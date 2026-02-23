Microsoft revela el secreto de un juego perfecto: “Las grandes historias las crean los humanos”

En su primer memorando interno, Sharma definió tres compromisos centrales con la comunidad de jugadores. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Microsoft)

El relevo en la dirección de Microsoft Gaming marca una nueva etapa en la industria de los videojuegos, donde la narrativa y la creatividad humana siguen siendo el núcleo de la experiencia, incluso en un contexto dominado por la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

El legado de Phil Spencer y la llegada de Asha Sharma a Microsoft Gaming

La comunidad gamer ha sido testigo de un cambio histórico tras el anuncio de la retirada de Phil Spencer como CEO de Microsoft Gaming. Su sucesora, Asha Sharma, reconocida por su trabajo en CoreAI, asume el liderazgo con la responsabilidad de continuar el legado construido durante décadas.

Sharma expresó a Variety su “profundo respeto” por el trabajo de Spencer y el impacto que deja tanto para ella como para el nuevo director de contenido, Matt Booty.

Microsoft lanza Gaming Copilot, un nuevo asistente de IA para jugadores. (Foto: Microsoft)

En su primer memorando interno, Sharma definió tres compromisos centrales con la comunidad de jugadores: apostar por grandes juegos, impulsar el regreso de Xbox y proyectar el futuro del gaming.

La ejecutiva llega con experiencia en empresas como Instacart y Meta, pero reconoce que el reto en la industria de los videojuegos es único y requiere una adaptación constante a las demandas de los jugadores y desarrolladores.

Qué hace que un videojuego sea excelente: la visión de Sharma

Para Asha Sharma, la clave de un videojuego perfecto reside en su capacidad para generar resonancia emocional y ofrecer un punto de vista distintivo. Durante su entrevista con Variety, la nueva CEO subrayó la importancia de crear historias que hagan sentir a los jugadores, citando ejemplos como el título “Firewatch”, que destaca por su narrativa inmersiva.

Microsoft Gaming anunció la retirada de Phil Spencer como CEO y el nombramiento de Asha Sharma como su sucesora. REUTERS/Fabian Bimmer

Sharma enfatiza que, aunque asume el cargo como alguien ajeno al núcleo tradicional de la industria del videojuego, su objetivo es ganarse la confianza de la comunidad gamer y de los desarrolladores.

“Entro en el mundo de los videojuegos como creadora de plataformas”, afirmó, y recalcó la necesidad de demostrar consistencia y apertura al aprendizaje en un sector en constante transformación.

La IA en los videojuegos: innovación con límites claros

El nombramiento de Sharma, con una sólida trayectoria en inteligencia artificial, ha generado preguntas sobre el papel de la IA generativa en el futuro del desarrollo de videojuegos. La ejecutiva dejó clara su postura: “no tolera la IA deficiente”.

Xbox es la marca de videojuegos de Microsoft, que incluye consolas, servicios en la nube y Xbox Game Pass. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Según Sharma, la inteligencia artificial siempre ha formado parte de los videojuegos y seguirá siéndolo, pero los motores de crecimiento del sector deben apoyarse en historias que solo los humanos pueden crear.

“Las grandes historias las crean los humanos”, insistió Sharma, defendiendo que si bien la IA puede aportar nuevas herramientas y dinamismo, la emoción y la profundidad narrativa dependen de la creatividad humana. La combinación de tecnología avanzada y talento creativo será, según su visión, el factor decisivo para definir la excelencia en los juegos.

Microsoft Gaming: rumbo a su 25º aniversario

El cambio de liderazgo coincide con el 25º aniversario de Microsoft Gaming, un hito que Sharma ve como una oportunidad para honrar el pasado y marcar el inicio de una nueva etapa.

Microsoft Gaming es el principal competidor de PlayStation (Sony) y Nintendo. (Foto: Sony y Microsoft)

La ejecutiva anticipa importantes novedades en el próximo Festival of Gaming de la GDC en marzo, así como anuncios destacados en la próxima presentación de Xbox Games Showcase en primavera.

Sharma mira al futuro con la intención de mantener la esencia que ha definido a la compañía, pero también de liderar la transformación del sector, basándose en la escucha activa de la comunidad y en una visión abierta ante los retos y oportunidades que ofrece la industria del videojuego actual.