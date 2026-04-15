Spotify deja de ser solo una app de música, audiolibros y podcast: ahora venderá libros físicos

En Spotify, los usuarios ahora pueden adquirir libros físicos, además de acceder a música, pódcast y audiolibros. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo

Ahora, en Spotify, además de reproducir música, podcast y audiolibros, los usuarios pueden comprar libros físicos directamente desde la aplicación móvil para Android, con disponibilidad próxima en iPhone.

Según explicó Spotify, el objetivo principal de esta función es apoyar a autores y librerías independientes. Por el momento, la opción de adquirir libros físicos solo está disponible en Estados Unidos y Reino Unido.

Cómo comprar libros físicos en Spotify

Para adquirir libros físicos en Spotify, es necesario acceder al audiolibro de interés y deslizar hasta encontrar la opción ‘Obtén una copia para tu librero’. Al seleccionarla, Spotify redirigirá al usuario a una página web externa, donde podrá completar el proceso de compra.

Por el momento, la compra de libros físicos en la plataforma se encuentra habilitada únicamente en Estados Unidos y Reino Unido. (Spotify)

Qué nuevas funciones llegan a los audiolibros en Spotify

Además de habilitar la compra de libros físicos, Spotify sumó nuevas funciones a su sección de audiolibros, entre ellas la expansión de Page Match a más idiomas, incluidos francés, alemán y sueco.

Esta herramienta permite a los usuarios alternar sin interrupciones entre un audiolibro y su versión impresa o digital, ya que indica exactamente la página del libro en la que se encuentran.

Según datos de Spotify, quienes utilizan Page Match escuchan en promedio un 55% más de horas de audiolibros por semana que otros usuarios, y el 62% de los audiolibros reproducidos con esta función corresponde a títulos que los oyentes no habían explorado previamente.

Junto con la opción de adquirir libros físicos, Spotify incorporó nuevas funciones en su sección de audiolibros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los resúmenes de audiolibros ya están disponibles en Android, lo que permite que tanto usuarios de dispositivos Android como iOS accedan a esta función.

Los resúmenes ofrecen audios breves adaptados al punto más reciente de escucha, facilitando retomar la lectura y recordar el avance en la historia.

Las listas de audiolibros de Spotify ahora se extienden a Alemania, presentando clasificaciones de los títulos más escuchados en general y por género, en función del comportamiento de consumo y la interacción dentro de la plataforma.

Los géneros principales incluyen ciencia ficción y fantasía, misterio y suspense, autoayuda, e infantil y familiar. Al igual que ocurre con las listas de música y pódcast, estas clasificaciones se actualizan semanalmente.

Existen otras plataformas de streaming, además de Spotify, que permiten a los usuarios escuchar audiolibros. REUTERS/Dado Ruvic

En qué otras plataformas streaming puedes escuchar audiolibros

Además de Spotify, los usuarios pueden escuchar audiolibros en otras plataformas streaming reconocidas, como Audible de Amazon, que es uno de los servicios líderes a nivel global en la distribución de audiolibros en varios idiomas y dispositivos.

También está Storytel, una plataforma sueca que ofrece un amplio catálogo de audiolibros y libros electrónicos en español y otros idiomas.

Google Play Books permite la compra y reproducción de audiolibros sin necesidad de suscripción, mientras que Apple Books ofrece un catálogo variado de títulos disponibles para escuchar en dispositivos de Apple.

Procura leer y escuchar audiolibros en plataformas seguras y que cuenten con los derechos de autor correspondientes.

Amazon confirmó la lista de modelos Kindle que dejarán de recibir soporte a partir de mayo de 2026. REUTERS/Chris Helgren/Illustration/File Photo

Acceder a contenido desde sitios oficiales garantiza que los autores y editoriales reciban el reconocimiento y la compensación por su trabajo, lo que favorece la producción de nuevas obras y la sostenibilidad de la industria editorial.

Además, utilizar servicios legales protege al usuario de riesgos asociados a la piratería, como la exposición a malware o la pérdida de información personal.

Amazon Kindle corta soporte en modelos antiguos

La lista completa de modelos Amazon Kindle que dejarán de recibir soporte a partir de mayo de 2026 ya fue confirmada por la compañía. Esto implica que, en estos dispositivos, ya no será posible comprar, tomar prestado ni descargar contenido nuevo desde la tienda Kindle. Los modelos afectados son:

Kindle 1st Generation (2007)

Kindle DX and DX Graphite (2009 and 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1st Generation (2012)

Kindle Fire 1st Gen (2011)

Kindle Fire 2nd Gen (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)