermano y productor Agustín Almodóvar, el cineasta español fue tajante: “La IA es muy válida para hacer memes de Trump y Putin vestidos de señora, pero no para crear una película”.

Almodóvar explicó que el proceso creativo requiere una experiencia personal e irrepetible, imposible de replicar por una máquina.

El director de “Hable con ella” admitió que la inteligencia artificial puede ser útil en procesos de documentación o búsqueda de información, pero considera que su aportación en el ámbito creativo es limitada. Argumenta que la creación de una película implica una vivencia personal y única, con recuerdos y decisiones que la IA no puede replicar ni comprender, por lo que no resulta adecuada como herramienta de autoría en el cine.

Almodóvar también anticipó cambios profundos en la industria conforme avance la IA, pero insistió en que el arte auténtico surge de vivencias, emociones y decisiones humanas imposibles de automatizar.

Pedro Almodóvar - El director de “Amarga Navidad” reivindica la singularidad de la experiencia humana y alerta sobre el riesgo de perder la identidad artística ante el auge de herramientas generativas como ChatGPT y Sora

Otros cineastas que han rechazado la IA

El recelo hacia la inteligencia artificial no es exclusivo de Almodóvar. Figuras reconocidas del cine internacional han expresado preocupaciones similares sobre su impacto en la creatividad y la ética del sector.

James Cameron ha advertido sobre el riesgo de combinar IA con sistemas de armas, recordando la premisa de “Terminator” y la posibilidad de que decisiones críticas escapen al control humano.

Según Cameron, la velocidad de las operaciones militares y la creciente confianza en la IA plantean escenarios de alto riesgo, donde los errores pueden tener consecuencias irreversibles.

Guillermo del Toro ha sido aún más rotundo: “No me interesa, ni me interesará jamás”. El director mexicano rechaza la idea de que la IA pueda aportar algo valioso al cine y considera que el verdadero peligro reside en la “estupidez natural”, es decir, en las decisiones humanas impulsadas por la arrogancia tecnológica.

Cineastas unen fuerzas contra la IA: “El arte auténtico nace de vivencias, no de algoritmos” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Del Toro, la IA actúa “sin pensar en las consecuencias” y el sector debería hacer una pausa y reflexionar sobre el rumbo que está tomando.

Steven Spielberg también ha señalado que no quiere que la IA tome ninguna decisión creativa que él mismo no pueda tomar. Mientras tanto, Jim Lee, presidente de DC Comics, ha asegurado que la editorial no apoyará obras generadas por inteligencia artificial.

El rechazo de Almodóvar y otros cineastas a la inteligencia artificial en el cine responde a una preocupación compartida sobre la pérdida de identidad creativa en la producción cultural. Mientras la IA avanza en tareas técnicas y de apoyo, el consenso entre los grandes autores es que la experiencia humana, la memoria personal y las emociones siguen siendo insustituibles en la creación artística.

Pedro Almodóvar: un referente de la creatividad personal

La influencia de Pedro Almodóvar en el cine contemporáneo trasciende géneros y fronteras. Su aporte radica en haber fundado un lenguaje visual y emocional propio que rompió con el realismo tradicional y llevó lo marginal y lo popular a la categoría de arte universal. Su cine ha normalizado realidades antes ignoradas y ha construido un universo visual reconocible, donde la libertad creativa es el núcleo de su propuesta.

Almodóvar ha demostrado que las historias personales, profundamente locales y específicas, pueden conmover a audiencias globales y ganar reconocimiento internacional. Su capacidad para hibridar melodrama, surrealismo y cultura popular lo ha convertido en un símbolo de la autoría y la autenticidad artística en la era posdictadura y, ahora, en tiempos de transformación digital.