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Si eres emprendedor, no vas a sufrir más por transferencias lentas: esta es la solución que debes conocer con WhatsApp

El límite por operación es de $250 millones de pesos y, por ahora, las transferencias son únicamente a nivel Colombia

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Un hombre de mediana edad, con una camisa a rayas, se sienta frente a un laptop con "TRANSACCIÓN PENDIENTE" en pantalla, mano en la frente, con taxis en la calle de fondo.
En Colombia, más del 50% de la población es empresaria, y esperar hasta el día siguiente para recibir un pago puede definir si una pyme cierra el mes en positivo o en rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres emprendedor en Colombia y uno de tus mayores dolores de cabeza es enviar o recibir transferencias de alto valor con otras empresas de forma ágil, ya existe una solución para eso.

GouPayments, zulu, Banco de Occidente y Aval Casa de Bolsa anunciaron el inicio de un ecosistema de pagos inmediatos empresariales en Colombia, con proyección hacia operaciones internacionales.

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El límite por operación es de $250 millones de pesos, según confirmó Ernesto José Gutiérrez de Piñeres Luna, vicepresidente corporativo de Tecnología del Grupo Aval, en entrevista con Infobae Tecno.

El ejecutivo señaló que más adelante se espera incorporar también pagos empresariales a través de WhatsApp.

Mujer de cabello oscuro usando un smartphone para una transferencia bancaria vía chatbot en WhatsApp; confirmación en pantalla y hologramas financieros visibles.
Para una micropyme, la diferencia entre cobrar a las 2:55 de la tarde y cobrar a las 3:05 puede ser la diferencia entre pagar la nómina hoy o mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GouPayments es la compañía de procesamiento de pagos del Grupo Aval. Su primer cliente en este nuevo producto es zulu, fintech colombiana especializada en pagos internacionales y gestión de tesorería para empresas en América Latina.

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La iniciativa llega en un momento de aceleración del ecosistema de pagos en Colombia: en los últimos cinco meses, el país acumuló más de 500 millones de transacciones inmediatas a través de la infraestructura Bre-B del Banco de la República.

Actualmente, hay más de 35 llaves de Bre-B registradas. Estos los identificadores que se usan para realizar y agilizarlas transferencias bancarias.

El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República
El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República

Cómo se protege el dinero en pagos entre empresas

Para las transferencias empresariales de alto valor, el Grupo Aval aplica protocolos de seguridad en tres niveles: autenticación segura, validación de identidad y verificación de la operación.

El objetivo, según Gutiérrez de Piñeres, es garantizar que el dinero “siempre esté protegido y custodiado”.

El ejecutivo subrayó que la protección no se limita al monto transferido: la información personal de los clientes —cédula, dirección, huellas dactilares y datos biométricos faciales— recibe el mismo nivel de resguardo que la transacción monetaria.

Un hombre en una cafetería usa su smartphone y una mujer en casa mira su tableta, con ondas digitales azules conectando los dispositivos para mostrar una transferencia.
Los pagos inmediatos empresariales no son una mejora técnica: son oxígeno para el flujo de caja de quienes no tienen margen de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para nosotros es tan importante proteger la transacción monetaria como proteger tu identidad”, indicó el vicepresidente corporativo de Tecnología.

Transferencias por WhatsApp: cómo funciona la seguridad persona a persona

En el frente de personas naturales, el Grupo Aval es el primer actor del sistema financiero colombiano en habilitar transferencias mediante WhatsApp, aunque por ahora el servicio opera exclusivamente entre personas (P2P).

Gutiérrez de Piñeres anticipó que la extensión de WhatsApp como canal para banca empresarial forma parte de los planes del grupo en el “futuro inmediato”.

El proceso de seguridad tiene dos etapas. La primera es un registro previo único: el usuario ingresa al portal de su banco, se autentica y autoriza los números de contacto a los que podrá transferir por WhatsApp. Esos números pueden añadirse o eliminarse en cualquier momento.

El Grupo Aval ya permite transferencias por WhatsApp entre personas, y aunque el canal aún no opera para empresas, el propio Gutiérrez de Piñeres confirmó que su incorporación a la banca empresarial es parte de los planes del grupo en el corto plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El Grupo Aval ya permite transferencias por WhatsApp entre personas, y aunque el canal aún no opera para empresas, el propio Gutiérrez de Piñeres confirmó que su incorporación a la banca empresarial es parte de los planes del grupo en el corto plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La segunda etapa ocurre dentro de WhatsApp: el sistema opera sobre una línea segura monitoreada las 24 horas, con controles que impiden suplantaciones y filtraciones durante la transacción.

Si se intenta enviar dinero a un número no registrado previamente, el sistema rechaza la operación de forma automática. Si el número coincide con uno autorizado, se activa una segunda validación antes de ejecutar la transferencia.

El impacto real para pymes y emprendedores

Más allá de la arquitectura técnica, Gutiérrez de Piñeres describió el efecto concreto para los segmentos más vulnerables del tejido productivo colombiano.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
La transferencia por WhatsApp no ocurre en una conversación abierta: opera sobre una línea segura monitoreada las 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, una pyme o micropyme que recibe un pago de una empresa grande después de las tres de la tarde puede esperar hasta el día siguiente para ver ese dinero disponible. Con los pagos inmediatos empresariales, el acreditamiento ocurre en segundos, sin importar la hora.

“Lo que significa en la caja, en la salud mental de un emprendedor poder recibir sus pagos de forma inmediata”, dijo el ejecutivo.

El dato es relevante: más del 50% de los colombianos son empresarios, según cifras citadas por el propio vicepresidente, lo que convierte la disponibilidad inmediata de liquidez en una variable de alcance masivo.

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