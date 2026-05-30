Estados Unidos comienza a revocar pasaportes a quienes deben más de USD 2.500 en manutención infantil

Estados Unidos implementa en 2026 la revocación activa de pasaportes a deudores de manutención infantil superiores a 2.500 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos inició en mayo de 2026 la revocación de pasaportes a ciudadanos con deudas de manutención infantil superiores a 2.500 dólares, una medida que afecta a miles de estadounidenses y marca un cambio relevante en la aplicación de la ley federal. La decisión intensifica la presión sobre quienes incumplen obligaciones alimentarias y modifica el acceso y la validez de los documentos de viaje, según confirmaron autoridades y documentos oficiales.

De acuerdo con el Departamento de Estado y la Oficina de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), la política se ejecuta en coordinación con las agencias estatales, responsables de certificar los atrasos y reportarlos a nivel federal. El programa comenzó con quienes adeudan más de 100.000 dólares y desde junio incluye a quienes superan los 75.000 dólares, con el objetivo de alcanzar progresivamente a todos los que superen el mínimo legal de 2.500 dólares.

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La base legal se encuentra en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, modificada en 2005 por la Ley de Reducción del Déficit, que estableció el umbral actual. Hasta mayo de este año, solo se negaba la emisión o renovación del pasaporte, pero la nueva política federal permite cancelar documentos vigentes, según informó Associated Press y documentos institucionales.

¿Por qué Estados Unidos puede revocar el pasaporte por deber manutención infantil?

La revocación de pasaportes por deudas alimentarias se fundamenta en el artículo 652(k) del Código de los Estados Unidos, vigente desde 1996, y la sección 22 CFR 51.60 del Código de Regulaciones Federales. La Ley de Reducción del Déficit de 2005 bajó el umbral de 5.000 a 2.500 dólares. Cualquier persona que supere esa cifra en deuda certificada por el HHS puede perder la posibilidad de tramitar o conservar el documento de viaje.

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El Departamento de Estado comunicó en mayo de 2026 que la política se convierte en revocación activa: ya no solo se niega la expedición, sino que se puede cancelar un pasaporte ya emitido cuando el titular aparece en el listado federal de deudores. Según la página oficial, “si usted debe más de 2.500 dólares en manutención infantil, la ley federal impide que se le expida un pasaporte estadounidense y podemos revocar su pasaporte vigente”.

La nueva política prohíbe renovar, emitir o conservar pasaportes estadounidenses por deudas alimentarias, afectando a ciudadanos dentro y fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona el proceso de revocación de pasaportes por deudas alimentarias?

El procedimiento comienza con la agencia estatal de manutención, que informa a la Oficina de Salud y Servicios Humanos cuando una persona supera los 2.500 dólares de deuda. El HHS certifica el caso y lo comunica al Departamento de Estado, que puede negar la emisión, renovación o revocar el pasaporte vigente. La notificación llega por correo electrónico o postal al domicilio registrado del titular.

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Durante el proceso, el pasaporte queda inválido para viajes internacionales. Si el titular paga la deuda, la actualización en el registro federal puede demorar entre dos y tres semanas. Hasta entonces, el documento permanece inhabilitado aunque la deuda ya haya sido saldada, según la guía oficial.

¿A quiénes afecta la política de revocación de pasaportes en Estados Unidos?

La medida impacta a padres no custodios con atrasos alimentarios superiores a 2.500 dólares y se aplica tanto a quienes residen en el país como a quienes están en el extranjero. El endurecimiento comenzó en mayo de 2026, con 2.700 estadounidenses notificados por deudas superiores a 100.000 dólares, según datos del Departamento de Estado. Desde junio, se incluye a quienes deben más de 75.000 dólares y la meta es llegar a todos los casos que superen el umbral mínimo.

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Quienes están fuera de Estados Unidos y reciben la notificación solo pueden solicitar un documento temporal de emergencia para regresar al país. El consulado o la embajada estadounidense puede facilitar este trámite, pero no permite viajar a otros destinos hasta que la persona regularice su situación.

¿Cómo se puede recuperar el pasaporte si se pagó la manutención infantil atrasada?

Para volver a ser elegible para un pasaporte, el afectado debe pagar la deuda total o llegar a un acuerdo de pagos con la agencia estatal correspondiente. Una vez cumplido el requisito, la agencia estatal informa al HHS, que actualiza el registro federal y notifica al Departamento de Estado. El proceso de restitución puede tardar varias semanas.

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Según la web oficial: “No podemos expedirle un pasaporte hasta que el HHS verifique su elegibilidad”. El pasaporte revocado no recupera su validez automáticamente; el interesado debe tramitar uno nuevo cuando su nombre sea removido del registro de deudores.

La base legal de la revocación de pasaportes por deudas de manutención infantil se apoya en la Ley de 1996 y sus reformas de 2005. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambia con la nueva política de revocación de pasaportes por deudas alimentarias?

Hasta 2026, la restricción solo afectaba solicitudes nuevas o renovaciones de pasaportes. Con la entrada en vigor de la política actual, el Departamento de Estado puede cancelar documentos vigentes a quienes hayan sido reportados por el HHS. La aplicación es gradual, comenzando por deudas altas y bajando hasta el mínimo legal.

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La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, afirmó: “Es una práctica de sentido común que demostró ser efectiva para lograr que se paguen las deudas”, en declaraciones recogidas por Associated Press.

¿Cuántas personas perdieron el pasaporte por deudas de manutención infantil en Estados Unidos?

Desde 1998, los estados recuperaron unos 657 millones de dólares en pagos atrasados de manutención infantil mediante restricciones de pasaportes, según cifras del Departamento de Estado. En los últimos cinco años, los pagos únicos sumaron más de 156 millones de dólares en 24.000 casos.

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Tras el anuncio de la nueva fase, cientos de personas regularizaron su situación para evitar la revocación, según reportaron las autoridades federales.

¿Qué hacer si recibes una notificación de revocación de pasaporte por deuda alimentaria?

El primer paso es contactar a la agencia estatal de manutención infantil para conocer el monto exacto adeudado y los pasos para saldar la deuda. Se puede pagar el total o negociar un acuerdo de pago. Una vez realizado el pago y actualizado el registro, se puede solicitar un nuevo pasaporte, pero el trámite puede llevar varias semanas.

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“Una vez que usted haya pagado al estado, será elegible para un nuevo pasaporte”, informa la guía oficial. Las personas en el extranjero solo podrán recibir un documento temporal para regresar a Estados Unidos.

El proceso de cancelación de pasaportes requiere la certificación del HHS y notificación directa al deudor afectado, con demoras en la restitución incluso tras el pago. (Opy Morales/Infobae)

¿Qué leyes permiten la revocación de pasaportes por deudas de manutención?

La ley principal es la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, modificada en 2005 por la Ley de Reducción del Déficit. El artículo 652(k) del Código de los Estados Unidos y la sección 22 CFR 51.60 del Código de Regulaciones Federales son las bases normativas que permiten al Departamento de Estado negar o revocar pasaportes a deudores alimentarios.

La revocación solo ocurre tras la certificación formal del HHS y la notificación al afectado, quien tiene derecho a regularizar su situación para recuperar el documento.

¿Qué alternativas existen si pierdes el pasaporte por deber manutención infantil?

Si la persona está en el extranjero, puede acudir al consulado o embajada estadounidense más cercana para solicitar un documento temporal solo para regresar a Estados Unidos. Después de saldar la deuda y actualizar el registro, podrá tramitar un nuevo pasaporte regular.