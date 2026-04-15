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WhatsApp Web se renueva y ahora podrás cambiar el look de tus conversaciones

Los usuarios podrán aplicar temas distintos a cada conversación, facilitando su identificación visual

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WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones. (Meta)

WhatsApp prepara una nueva función para su versión web que permitirá personalizar los chats con hasta 49 colores diferentes. La novedad fue detectada en una edición beta del servicio y apunta a ofrecer una experiencia más visual, adaptable y funcional para los usuarios que utilizan la plataforma desde navegadores.

De acuerdo con el sitio especializado WABetaInfo, esta actualización no solo incluye la posibilidad de cambiar el color de las burbujas de chat, sino también modificar los fondos de las conversaciones. El objetivo es que cada usuario pueda ajustar el aspecto de sus chats según sus preferencias, mejorando tanto la estética como la organización.

Uno de los aspectos más destacados de esta función es su nivel de personalización. Los usuarios podrán aplicar diferentes temas a cada conversación de forma independiente, lo que facilita identificar rápidamente chats específicos sin necesidad de leer nombres o revisar contenido. Esta opción resulta especialmente útil para quienes manejan múltiples conversaciones al mismo tiempo, ya sea en el ámbito personal o laboral.

Usuarios de WhatsApp Web podrán cambiar el tema de sus conversaciones.
Usuarios de WhatsApp Web podrán cambiar el tema de sus conversaciones.(WABetaInfo)

Más que estética: una mejora en la usabilidad

Aunque el cambio puede parecer principalmente visual, también tiene implicancias prácticas. Elegir colores distintos para cada chat permite mejorar la accesibilidad y reducir la confusión, especialmente en entornos con muchas conversaciones activas.

Según la información difundida, los temas ayudan a distinguir chats de forma más rápida y clara. Esto se traduce en una navegación más eficiente dentro de la aplicación, un aspecto clave considerando el volumen de mensajes que manejan muchos usuarios a diario.

Además, la personalización puede adaptarse a necesidades específicas, como seleccionar colores con mayor contraste para facilitar la lectura o elegir combinaciones que resulten más cómodas para la vista en sesiones prolongadas.

Elegir colorores en los chats de WhatsApp Web ayuda a diferenciales. (Meta)
Elegir colorores en los chats de WhatsApp Web ayuda a diferenciales. (Meta)

Cambios visibles solo para el usuario

Un punto importante de esta función es que las modificaciones serán completamente individuales. Es decir, los cambios en colores y fondos solo serán visibles para quien los configure y no afectarán la experiencia de los demás participantes en la conversación.

Este enfoque evita posibles conflictos o confusiones entre usuarios, ya que cada persona mantiene el control sobre cómo visualiza sus chats sin alterar la interfaz de otros.

Un despliegue aún sin fecha confirmada

Por el momento, la función se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp Web. Como suele ocurrir con este tipo de desarrollos, su lanzamiento dependerá de los resultados obtenidos durante las pruebas y del feedback de los usuarios que tienen acceso anticipado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva función de WhatsApp Web aún se encuentra en fase de pruebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, Meta, empresa propietaria de WhatsApp, no ha anunciado una fecha oficial para el despliegue global de esta característica. Sin embargo, el hecho de que ya esté en fase de prueba sugiere que podría llegar en futuras actualizaciones.

Una apuesta por la personalización

La incorporación de temas personalizables en la versión web sigue la línea de cambios que WhatsApp ha implementado en sus aplicaciones móviles, donde la personalización visual ha ganado protagonismo en los últimos años.

Este tipo de funciones responde a una tendencia más amplia en el desarrollo de plataformas digitales, donde los usuarios buscan adaptar las herramientas a sus preferencias personales. En el caso de WhatsApp, esto cobra especial relevancia debido a su enorme base de usuarios, que supera los 3.000 millones a nivel global.

La personalización de un chat en WhatsApp Web permitirá a los usuarios que identifiquen con mayor facilidad a sus contactos. (Meta)
La personalización de un chat en WhatsApp Web permitirá a los usuarios que identifiquen con mayor facilidad a sus contactos. (Meta)

Con esta actualización, la plataforma no solo apunta a mejorar su apariencia, sino también a optimizar la forma en que los usuarios interactúan con sus conversaciones. La combinación de estética y funcionalidad se posiciona así como uno de los ejes principales de esta renovación en WhatsApp Web.

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