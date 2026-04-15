Tecno

Un robot persigue jabalíes en plena calle y el video ya tiene millones de vistas

El video viral del Unitree G1, conocido como Edward Warchocki, interactuando con fauna silvestre en una vía urbana genera millones de visualizaciones y plantea cuestionamientos éticos

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El episodio en Polonia alimenta el debate sobre el rol de la robótica en espacios públicos, el impacto sobre los animales y los límites éticos de estas intervenciones tecnológicas - crédito @therealbuni/X

Un video grabado en una localidad del norte de Polonia se ha viralizado en redes sociales por mostrar a un robot humanoide persiguiendo a un grupo de jabalíes en plena vía urbana.

La escena, registrada la noche del sábado 11 de abril, ha llamado la atención de millones de usuarios en todo el mundo, no solo por la presencia de animales salvajes en la ciudad, sino por la intervención de un robot avanzado que interactúa con ellos de forma sorprendente.

Cómo fue el video viral del robot en Polonia

En el video viral, se observa a varios jabalíes corriendo a gran velocidad por calles urbanizadas, mientras un robot de apariencia humanoide, equipado con una “mochila” en la espalda, intenta seguirles el ritmo.

Robot G1 de Unitree con mochila, visto desde atrás, camina sobre pavimento. Al fondo, tres jabalíes cruzan la zona, con árboles y farolas de noche.
Robot humanoide persigue a jabalíes en Polonia y reabre el debate sobre el uso de IA en ciudades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autómata esquiva obstáculos como coches aparcados y, al ver que los animales logran alejarse, se detiene y levanta la mano en señal de despedida.

El dispositivo protagonista del incidente es conocido como Edward Warchocki, un robot del modelo Unitree G1, diseñado para ejecutar movimientos complejos y dotado de software basado en inteligencia artificial.

Las imágenes han sido replicadas por medios locales y globales, y en cuestión de horas el video acumuló millones de visualizaciones y comentarios en diversas plataformas sociales.

El episodio ha generado un intenso debate. Algunos usuarios y comentaristas consideran que la escena representa una posible aplicación práctica de los robots en las ciudades, especialmente para el control de animales salvajes que pueden causar incidentes en zonas urbanas. Otros señalan que el uso de robots para estas tareas resulta más un espectáculo mediático que una solución efectiva.

Equipado con inteligencia artificial, 23 grados de libertad y capacidad para interactuar en entornos complejos, el Unitree G1 destaca como referente de la nueva generación de robots multifuncionales en usos educativos, comerciales y mediáticos - REUTERS/Manami Yamada
Equipado con inteligencia artificial, 23 grados de libertad y capacidad para interactuar en entornos complejos, el Unitree G1 destaca como referente de la nueva generación de robots multifuncionales en usos educativos, comerciales y mediáticos - REUTERS/Manami Yamada

Entre las críticas, destacan los cuestionamientos sobre el estrés que puede provocar en los animales la presencia de un robot, así como los posibles accidentes derivados de reacciones inesperadas de la fauna ante este tipo de dispositivos.

También se discute la conveniencia de utilizar tecnología costosa para tareas que, según algunos expertos, podrían resolverse con métodos más convencionales y menos invasivos.

Cuál fue el robot que persiguió a los jabalíes

Edward Warchocki no es un desconocido para la audiencia digital. Este robot humanoide de la línea Unitree G1 ha ganado notoriedad como auténtico ‘influencer’ tecnológico. Además de su reciente persecución a jabalíes, Edward ha protagonizado diversas apariciones en medios y eventos públicos.

En marzo de 2026, participó en una sesión del Sejm, la cámara baja del Parlamento polaco, donde interactuó con diputados y periodistas, generando gran interés y cobertura mediática. Durante el evento, el robot no solo respondió preguntas, también formuló sus propias observaciones sobre la realidad política del país.

(Unitree)
De bailar en televisión a protagonizar videos virales, el Unitree G1 se consolida como símbolo de la convergencia entre tecnología, espectáculo y cultura popular en Europa Central - (Unitree)

Edward Warchocki también ha incursionado en el mundo del espectáculo. Recientemente, apareció como invitado en el programa de entretenimiento “Dancing with the Stars” en la televisión polaca, donde incluso bailó junto al director del programa, Edward Miszczak. Estas intervenciones han consolidado su imagen como una figura popular en la intersección entre tecnología y cultura de masas.

Características técnicas del robot Unitree G1

El modelo Unitree G1, desarrollado por Unitree Robotics, está orientado a usos educativos, comerciales y de investigación. El robot cuenta con 23 grados de libertad en sus articulaciones, sensores avanzados y capacidad para sortear obstáculos, manipular objetos e incluso ejecutar rutinas de baile.

Pesa 35 kilogramos y está equipado con tecnología de inteligencia artificial que le permite interactuar en entornos complejos y adaptarse a diferentes situaciones.

La viralización del video en Polonia ilustra el creciente interés por el uso de robots en entornos urbanos, ya sea para tareas de seguridad, control de animales o eventos mediáticos. El caso de Edward Warchocki reaviva la discusión sobre los límites éticos, la eficacia real de estas tecnologías y su impacto en el bienestar animal.

El desarrollo de robots avanzados y su presencia en espacios públicos plantea nuevos retos para la convivencia en las ciudades. Mientras tanto, la audiencia global sigue de cerca cada aparición viral, alimentando el debate sobre el papel de la robótica en la vida cotidiana.

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