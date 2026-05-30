Ratifican 20 años de prisión contra el maestro que violó y asesinó a una joven estudiante en República Dominicana

Esmeralda Richiez, la adolescente de 16 años cuya trágica muerte en febrero de 2023 conmovió a la República Dominicana. La justicia ratificó la pena máxima solicitada para su agresor (Cortesía Diario Libre).

Hay tragedias que se quedan grabadas en la memoria de un país no solo por la crueldad del hecho, sino por la traición a la confianza más sagrada. En la República Dominicana, el nombre de Esmeralda Richiez evoca ese dolor. Para quienes no conocen su historia, el desenlace judicial ocurrido esta semana en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cierra uno de los capítulos más oscuros del ámbito educativo nacional: la ratificación de la condena de 20 años de prisión para el exprofesor John Kelly Martínez, hallado culpable de la muerte de la adolescente de 16 años.

En febrero de 2023, Higüey, provincia La Altagracia. Esmeralda era una adolescente llena de vida, estudiante del Instituto Agropecuario de la zona. En las aulas destacaba un hombre: John Kelly Martínez, de 35 años, su profesor de matemáticas y educación física.

Martínez no era un desconocido; era un líder comunitario, un educador en quien los padres de Esmeralda confiaban ciegamente. Esa posición de autoridad y mentoría fue, según demostró la justicia, la llave que utilizó para quebrar la seguridad de la joven.

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El 12 de febrero de 2023, bajo el pretexto de una salida recreativa, Martínez pasó a buscar a Esmeralda por su residencia en la comunidad de Vista Alegre. En el vehículo no viajaban solos; los acompañaba Rubiel Morillo Martínez (primo del profesor) y otras tres alumnas del mismo centro, todas menores de edad. El destino final fue una playa en la concurrida zona turística de Bávaro. Lo que prometía ser una salida de amigas con su profesor de confianza se convirtió en una pesadilla oculta en la oscuridad de la noche.

Entre lágrimas y un profundo dolor, la familia de la adolescente Esmeralda Richiez narra los angustiantes momentos tras encontrarla sin vida en su habitación. Un caso que apunta a su profesor de matemáticas y que ha conmocionado a toda una comunidad.

Alrededor de la medianoche, el vehículo regresó a Vista Alegre. Esmeralda bajó del auto y entró a su casa. Quienes la vieron notarían de inmediato que algo andaba mal: estaba extremadamente pálida y presentaba un sangrado visible. Sin embargo, el miedo, la manipulación psicológica o la misma vergüenza propia de su edad hicieron que la adolescente minimizara la situación ante sus padres, asegurando que se trataba de un malestar común. Se encerró en su habitación.

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El 13 de febrero, el silencio en el cuarto de la joven alarmó a la familia. Al entrar a buscarla, se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la menor yacía en el suelo del baño de la residencia, en medio de un charco de sangre.

La investigación científica arrojó luz sobre el horror que Esmeralda calló en sus últimas horas. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor había sido sometida a una “actividad sexual violenta”, la cual le provocó severas laceraciones y abrasiones vaginales. Estas heridas causaron una hemorragia aguda, tanto interna como externa, que derivó en un shock hipovolémico. En términos llanos: Esmeralda se desangró hasta morir debido al daño físico sufrido durante la salida con su profesor.

Dos de los peritos forenses que examinaron el cadáver de la adolescente Esmeralda Richiez testificaron en el juicio contra el profesor John Kelly Martínez. Sus declaraciones detallan los hallazgos que sustentan la acusación del Ministerio Público.

El peso de la ley: Sin derecho a rebaja

El caso escaló rápidamente a los tribunales, provocando protestas y una profunda indignación colectiva que exigía la pena máxima. El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor.

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Inconforme con el dictamen, la defensa de John Kelly Martínez intentó un último recurso legal apelando la sentencia en busca de una reducción de la pena o la anulación del juicio. Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís declararon inadmisible dicho recurso.

Con este fallo, la justicia dominicana ratifica que Martínez violó los artículos del Código Penal concernientes a homicidio voluntario, asociación de malhechores y actos de barbarie, además de violentar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

Isabel Martínez, madre de la adolescente Esmeralda Richiez, relata entre lágrimas que el profesor acusado, John Kelly Martínez, tenía amenazada a su hija y a sus compañeras .

El exprofesor de matemáticas pasará las próximas dos décadas tras las rejas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey. El fallo también le obliga a pagar una indemnización de dos millones de pesos a la devastada familia Richiez. La sentencia ya es firme, pero el vacío en las aulas y en el hogar de Esmeralda permanece como un recordatorio del día en que el peligro se disfrazó de maestro.

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