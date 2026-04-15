Caputo adelantó en Washington cómo pagará los vencimientos de julio: “Exploramos alternativas mucho más baratas que las de mercado”

Luis Caputo, ministro de Economía

Desde Washington, Estados Unidos - En un salón rebosante del hotel Hyatt de Washington, Luis Caputo disertó frente a inversores internacionales convocados por el banco JPMorgan.

Caputo había estado reunido con Kristalina Georgieva en las sesiones de primavera del FMI, y antes de llegar a este evento con influyentes inversores del país, se conoció que Argentina había cerrado con éxito la segunda revisión de su acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo.

Junto al titular del Palacio de Hacienda se alineó José Luis Daza -viceministro de Economía-, quien hizo una minuciosa descripción de la marcha del plan de ajuste y los próximos pasos que asumirá Economía para cancelar los próximos vencimientos de la deuda pública y privada.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva durante su último encuentro en el FMI, (Washington, DC)

“Acabamos de firmar el acuerdo a nivel de staff con el FMI. Se publicó hace unos minutos. Los animo a leerlo. Muestra la relación extraordinaria que tenemos con el FMI en todos los niveles; han estado con nosotros desde el día uno. El programa continuará su curso y el FMI lo apoya plenamente”, afirmó Caputo frente a los inversores, según pudo reconstruir Infobae .

- ¿Cómo se cerrará la brecha de financiamiento este año?-, le preguntó un inversor al ministro de Economía

- Tenemos una ruta detallada para todos los próximos pagos que debemos realizar. Hemos iniciado un programa local de deuda denominada en dólares en Argentina. Hay otras fuentes; explorando diferentes alternativas a niveles significativamente más baratos que los niveles de mercado. Esa es la razón por la que no hemos acudido a los mercados internacionales. Sería irresponsable de nuestra parte acudir a los mercados a tasas significativamente más altas de las que podemos obtener ahora.

- ¿Hay otras alternativas?-, añadió otro inversor convocado por el JPMorgan.

- También venderemos activos. No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio. Si vemos un riesgo país que sea apropiado, lo haremos. Para nosotros, los mercados son información, pero no necesariamente estamos de acuerdo con esa información. Creemos que el riesgo país de Argentina debería ser significativamente menor. Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas.

Luis Caputo y José Luis Daza durante una reunión en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

A su turno, apoyado por un Powerpoint, Daza disertó durante 20 minutos para presentar su mirada sobre el plan de ajuste. Estos son los principales conceptos de Daza, según pudo saber este medio:

Estamos haciendo la transformación económica más grande que está ocurriendo en el mundo.

Nuestro programa económico ha entrado en lo que yo llamo el “punto ideal” ( sweet spot ). Todas las diferentes partes en las que el gobierno estuvo trabajando durante los últimos dos años se están uniendo.

De dónde venimos: Argentina es el país que ha experimentado el mayor número de recesiones desde 1950. Además de una gran volatilidad.

Paralelamente a la caída de la inflación, el crecimiento económico despegó desde que Milei asumió el cargo.

Javier Milei durante su exposición en la AmCham

Además de tener el peor crecimiento económico y ser la más volátil, Argentina era una de las economías más cerradas del mundo. El desempeño de las exportaciones ha sido un desastre.

El año pasado tuvimos un choque financiero brutal. El equipo pudo mantener las cuentas fiscales en equilibrio, mantener el tipo de cambio dentro del régimen y, a pesar del choque, mantener el crecimiento del PIB real. En un año muy difícil, se redobló la apuesta por el programa.

Pero aún hubo un impacto en las expectativas de inflación.

La economía entra ahora en un hermoso equilibrio. Esto nos va a llevar a un estado estacionario.

Las tasas de interés han disminuido. Las tasas de corto plazo bajaron, las de largo plazo bajaron. El mercado cree que esto es sostenible.

Luis Caputo y Santiago Bausili en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

Durante todo este tiempo, el Banco Central compró reservas; varias veces lo acordado con el FMI.

Las corporaciones pueden repatriar utilidades del año pasado. El mercado converge hacia este equilibrio/estado estacionario.

Estoy extremadamente confiado en que enfrentaremos un segundo semestre muy bueno y la economía crecerá

Las señales positivas están en todas partes. Acabamos de llegar al acuerdo a nivel de staff; cierre del financiamiento para este año

Los argentinos ganan confianza y traen dólares de vuelta al mercado financiero formal.

Las tasas de interés reales y en dólares convergen; el mercado nos está creyendo.

No me sorprendería si tenemos un superávit de cuenta corriente positivo este año.

Lo que es más satisfactorio: el programa sacó a más de 11 millones de la pobreza.

Argentina ha sido históricamente un exportador agrícola. Fuerte crecimiento en las exportaciones de energía y minería".

Cuando concluyó la exposición, los inversores aplaudieron. Caputo y Daza saludaron, se subieron a su van oficial y regresaron al FMI.