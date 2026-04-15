La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

Inter Miami está en búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Mascherano (Reuters)

La renuncia de Javier Mascherano al mando del Inter Miami CF ha sacudido la estructura deportiva del club y abrió del deabte sobre el futuro entrenador de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS). El técnico argentino comunicó su salida “por motivos personales” luego de ganar el primer título de liga para Las Garzas

Ante la salida del entrenador, la directiva optó por designar de forma interina a Guillermo Hoyos, quien hasta enero se desempeñaba como director de desarrollo de jugadores y metodología del segundo equipo. El DT de 62 años es reconocido como un histórico colaborador de Messi y asumirá el cargo en los próximos compromisos. Sin embargo, el club deberá tomar una decisión definitiva una vez concluya el tramo previo al parón mundialista, cuando restan ocho partidos para ese corte.

La atención se centra ahora en los sucesores definitivos de Mascherano. Según el Miami Herald, el nombre apuntado es el de Xavi Hernández, ex técnico del Barcelona y ladero de Messi durante 1 temporadas en el club catalán, donde juntos conquistaron 24 títulos. “El ex compañero de Messi en el Barça no entrena desde que dejó el Barcelona y cumple con todos los requisitos para hacerse cargo de ese banquillo: nivel, amistad con Leo y el resto de estrellas y ganas de empezar un nuevo proyecto”, afirmó el medio español en una información replicada por el medio estadounidense.

Por su parte, el análisis de Sports Illustrated destacó la importancia de la próxima elección: “Miami aún se enfrenta a una decisión crucial, ya que el próximo entrenador podría ser el último en la brillante carrera de Lionel Messi en clubes”. La publicación estadounidense observa que la llegada de Xavi podría representar una opción ideal, dada su trayectoria y la sintonía demostrada con el astro argentino en el pasado. “La clave reside en si realmente introduce cambios en la estructura del Miami o si simplemente aporta una nueva voz con un mensaje y enfoque similares a los de Mascherano”, sostuvo.

Xavi podría ser uno de los candidatos a ocupar un lugar en el banco (Efe)

Otros aspirantes que figuran entre los posibles candidatos, según la prensa en los EEUU y en España son los argentinos Marcelo Gallardo, Hernán Crespo y Martín Palermo, todos con vínculos directos con el futbolista rosarino y con experiencia reciente en el fútbol internacional. En la lista aparece también Matías Almeyda, ex entrenador de los San Jose Earthquakes, quien ya conoce la MLS por su paso entre 2018 y 2022, y que acaba de terminar su vínculo en el Sevilla, de España.

De momento, la incertidumbre domina el ambiente en Miami, donde la directiva trabaja en la búsqueda de un técnico que pueda liderar un plantel repleto de figuras y administrar la recta final del ciclo de Messi en el fútbol profesional.

Durante el ciclo de Mascherano, el equipo logró una campaña histórica al marcar 101 goles en la temporada 2025, cifra récord en la historia de la MLS, y alcanzó las eliminatorias de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde se convirtió en el primer club de la liga estadounidense en vencer a un rival europeo en partido oficial. Actualmente, el conjunto suma tres victorias, tres empates y una derrota, ubicándose en el tercer lugar de la Conferencia Este, a un punto del segundo puesto.

En su último comunicado, difundido por la entidad, Mascherano explicó: “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”. El argentino agradeció “al club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”. El ex futbolista también tuvo palabras para la afición: “Nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al club todo lo mejor en el futuro”.

Marcelo Gallardo, otra de las opciones para reemplazar a Mascherano en Inter Miami (REUTERS/Agustin Marcarian)