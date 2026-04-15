El divertido reclamo de La Joaqui a Luck Ra durante sus vacaciones: “Mi hombre”

La cantante volvió a bromear con el casamiento con el cantante de cuarteto (Video: Tik Tok)

Desde que confirmaron su romance a mediados de 2024, La Joaqui y Luck Ra se transformaron en una de las parejas más celebradas y seguidas por el público. Sus viajes juntos, las colaboraciones musicales y los gestos cotidianos de cariño que comparten en redes sociales alimentan la curiosidad de sus seguidores, que no dejan de preguntarse si la relación dará pronto un paso más formal. En cada aparición, la pareja suma complicidad y construye una narrativa de amor espontáneo que rápidamente se vuelve tema de conversación en el mundo del espectáculo.

En esta oportunidad fue La Joaqui quien alimentó la expectativa con un video repleto de humor y complicidad. Se la ve en una situación distendida, con un look relajado y un mensaje que sintetiza el deseo de muchos fans: “Yo: seguro que en este viaje mi hombre me pide matrimonio”. El texto, cargado de ironía y ternura, funcionó como guiño directo hacia sus seguidores y a la propia dinámica de la pareja. La naturalidad de la influencer y cantante para jugar con las expectativas del público refuerza la conexión cercana que mantiene con su comunidad digital.

La respuesta del cantante cordobés no tardó en aparecer y, fiel a su esencia, optó por el humor y la espontaneidad. En lugar de una propuesta formal o un anillo, el cantante cordobés se mostró en el video rapeando y divirtiéndose, sin perder la autenticidad ni el tono relajado que caracteriza la relación. “Mi hombre”, escribió la joven entre risas, mostrando que la complicidad y el disfrute del presente son la prioridad para ambos. La pareja parece disfrutar del juego y de la expectativa, sin necesidad de ajustarse a los tiempos ni a las presiones externas.

La Joaqui y Luck Ra están en pareja hace más dos años

Por ahora, la formalidad parece esperar, pero la química y la diversión siguen marcando el pulso de la relación. El ida y vuelta público no solo divierte a sus seguidores, sino que refuerza la imagen de una pareja auténtica, que elige vivir el vínculo a su manera y sin urgencias, celebrando cada momento juntos y dejando que el futuro se escriba con espontaneidad.

Esta no fue la primera vez que la cantante de RKT habló abiertamente sobre sus ganas de casarse y el futuro de su relación con el cordobé. Mientras atravesaba uno de sus mejores momentos profesionales y se consolidaba como una de las figuras más comentadas de MasterChef Celebrity (Telefe), la cantante volvió a referirse al tema y dejó en claro que el casamiento era una posibilidad, aunque sin urgencias ni presiones externas. “Nuestras vidas son muy intensas”, explicó entonces, para justificar la decisión de vivir la pareja a su propio ritmo.

La confesión surgió durante una charla distendida en el stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. Todo comenzó con un audio de una fan que, con entusiasmo infantil, le pidió: “Ojalá te cases con Luck Ra, casate con Luck Ra. Mi sueño es que te cases con Luck Ra”. Entre risas, Grego celebró la insistencia del mensaje, pero la respuesta de Joaquina fue mucho más reflexiva de lo esperado.

La cantante manifestó su deseo de casarse con el cuartetero (Video: Instagram)

“No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”, sostuvo la cantante, valorando la espontaneidad del deseo de su seguidora. Sin embargo, fue clara respecto a sus prioridades: “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”. Lejos de descartar la idea, explicó que para ella el compromiso tenía otro peso: “Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”. La intensidad de sus agendas y el ritmo vertiginoso de sus carreras marcaban el compás de la relación: “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”.

La Joaqui no escatimó en romanticismo ni en honestidad sobre sus sentimientos de entonces: “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí. Es como que yo lo veo y digo: ‘No, no puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!’”, admitió, entre risas y complicidad, dejando en claro que el flechazo y la admiración seguían intactos.

Consultada sobre el comienzo de la historia de amor, la cantante resumió la conexión en una frase simple: el ambiente musical los cruzó varias veces, pero todo cambió el día que concretaron una cita. “Directamente un día tuvimos una cita y desde ahí nunca nos dejamos de ver”, concluyó, sellando la idea de una pareja que se eligió día a día, sin apuro y con la certeza de que cada paso se dio a su tiempo.