Crimen y Justicia

Denunciaron a Agostina Páez por no devolverle el auto a su expareja: la explicación de la abogada

La joven de 29 años que estuvo más de dos meses retenida en Brasil por un acto racista se vio envuelta en un confuso episodio. Sin embargo, en sus redes sociales ambos explicaron qué fue lo que ocurrió

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Agostina Paez regresó a la Argentina tras la denuncia por injuria racial en Brasil
La abogada argentina que estuvo detenida en Río de Janeiro fue denunciada por su ex pareja. Sin embargo, aclaró qué fue lo que pasó (RS Fotos)

La abogada santigueña Agostina Páez enfrentó un confuso episodio tras lograr el regreso al país, tras estar casi dos meses retenida con una tobillera electrónica por un acto racista en un boliche de Río de Janeiro. En las últimas horas, se conoció que su expareja la denunció por no devolverle el auto y rápidamente ambos salieron a aclarar qué fue lo que ocurrió.

Según las primeras informaciones, todo se habría iniciado después de que Javier Zanoni, exnovio de Agostina, radicó una denuncia ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez contra la joven abogada por supuesta retención indebida y abuso de confianza.

Agostina Paez regresó a la Argentina tras la denuncia por injuria racial en Brasil
Agostina Páez cuando regresó al país (RS Fotos)

De acuerdo con lo informado por el diario El Liberal, la denuncia fue presentada por la abogada de Zanoni y recayó en la fiscalía. El planteo se fundó en la supuesta negativa de Páez a restituir un automóvil cuya titularidad figura a nombre de Zanoni, pero que, según la protagonista, fue adquirido y financiado en su totalidad por ella misma.

El episodio tomó estado público cuando surgieron mensajes en redes sociales y declaraciones de los involucrados aclarando la situación. Sin embargo, Páez afirmó en sus redes sociales que el vehículo en cuestión estaba registrado a nombre de su expareja, aunque ella siempre se hizo cargo de los pagos y las gestiones relacionadas. Señaló que no fue notificada formalmente de la denuncia, sino que se enteró por la difusión mediática, lo que la llevó a comunicarse de inmediato con Zanoni para abordar el conflicto.

Agostina Páez

Páez subrayó que, tras conversar con su expareja, ambos decidieron resolver el asunto mediante un acuerdo extrajudicial orientado a transferir la titularidad del vehículo y así evitar futuras complicaciones legales o administrativas. “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, detalló Páez sobre cómo se desarrollaron los hechos.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la abogada santiagueña brindó más precisiones sobre la controversia: “Mi auto que pago yo, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde”. Según la joven, la denuncia fue impulsada formalmente por la representante legal de Zanoni, lo que generó un malentendido en la interpretación pública del caso.

Páez sostuvo que no existe ningún ánimo de apropiación indebida y que siempre estuvo dispuesta a formalizar la transferencia. “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río de Janeiro a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”, señaló. De acuerdo con la versión de Páez, antes de la denuncia, Zanoni habría enviado una carta documento para buscar una solución, aunque esa notificación nunca le llegó. Finalmente, ambos acordaron avanzar con un acuerdo extrajudicial, y Zanoni no ratificará la denuncia ante la fiscalía.

“Quiero que quede claro que YO NO ME ESTOY QUEDANDO CON ALGO QUE NO ES MÍO, el auto siempre lo pague yo, y él sabe perfectamente eso. Yo sé que el nunca tuvo malas intenciones, y que siempre los dos estuvimos dispuestos a resolver este tema. Basta de querer ensuciarme”. Así cerró Páez su descargo público.

Agostina Páez

Por su parte, Javier Zanoni también difundió su versión de los hechos a través de un comunicado. “Quiero aclarar que fui yo quien tomó la decisión de enviar la carta documento y realizar la denuncia posterior, con el debido asesoramiento de mis abogados. Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación, dado que el vehículo se encuentra a mi nombre y, ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo, el responsable sería yo”, explicó Zanoni.

El expareja de Páez aclaró que su decisión de recurrir a la vía judicial se debió exclusivamente a cuestiones administrativas y no a un conflicto personal con la abogada. Remarcó que actualmente han alcanzado un acuerdo para solucionar el tema de la titularidad del vehículo.

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