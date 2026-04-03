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Lo nuevo de Spotify revela la historia detrás de cada canción

La función de Spotify permite conocer compositores, productores y colaboradores de cada tema

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Spotify prueba nueva herramienta. (Europa Press)

Spotify ha comenzado a desplegar SongDNA, una nueva función diseñada para ofrecer información detallada sobre las canciones disponibles en su catálogo. Esta herramienta, que ya se encuentra en fase beta, busca transformar la experiencia de escucha al permitir que los usuarios no solo reproduzcan música, sino que también accedan a datos sobre su proceso creativo y los profesionales involucrados en cada tema.

La función está integrada directamente en la pantalla de “Reproduciendo ahora” y se presenta como una tarjeta informativa. Al seleccionarla, los usuarios pueden consultar un desglose completo de los compositores, productores y colaboradores técnicos que participaron en la creación de una canción.

Un vistazo al detrás de escena de la música

SongDNA amplía la información disponible sobre cada pista al incluir elementos que tradicionalmente no eran visibles para el usuario promedio. Entre ellos destacan los samples utilizados —fragmentos de otras grabaciones—, las influencias directas, referencias culturales y las distintas versiones o covers que existen de un mismo tema.

Spotify prueba su nueva función SongDNA.
Con SongDNA de Spotify podrás saber si la canción que escuchas tiene covers.

De esta manera, la herramienta permite comprender mejor cómo se construye una canción y cuáles son sus conexiones dentro del ecosistema musical. La propuesta apunta a enriquecer la experiencia de escucha con contexto adicional, especialmente para quienes buscan profundizar en el origen y evolución de la música que consumen.

Navegación interactiva entre artistas

Uno de los aspectos más relevantes de SongDNA es su enfoque interactivo. La interfaz permite navegar entre perfiles de artistas, productores y otros colaboradores mediante enlaces que funcionan como puntos de acceso a contenido relacionado.

Al deslizar la pantalla mientras se reproduce una canción compatible, aparece la tarjeta de SongDNA. Desde allí, los usuarios pueden explorar trabajos previos de los mismos creadores o descubrir nuevas conexiones dentro de la industria musical.

Spotify prueba su nueva función SongDNA.
Spotify prueba su nueva función SongDNA.

Este sistema convierte cada canción en un punto de partida para explorar una red más amplia de contenido, facilitando el descubrimiento de nuevos artistas y proyectos.

Información verificada y participación de la industria

La información que ofrece SongDNA combina datos oficiales proporcionados por sellos discográficos y artistas, junto con aportes verificados de la comunidad de usuarios. Para garantizar la precisión, los profesionales de la industria podrán gestionar sus créditos y menciones a través de Spotify for Artists.

Este enfoque busca asegurar que los datos reflejen de manera fiel el trabajo de quienes participan en la creación musical, al tiempo que incorpora la participación de la comunidad para ampliar la información disponible.

Spotify prueba su nueva función SongDNA.
SongDNA de Spotify te permitirá saber el origen de la canción que escuchar.

Despliegue progresivo

Actualmente, SongDNA se encuentra en fase de prueba y su disponibilidad se ampliará de forma gradual durante las próximas semanas. En una primera etapa, estará dirigida a suscriptores Premium que utilicen dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android.

La compañía no ha detallado una fecha exacta para su lanzamiento global, pero su implementación progresiva permitirá evaluar la respuesta de los usuarios y ajustar la herramienta antes de su adopción masiva.

Otra apuesta por la calidad de audio

Además de SongDNA, Spotify ha introducido recientemente otra función orientada a mejorar la experiencia del usuario: el “modo exclusivo” en su versión de escritorio para Windows.

Además, de SongDNA, Spotify prueba otras funciones. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Además, de SongDNA, Spotify prueba otras funciones. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Esta opción permite que la aplicación tome el control total del hardware de sonido del equipo, evitando interferencias de otros sonidos del sistema. El objetivo es lograr una reproducción conocida como “Bit Perfect”, en la que el audio se transmite sin alteraciones desde el archivo original hasta los dispositivos de salida.

Para ello, la plataforma utiliza el formato FLAC, que permite almacenar música con alta calidad sin pérdida significativa de información. Esto se traduce en una mayor fidelidad sonora y en la posibilidad de percibir detalles que suelen perderse en formatos más comprimidos.

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