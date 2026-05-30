Mundo

Estados Unidos atacó un barco que intentaba romper el bloqueo y llegar a un puerto iraní

El Comando Central norteamericano, responsable del operativo, sostuvo que la tripulación del carguero de Gambia desoyó todos los mensajes enviados por radio mientras continuaba su avance hacia Irán

Guardar
Google icon
M/V Lian Star
EEUU atacó a un buque que intentaba llegar a Irán (Crédito: www.marinetraffic.com)

Un buque de carga con bandera de Gambia quedó inmovilizado en el golfo de Omán después de que fuerzas estadounidenses dispararon un misil contra su sala de máquinas. El M/V Lian Star navegaba hacia un puerto iraní y no acató más de 20 advertencias emitidas por la tripulación estadounidense.

El carguero avanzaba en aguas internacionales cuando las fuerzas estadounidenses, a cargo de vigilar el cumplimiento del bloqueo naval sobre los puertos de Irán, desplegaron una aeronave que inutilizó la nave con un proyectil Hellfire. El Lian Star perdió su capacidad de maniobra y detuvo su ruta hacia el destino original, sin que se reportaran heridos entre los marinos a bordo.

PUBLICIDAD

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), responsable del operativo, sostuvo que la tripulación del buque desoyó todos los mensajes enviados por radio y que la intervención ocurrió después de agotar los canales de comunicación. Según esa versión, el disparo se ajustó a las reglas de enfrentamiento adoptadas para impedir cualquier intento de ruptura del cerco naval impuesto por Estados Unidos.

La acción sobre el Lian Star integró una serie de medidas ordenadas desde el inicio del bloqueo para cortar el abastecimiento y el comercio marítimo con los puertos iraníes. En ese período, las fuerzas estadounidenses ya inutilizaron cinco embarcaciones y redirigieron más de un centenar en el marco de la vigilancia sobre la región.

PUBLICIDAD

El Lian Star se convirtió en el último objetivo desde que comenzó la implementación del bloqueo. Desde mediados de abril, la vigilancia se intensificó y cualquier embarcación considerada sospechosa recibe advertencias antes de una acción directa, de acuerdo con los responsables del operativo.

La situación se desarrolla mientras se mantiene vigente el alto el fuego entre Washington y Teherán, en un escenario donde la vigilancia naval y aérea continuó con operativos puntuales ante posibles violaciones de la restricción marítima.

Irán asegura que mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
Irán asegura que mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

El contexto regional se tensó desde que Irán endureció las restricciones sobre el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transitaba una quinta parte del petróleo y gas comercializado a nivel mundial antes del conflicto.

El régimen iraní declaró que posee el control total del estrecho y advirtió que las embarcaciones comerciales y petroleras solo podrán cruzar si respetan los corredores designados y obtienen autorización expresa de la armada iraní.

Las autoridades iraníes publicaron recientemente un mapa que delimita su jurisdicción sobre el paso marítimo y establecieron nuevas normas para el tráfico en la zona. Además, anunciaron medidas para proteger el medio ambiente y regular el tránsito, aunque descartaron el cobro de peajes y establecieron el pago de servicios de navegación.

Irán advirtió que cualquier intento de injerencia militar en el estrecho recibirá una respuesta inmediata y catalogó a las fuerzas extranjeras que intervengan en la gestión del tránsito como objetivos militares.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados unidosIránGambiaGolfo de OmánGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estonia instaló los primeros sistemas de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia tras una serie de incidentes aéreos

“Esto es solo el comienzo: avanzamos hacia una red antidrones que cubra toda Estonia. Nuestra frontera oriental está bien protegida, y la mejora de la capacidad antidrones aumenta la seguridad de toda Europa”, declaró el ministro del Interior, Igor Taro

Estonia instaló los primeros sistemas de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia tras una serie de incidentes aéreos

Indignación por la violenta reacción de un policía que tiró al suelo a una mujer embarazada en Países Bajos

El hecho ocurrió en un centro de solicitantes de asilo y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Las autoridades locales abrieron una investigación

Indignación por la violenta reacción de un policía que tiró al suelo a una mujer embarazada en Países Bajos

Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización

El régimen persa indicó que todas las embarcaciones y petroleros deben navegar “por las rutas designadas” u “obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria”

Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización

Cuatro aldeanos fueron rescatados tras permanecer diez días atrapados en la cueva inundada en Laos

Los esfuerzos iniciales de rescate se vieron obstaculizados por la crecida del agua por la lluvia, el lodo, la dificultad del terreno y el mal tiempo. Hay otras dos personas que siguen desaparecidas

Cuatro aldeanos fueron rescatados tras permanecer diez días atrapados en la cueva inundada en Laos

Al menos cinco ciudadanos estadounidenses resultaron heridos en otro ataque iraní contra una base militar en Kuwait

Un misil balístico impactó en la base aérea Ali Al Salem. La ofensiva dejó lesiones leves a personal militar activo y contratistas

Al menos cinco ciudadanos estadounidenses resultaron heridos en otro ataque iraní contra una base militar en Kuwait
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen al presidente municipal de Cuatla, Morelos, informó Omar García Harfuch

Detienen al presidente municipal de Cuatla, Morelos, informó Omar García Harfuch

Perro le roba un pedazo de carne a un adulto mayor y su dueña trata de regresársela mordida y babeada

Por qué la elección del modelo de investigación es clave para mejorar los tratamientos para esclerosis múltiple

Ley de Sociedades: los cambios clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Dejan cuerpos desmembrados de dos hombres en camioneta en San Marcos, Guerrero, zona operada por Los Ardillos

INFOBAE AMÉRICA

Dermatitis atópica: por qué no solo afecta la piel y requiere un abordaje integral

Dermatitis atópica: por qué no solo afecta la piel y requiere un abordaje integral

Estados Unidos comienza a revocar pasaportes a quienes deben más de USD 2.500 en manutención infantil

Estonia instaló los primeros sistemas de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia tras una serie de incidentes aéreos

El cumpleaños que se convirtió en luto: Familia busca repatriar a joven guatemalteco fallecido en Alabama

Indignación por la violenta reacción de un policía que tiró al suelo a una mujer embarazada en Países Bajos

ENTRETENIMIENTO

El dolor de Jamie Lee Curtis tras la muerte de su hermana Kelly: “Mi primera amiga y confidente”

El dolor de Jamie Lee Curtis tras la muerte de su hermana Kelly: “Mi primera amiga y confidente”

La colección de autos de Hugh Jackman prioriza la historia de cada modelo

La colaboración de Pedro Pascal, Brendan Wayne y Lateef Crowder define la presencia de Din Djarin en la nueva entrega de Star Wars

El final de Euphoria, temporada 3: fecha, horarios de estreno y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

Bonnie Blue reaparece con vientre de embarazada y anuncia un ‘baby shower’ con actividades sexuales