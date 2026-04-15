La respuesta del director de la Fórmula 1 a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento

Stefano Domenicali le respondió a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento (Reuters)

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, salió al cruce de las recientes declaraciones de Max Verstappen, quien expresó fuertes críticas hacia las nuevas regulaciones técnicas implementadas en la temporada 2026. En una entrevista con Autosport, el directivo remarcó que la voz de Verstappen “debe ser escuchada”, pero advirtió que los pilotos también deben asumir la responsabilidad y el impacto que generan sus palabras dentro y fuera de la pista.

Las nuevas reglas adoptadas por la FIA y la Fórmula 1 han generado reacciones diversas tras los primeros tres Grandes Premios disputados bajo el flamante reglamento. Si bien los organizadores celebran cifras positivas en asistencia y audiencia televisiva, varios pilotos han expuesto su preocupación sobre el rumbo técnico del campeonato, en especial en cuanto a la gestión energética y la experiencia de conducción.

Max Verstappen, tetracampeón mundial y figura central de Red Bull Racing, fue uno de los más explícitos en apuntar en reiteradas ocasiones contra el nuevo reglamento. Por ejemplo, al señalar la exigencia de aplicar estrategias como el lift-and-coast y la presencia de “super clipping” por la falta de energía disponible en carrera. Según el neerlandés, estas condiciones alteran la esencia de la competencia y restan espectacularidad al espectáculo. Incluso deslizó la oportunidad de abandonar la Máxima.

Frente a este escenario, Domenicali admitió que mantiene un canal de diálogo “muy abierto” con los pilotos y destacó la importancia de incorporar sus opiniones al proceso de mejora continua. “Mis conversaciones con ellos son realmente abiertas y saben que valoro sus puntos de vista. Quiero que estén involucrados”, afirmó el directivo.

Verstappen fue uno de los pilotos que criticó el nuevo reglamento de la F1 (REUTERS/Issei Kato)

No obstante, el italiano pidió cautela y perspectiva a los protagonistas, recordando que el éxito colectivo de la categoría depende de la cooperación entre todos los actores. “A los pilotos les dije: ‘No olviden que lo que estamos haciendo es posible porque tomamos decisiones correctas juntos. Sean respetuosos con un deporte que nos dio la oportunidad de crecer, ganar mucho dinero y desarrollar una personalidad reconocida mundialmente’”, explicó Domenicali.

El presidente de la Fórmula 1 remarcó que, aunque existen frustraciones lógicas entre quienes no logran victorias, la plataforma sigue brindando oportunidades inigualables en comparación con otras disciplinas automovilísticas. “Cuando hablas con los pilotos que están en la cima, suelen estar felices porque ganan. Los demás pueden sentirse frustrados porque prefieren otro estilo de carreras, lo cual respeto mucho”, puntualizó.

Con respecto a la influencia de las declaraciones de Verstappen, Domenicali subrayó que la opinión pública otorga un peso considerable a las voces más relevantes del paddock. “Con Max hemos dialogado muchas veces desde el principio. Entiende el panorama general y sabe que sus palabras tienen peso. Debe recordar que algunas personas pueden interpretar sus comentarios de forma errónea; eso no deberíamos permitirlo”, sostuvo el directivo.

Durante la pausa de abril, los equipos y la FIA evalúan posibles ajustes al reglamento, en particular sobre el manejo de la energía y la seguridad por las diferencias de velocidad en pista. El próximo 20 de abril, los jefes de equipo tienen previsto analizar propuestas técnicas que buscan mejorar el espectáculo y devolver el protagonismo a la habilidad de los pilotos en clasificación.

Entre las propuestas debatidas se encuentran alternativas para reducir las distancias peligrosas entre autos y permitir que los pilotos puedan rodar al máximo durante la mayor parte del fin de semana. Esta revisión responde a la preocupación manifestada tanto por los ingenieros como por los protagonistas, quienes piden mantener el carácter competitivo y desafiante de la Fórmula 1.

Domenicali también hizo referencia al interés de algunos pilotos por explorar otras categorías, como el automovilismo de resistencia. Aunque reconoció el atractivo de alternativas como las carreras GT3, sugirió que no necesariamente ofrecen mejores condiciones que la máxima categoría. “En Italia decimos que la hierba del vecino parece más verde. A veces, cuando cruzas la valla, descubres que no es así. Hay que valorar lo que hemos construido juntos, aunque siempre estamos dispuestos a escuchar las observaciones de los pilotos”, argumentó el CEO.

Para el responsable de la Fórmula 1, el diálogo constante y el respeto mutuo son esenciales para proteger el ecosistema del campeonato y la imagen de los propios pilotos. “Ellos son la joya de nuestro deporte y debemos proteger ese valor, al igual que ellos deben cuidar el ecosistema del que forman parte”, expresó.

La temporada 2026 continúa en etapa de evaluación, con la promesa de que las autoridades analizarán cada sugerencia de los equipos y pilotos para garantizar la evolución de la competencia. Los próximos encuentros técnicos y deportivos serán clave para definir el rumbo inmediato de la categoría reina del automovilismo internacional.