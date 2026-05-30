Crimen y Justicia

Exclusivo, habló por primera vez “Pequeño J” desde la cárcel: “Me apenó cómo mataron a las chicas”

Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado del brutal triple crimen narco de Florencio Varela, respondió las preguntas de Infobae desde el penal de Marcos Paz. Su fuga a Bolivia y sus recuerdos de las víctimas

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Las imágenes muestran el arribo de un individuo, identificado como 'Pequeño J', a la Base Aérea de El Palomar durante la noche. Desciende de una aeronave mientras es custodiado por personal con uniformes policiales, incluyendo distintivos de PFA. Posteriormente, es trasladado hacia un vehículo con luces azules intermitentes en la pista. Este video es una cobertura de evento.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el acusado más célebre del bestial triple crimen narco de Florencio Varela que terminó con tres jóvenes mutiladas y enterradas al ras de la tierra por un supuesto robo de plata y droga, habló por primera vez desde prisión.

Encerrado en un régimen para presos de alto riesgo en el área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, Valverde Victoriano respondió las preguntas de Infobae en la primera entrevista con la prensa de su historia, luego de ser extraditado desde Perú en un vuelo de la Fuerza Aérea.

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Dos semanas atrás, “Pequeño J” amplió su indagatoria ante el Juzgado Federal N°2 de Morón. Aquí, cambió de forma radical el relato conocido sobre su supuesto rol. Pasó de ser el llamado autor intelectual al que los medios convirtieron en un nuevo jefe del submundo a un simple mandadero de dealers que vivía en una pieza con cama cucheta en la villa Zavaleta, un tercera línea de Miguel Ángel Villanueva, uno de los principales imputados.

Lo que dijo en su entrevista con Infobae es al menos revelador.

-En tu ampliación de indagatoria, realizada dos semanas atrás, negaste participar del triple crimen. Si no lo hiciste, entonces, ¿qué sentiste al saber cómo fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara?

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-Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad, a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver. También, tengo miedo porque menciono a personas que pueden ser un problema para mí. La verdad que no creía capaz a la gente de Miguel Ángel de hacer esto, porque eran tranquilos, ninguno tenía problemas en el barrio. Nadie hablaba de matar. Todas las personas tienen un lado, luego otro.

-Entonces, ¿por qué las mataron?

-No lo sé. Miguel Ángel nunca habló de un robo. Pero lo que hicieron no se hace, más con mujeres.

Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Morena, Brenda y Lara, las víctimas del triple crimen

Noticia en desarrollo.

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