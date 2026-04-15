La OTAN y los principales aliados de Ucrania reafirmaron su apoyo militar a Kiev

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, el secretario de Defensa británico, John Healey, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, posan para una foto durante la 34.ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (UDCG) en Berlín, Alemania, el 15 de abril de 2026 REUTERS/Christian Mang

La reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada el miércoles en Berlín dejó un mensaje inequívoco: los aliados de Kiev no tienen intención de reducir su respaldo militar pese a que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero desplazó a Ucrania del centro de la agenda diplomática.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presidió el encuentro junto a los ministros de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y de Reino Unido, John Healey, con la participación del ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov. Rutte fue directo al señalar la debilidad del frente aliado: un número limitado de países asume la mayor parte del esfuerzo. Fijó el objetivo del año en 60.000 millones de dólares en apoyo a la seguridad y defensa de Ucrania, el umbral que Kiev solicitó para cubrir la mitad de su presupuesto de defensa de 2026.

Healey cargó contra la narrativa de Moscú: Putin desea que el mundo crea que los aliados están fatigados o distraídos, dijo el secretario de Estado de Defensa británico, antes de anunciar el envío de 120.000 drones a Kiev. Los drones se han convertido en el eje tecnológico del conflicto: según datos del propio Zelensky, en los tres primeros meses de 2026 los sistemas robóticos terrestres ucranianos realizaron más de 22.000 misiones en el frente. Londres elevó su gasto en defensa al 2,6% del PIB, nivel no alcanzado desde 2010.

Imagen de archivo de soldados ucranianos junto a un sistema defensivo de misiles Patriot en una localización no revelada de Ucrania. 4 agosto 2024 REUTERS/Valentyn Ogirenko

Pistorius añadió un argumento económico: el alza del precio del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente refuerza las finanzas rusas y permite a Moscú sostener el esfuerzo bélico. Las negociaciones de paz tripartitas llevan suspendidas desde el inicio de la guerra con Irán. El ministro alemán anunció más misiles guiados para sistemas de defensa aérea Patriot e insistió en que fortalecer el escudo antiaéreo ucraniano es la máxima prioridad de Berlín.

En el centro del debate financiero estuvo el mecanismo PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), una iniciativa coordinada por la OTAN que permite a aliados europeos y Canadá financiar la adquisición de armamento fabricado en Estados Unidos mediante tramos de 500 millones de dólares. A finales de 2025 los compromisos superaban los 4.500 millones de dólares con veinticuatro países participantes. Rutte se mostró optimista sobre la continuidad del flujo, aunque reconoció que el reparto de cargas admite mejora.

La reunión llegó respaldada por el acuerdo firmado el martes entre el canciller Friedrich Merz y Zelensky: una asociación estratégica de quince páginas que contempla la coproducción de drones —con un plan para fabricar al menos 10.000 unidades de diseño ucraniano en Alemania durante 2026—, el suministro de cientos de misiles Patriot y el intercambio de datos operativos. El paquete está valorado en unos 4.700 millones de dólares y consolida a Berlín como el principal soporte militar europeo a Kiev.

Con Washington volcado en el frente iraní y las negociaciones bloqueadas, Alemania asumió un liderazgo que habría resultado impensable hace un año. Si el resto de los integrantes del Grupo de Contacto asumirá una cuota proporcional, o si el peso seguirá concentrado en un puñado de capitales europeas, es la pregunta que la diplomacia ucraniana deberá responder en los próximos meses.