Game Pass bajo la lupa: Xbox promete mejoras tras admitir su precio elevado

Este replanteamiento llega en medio de rumores sobre la posible salida de Call of Duty del catálogo de Game Pass. (Microsoft)

Asha Sharma, la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, no evitó el tema en su primer comunicado interno: admitió que Xbox Game Pass se ha vuelto “demasiado caro para los jugadores”. La ejecutiva adelantó que el equipo ya trabaja en nuevas fórmulas para ofrecer una “mejor ecuación de valor”, con el objetivo de que el servicio vuelva a ser atractivo y accesible para la comunidad gamer.

Tras el incremento de precios en octubre de 2025 —cuando Game Pass Ultimate subió a 30 dólares mensuales tras la integración de lanzamientos como Call of Duty—, la suscripción estrella de Xbox enfrenta críticas y un debate creciente en la comunidad.

Sharma adelantó que se están estudiando nuevos enfoques y alianzas para dar mayor flexibilidad y opciones a los usuarios.

Xbox Game Pass es el equivalente gamer de plataformas como Netflix o Spotify. XBOX

Cambios graduales y nuevas alianzas para Game Pass

Sharma señaló que la evolución del modelo de Game Pass será gradual y estará marcada por pruebas continuas y ajustes en busca de mayor flexibilidad para los clientes. Aunque no se esperan modificaciones inmediatas, la ejecutiva ya mantiene conversaciones para posibles alianzas estratégicas, como un bundle con Netflix.

El co-CEO de Netflix, Greg Peters, resaltó la importancia de encontrar “una manera que funcione para el consumidor y para ambas compañías”, y elogió la visión de Sharma de “hacer más” para los jugadores.

Este replanteamiento llega en medio de rumores sobre la posible salida de Call of Duty del catálogo de Game Pass, lo que ha generado incertidumbre entre los suscriptores. Además, Sharma, quien asumió el liderazgo en febrero tras reemplazar a Phil Spencer, ha tomado decisiones notables como la cancelación de la campaña “This is an Xbox”, argumentando que no representa la identidad real de la marca.

La llegada de Call of Duty: WW2 a Xbox Game Pass para PC generó entusiasmo, pero fue retirada por un grave riesgo de seguridad.

Las declaraciones de Sharma abren la puerta a un nuevo rumbo para el producto estrella de suscripciones de Xbox. Microsoft busca equilibrar el valor para los jugadores con la sostenibilidad financiera del servicio, apostando por un sistema más accesible y flexible que responda a las expectativas de la comunidad.

El futuro de Game Pass podría incluir nuevos formatos de suscripción, alianzas innovadoras y ajustes en el catálogo, en un esfuerzo por mantener su posición como pilar clave en la estrategia de Xbox y en la oferta global de entretenimiento digital.

Qué es Xbox Game Pass y cómo funciona

Xbox Game Pass es, en esencia, el equivalente gamer de plataformas como Netflix o Spotify, pero aplicado a los videojuegos. Este servicio de suscripción mensual creado por Microsoft abre las puertas a una extensa biblioteca de títulos disponibles para jugar sin límites mientras mantengas activa tu membresía.

El catálogo de Game Pass es dinámico y está en constante rotación. (Foto: Xbox)

En lugar de comprar cada juego por separado, los usuarios pagan por acceso temporal a todos los títulos del catálogo. Esto significa que puedes disfrutar de cualquier juego disponible, pero si cancelas la suscripción o si ese juego es retirado de la biblioteca, el acceso se pierde de inmediato. Solo puedes seguir jugando si decides adquirir el título en propiedad.

Game Pass ofrece dos modos principales para jugar: puedes descargar los juegos a la consola Xbox o a la PC e instalarlos directamente en el disco duro. Así, aprovechas al máximo la potencia de tu hardware y no dependes de la velocidad de internet ni sufres retrasos por lag.

Para quienes buscan aún más flexibilidad, el plan Ultimate incorpora el servicio de juego en la nube, permitiendo disfrutar de títulos desde dispositivos como celulares, tablets o televisores inteligentes sin necesidad de instalación, ya que todo el procesamiento ocurre en los servidores de Microsoft.

Televisores ofrecen resolución 4K y alto contraste visual para potenciar los videojuegos en la nube. (LG)

El catálogo de Game Pass es dinámico y está en constante rotación. Microsoft firma acuerdos con numerosos estudios y distribuidoras, lo que permite que juegos de empresas como Capcom, Square Enix o Warner Bros estén disponibles por periodos limitados, usualmente entre seis meses y un año.

Antes de que un título salga del catálogo, la plataforma avisa con anticipación y brinda la opción de comprarlo con un descuento exclusivo, generalmente del 20 %, para que puedas conservarlo en tu biblioteca digital de forma permanente.