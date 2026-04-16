Ahorra tiempo en WhatsApp con estas sencillas maneras de personalizar tus chats

Otra forma de mejorar la organización en WhatsApp es utilizando la función de marcar contactos como favoritos. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp ofrece diversas funciones para que cada usuario gestione sus conversaciones de forma más eficiente, evitando el desorden y facilitando la comunicación tanto en el ámbito personal como profesional. Con solo unos pasos, es posible adaptar la organización de los chats a las necesidades de cada quien, optimizando la experiencia diaria.

Funciones de organización en WhatsApp para una gestión más eficiente

La constante evolución de WhatsApp, impulsada por Meta, ha hecho que la plataforma incorpore herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario y mantener la aplicación actualizada con nuevas funciones.

Ante la acumulación diaria de mensajes, archivos y notas de voz, disponer de métodos para organizar los chats resulta clave para no perder información importante ni perder tiempo buscando conversaciones.

WhatsApp ofrece diversas funciones para que cada usuario gestione sus conversaciones de forma más eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones más prácticas para lograrlo se encuentran las listas de difusión, que permiten enviar mensajes a varios contactos de manera individual sin necesidad de crear un grupo.

Según el centro de ayuda de WhatsApp, “los destinatarios reciben los mensajes de tu lista de difusión como mensajes individuales tuyos en la pestaña de Chats. Sus respuestas también se mostrarán como un mensaje normal y no se enviarán a otros contactos de la lista de difusión”.

Para crear una lista de difusión en WhatsApp y compartir información de manera privada con varios contactos, sigue estos pasos:

Accede a la aplicación desde tu dispositivo móvil.

Pulsa el icono “+” ubicado en la pantalla principal de chats.

Selecciona la opción “Nueva lista de difusión”.

Agrega los contactos que deseas incluir en la lista; puedes elegir tanto para fines personales como laborales.

Confirma la creación de la lista y comienza a enviar mensajes.

WhatsApp tiene funciones que muchos de sus usuarios desconocen. (Foto: WhatsApp)

Cada destinatario recibirá tus mensajes por separado, lo que preserva la privacidad y evita que otros contactos vean las respuestas. Esta herramienta resulta especialmente práctica para quienes necesitan enviar la misma información a varias personas sin crear un grupo.

Personalización de chats: favoritos, chats fijados y accesos directos

Otra forma de mejorar la organización en WhatsApp es utilizando la función de marcar contactos como favoritos. Así, es posible otorgar prioridad a las conversaciones importantes y acceder a ellas de manera más ágil.

Para ello, simplemente se debe mantener presionada la conversación y elegir la opción “Añadir a favoritos” en el menú desplegable. Este filtro de personalización contribuye a que los mensajes más relevantes siempre estén a mano.

La opción de crear accesos directos a chats específicos agiliza aún más la navegación dentro de la app. REUTERS/Dado Ruvic

La opción de fijar chats en WhatsApp permite mantener ciertas conversaciones siempre visibles en la parte superior de la lista, asegurando que no se pierdan entre los nuevos mensajes. Esta funcionalidad resulta especialmente conveniente para usuarios que gestionan proyectos, coordinan equipos de trabajo o necesitan acceder de manera frecuente a determinados contactos.

Por último, la opción de crear accesos directos a chats específicos agiliza aún más la navegación dentro de la app. En dispositivos Android, el proceso consiste en abrir la conversación, tocar el menú de los tres puntos verticales, seleccionar “Más” y luego “Crear acceso directo”.

Esto permite ubicar el acceso directo en la pantalla principal del dispositivo, facilitando la entrada al chat sin tener que buscarlo en una lista extensa.

Los destinatarios reciben los mensajes de tu lista de difusión como mensajes individuales, según WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

El empleo de estas funciones no solo ahorra tiempo, sino que incrementa la eficiencia a la hora de reaccionar a mensajes importantes y mantener el orden dentro de la aplicación.

La integración de listas de difusión, la posibilidad de marcar favoritos, fijar chats y crear accesos directos, convierte a WhatsApp en una herramienta adaptable a diferentes estilos de vida y necesidades comunicativas, simplificando la interacción diaria y reduciendo las distracciones derivadas del desorden en las conversaciones.