Un hombre murió tras un impactante choque frontal entre camiones en Chaco

Los vehículos de carga se incendiaron tras el impacto y uno de los conductores no logró salir de la cabina

Un choque frontal entre dos camiones desató una tragedia en la mañana del miércoles sobre la Ruta Provincial 4, en las inmediaciones de Villa Berthet, provincia de Chaco. El siniestro, ocurrido alrededor de las 7.20 en la zona de Cardonal Norte, a unos cinco kilómetros del casco urbano, dejó como saldo la muerte de uno de los conductores, quien quedó atrapado en la cabina y no logró salir antes de que ambos vehículos se incendiaran.

La primera alerta llegó a la comisaría local minutos después del accidente. Al llegar al lugar, el personal policial constató que los dos camiones que transportaban alimentos balanceados estaban completamente envueltos en llamas, producto del violento impacto frontal. Las tareas de rescate se complicaron por la intensidad del fuego, que consumió rápidamente ambas cabinas e impidió el acceso a uno de los conductores, quien perdió la vida en el acto y cuya identidad aún no ha sido difundida. El otro chofer logró ser rescatado a tiempo y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica.

El siniestro involucró además a un tercer camión, un Fiat Cursor 330 conducido por un hombre mayor de edad oriundo de El Colorado, Formosa. Este vehículo, que circulaba por la zona, logró maniobrar y evitar la colisión directa con los camiones siniestrados, aunque terminó empantanado a un costado de la ruta. La rápida reacción del chofer evitó que el episodio tuviera consecuencias aún más graves.

Ambos camiones transportaban alimento balanceado

En el lugar del accidente se desplegó un importante operativo con la presencia de bomberos voluntarios, personal de la comisaría de Villa Berthet, equipos de emergencias médicas y autoridades municipales. La magnitud del incendio exigió el uso de equipos especiales para controlar el fuego y asegurar la zona. Las pericias sobre los restos de los camiones y el relevamiento de pruebas quedaron a cargo de la División Criminalística, mientras la Fiscalía N° 3 de Villa Ángela tomó intervención directa en la causa, caratulada como “supuesto accidente de tránsito fatal”.

El fuego, avivado por el material transportado y el combustible, se propagó en cuestión de minutos, dejando a su paso una escena de destrucción total y dificultando la labor de los equipos de emergencia.

Cuatro miembros de una familia que iban a un torneo de fútbol infantil murieron en un choque en Santa Fe

La familia fallecida era oriunda de Carlos Pellegrini y se dirigía a un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, todas integrantes de una misma familia, murieron el último domingo al chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión en la ruta nacional 34, en proximidades de la localidad de Cañada Rosquín, en el sur de Santa Fe. Según las primeras informaciones, un tercer niño resultó herido, pero su vida no corría peligro.

La familia, oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, a pocos kilómetros del lugar del siniestro, viajaba a participar de un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, situada a unos 24 kilómetros de donde se produjo el choque.

El suceso generó consternación en la comunidad de la zona por lo que fueron suspendidas de forma inmediata las actividades deportivas previstas en el departamento San Martín.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 de hoy en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34. Las víctimas se desplazaban en una camioneta con destino a San Martín de las Escobas para asistir al torneo “Cachorritos”.

Las víctimas mortales eran dos personas adultas y dos menores de edad de uno y seis años, según informaron LT23 Radio San Genaro y el Diario La Capital de Rosario citando fuentes policiales. El único sobreviviente, un niño de siete años, fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, a donde llegó fuera de peligro.