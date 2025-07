Los 100 mejores videojuegos del siglo XXI: en el top 10 figura un clásico

De los 2.164 juegos nominados, 953 solo recibieron un voto. (Composición Infobae: hobbyconsolas.com / freepik.es)

La comunidad de Giant Bomb llevó a cabo una votación masiva para definir los 100 mejores videojuegos del siglo XXI, en la que participaron 3.171 personas y se postularon 2164 títulos diferentes. Este nivel de participación superó con creces a ediciones previas del mismo sitio, logrando una cifra siete veces superior a la de la encuesta de Juego del Año 2024 organizada por la misma plataforma.

El mecanismo empleado para clasificar los juegos se basó en un sistema de puntuación ponderada. En este modelo, la posición que un juego ocupa en la lista de cada participante determina su valor: el primer lugar otorga más puntos que el segundo, y así sucesivamente. Si se produce un empate en la puntuación final, el número de votos recibidos por cada juego actúa como criterio de desempate.

Al revisar los resultados, se destaca la victoria de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que ocupó el primer puesto con una ventaja considerable: más de 200 votos por encima del segundo lugar. Este margen representa un logro notable, aunque el triunfo del título no sorprende a Giant Bomb. Por otro lado, la tercera posición de Outer Wilds llamó la atención de los organizadores, ya que el juego recibió menos votos totales que la mayoría de los que integran el Top 10.

La leyenda de Zelda: Breath of the Wild, Anillo de Elden y Tierras salvajes exteriores. (Composición Infobae: giantbomb.com)

En contraste, el caso de Super Mario Odyssey expone que, a pesar de haber recibido el quinto mayor número de votos brutos, no consiguió ingresar al Top 10. La lectura es clara: goza de popularidad, pero no de la intensidad suficiente para ocupar los lugares más altos en el ranking individual de los votantes.

Algunos datos adicionales ayudan a comprender el alcance y el contexto de la votación: se enviaron un total de 31.527 votos, aunque no todos los participantes completaron las diez opciones de la boleta. De los 2.164 juegos nominados, 953 solo recibieron un voto, lo que corresponde al 44% del total.

Además, en el Top 100 ninguno pertenece a lanzamientos de 2014, y el promedio de Metacritic entre los 100 más votados es de 91,74. El título con menor puntuación en ese grupo es Control, con 82 puntos en Metacritic. Habiendo comentado ello, es pertinente dar a conocer la lista de los 100 mejores juegos del siglo XXI.

En el Top 100 ninguno pertenece a lanzamientos de 2014. (giantbomb.com)

Los 100 mejores videojuegos del siglo XXI

La leyenda de Zelda: Breath of the Wild Anillo de Elden Tierras salvajes exteriores Mass Effect 2 La leyenda de Zelda: Lágrimas del reino Puerta de Baldur 3 Transmitido por la sangre The Witcher 3: Caza salvaje Almas oscuras Half-Life 2 Super Mario Odyssey Disco Elysium Infierno Red Dead Redemption II Mundo de Warcraft Resident Evil 4 Claro oscuro: Expedición 33 Metal Gear Solid 3: Devorador de serpientes NieR: Autómatas Metal Gear Solid 2: Hijos de la libertad The Elder Scrolls V: Skyrim Fallout: Nueva Vegas Metroid Prime Portal 2 Halo 3 El último de nosotros Final Fantasy X Sekiro: Las sombras mueren dos veces Minecraft Valle Stardew Halo: Combat Evolved La leyenda de Zelda: The Wind Waker Persona 5 Royal Yakuza 0 Caballero hueco Undertale Super Mario Galaxy Portal Dios Ex Balatro Efecto masivo La leyenda de Zelda: Máscara de Majora BioShock La sombra del coloso El último de nosotros parte II The Elder Scrolls III: Morrowind Dios de la guerra Celeste Persona 4 Golden Final Fantasy XIV: Shadowbringers Mata a la aguja Edición legendaria de Mass Effect Resident Evil 4 Hitman 3 Corazones del reino II Halo 2 Cyberpunk 2077 Star Wars: Caballeros de la Antigua República Titanfall 2 Red Dead Redemption Silent Hill 2 Liga de cohetes Team Fortress 2 Patinador profesional 3 de Tony Hawk Super Mario Galaxy 2 Metal Gear Solid 3: Subsistencia Metal Gear Solid V: El dolor fantasma Control Batman: Arkham Asylum Final Fantasy IX Resident Evil 2 Grand Theft Auto V Super Smash Bros. Melee Katamari Damacy Condenar Fallout 3 Call of Duty 4: Modern Warfare Alan Wake II El regreso de la Obra Dinn Diablo II Dragon Age: Orígenes The Elder Scrolls IV: Oblivion Espeleología Banda de rock 3 Grand Theft Auto: San Andreas XCOM 2 Shin Megami Tensei: Persona 4 Uncharted 2: Entre ladrones Sicario Persona 5 Super Smash Bros. Ultimate Efecto Tetris Viaje Dota 2 La sombra del coloso Astrobot Paraíso del agotamiento Batman: Arkham City Pokémon Oro Corazón/Plata Alma Muerte varada

De la lista proporcionada, Half-Life 2 es considerado un juego clásico. Lanzado en 2004, se ha consolidado como una referencia fundamental en la historia de los videojuegos gracias a su innovación técnica, narrativa y jugabilidad.