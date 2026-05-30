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Códigos de Free Fire para hoy 30 de mayo de 2026: reclama gratis diamantes y skins

Con las combinaciones B1RK7C5ZL8YT o B1RK7C5ZL8YT, los usuarios pueden obtener ventajas dentro del juego sin tener que pagar

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Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Los códigos de canje de Free Fire del 30 de mayo de 2026 permiten a los jugadores obtener diamantes, skins de armas, paquetes exclusivos y oro sin costo alguno.

Cada código es válido solo por entre 12 y 18 horas, o hasta que se agote el cupo de canjes —que oscila entre 500 y 5.000 reclamaciones—, por lo que conviene actuar de inmediato.

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Los códigos activos para hoy

Estos son los 14 códigos vigentes confirmados para el 30 de mayo de 2026:

  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FFSKTXVQF2NR
  • FFDMNSW9KG2
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFR4G3HM5YJN
(Garena)
Los códigos se reclaman en un sitio oficial de Garena. (Garena)

Cada código es alfanumérico, de entre 12 y 16 caracteres, y solo puede canjearse una vez por cuenta. Las cuentas de invitado no son elegibles: la cuenta debe estar vinculada a Google, Facebook, Apple ID, X o VK.

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Para qué sirve cada recompensa

Los códigos no entregan siempre el mismo premio. Las recompensas se distribuyen en estas categorías:

  • Diamantes: la moneda premium del juego, usada para comprar skins de personajes, mejoras de armas y emotes exclusivos.
  • Skins de armas: modificaciones visuales para fusiles, pistolas y escopetas que personalizan el arsenal sin alterar el daño.
  • Skins de Gloo Wall: diseños especiales para la pared de protección, uno de los objetos más usados en partida.
  • Paquetes de ropa (bundles): conjuntos completos de vestimenta para el personaje.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los códigos tienen un límite de tiempo hábil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Vouchers de Diamond Royale: entradas para la ruleta de recompensas premium del juego.
  • Loot crates: cajas de botín con objetos aleatorios de distintas categorías.

Cómo reclamarlos paso a paso

Los códigos no se ingresan dentro de la aplicación. El canje se realiza exclusivamente en el sitio oficial reward.ff.garena.com. El proceso es el siguiente:

  1. Ingresar a reward.ff.garena.com desde cualquier navegador.
  2. Iniciar sesión con la cuenta vinculada al perfil de Free Fire (Google, Facebook, Apple ID, X, VK o Huawei ID).
  3. Copiar uno de los códigos de la lista y pegarlo en el campo de texto habilitado.
  4. Pulsar ‘Confirmar‘ y completar la verificación si el sistema la solicita.
  5. Abrir el juego y revisar el buzón de correo interno en un plazo máximo de 24 horas para recoger las recompensas, que también quedarán disponibles en la sección Vault de la cuenta.
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Si el sistema devuelve el mensaje “Invalid” o “Expired”, el código ya fue utilizado o alcanzó su cupo. En ese caso, conviene intentar con otro de la lista o volver al día siguiente, cuando Garena publica una nueva tanda de códigos.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un battle royale para móviles desarrollado por Garena en el que 50 jugadores caen en paracaídas sobre una isla y compiten hasta que solo queda uno en pie. La partida dura aproximadamente 10 minutos, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles del género.

Descarga y configuración inicial

El juego está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. Pesa alrededor de 700 MB, por lo que se recomienda descargarlo con conexión WiFi.

Al abrir la aplicación por primera vez, el sistema solicita crear una cuenta vinculada a Google, Facebook o un número de teléfono. Ese perfil será el mismo que se usa después para canjear códigos de recompensa en el sitio oficial de Garena.

El juego se encuentra actualizándose con constancia. Suele añadir personajes nuevo cada tanto. (Free Fire / Garena)
El juego se encuentra actualizándose con constancia. Suele añadir personajes nuevo cada tanto. (Free Fire / Garena)

Los primeros pasos dentro del juego

Antes de entrar a una partida real, Free Fire ofrece un tutorial interactivo que enseña los controles básicos: movimiento, apuntado, disparo y uso del inventario.

Se recomienda completarlo antes de jugar en modo clasificatorio. Los ajustes de sensibilidad y gráficos se configuran desde el menú de opciones y tienen un impacto directo en el rendimiento del dispositivo.

Conceptos clave para sobrevivir

Dominar tres mecánicas marca la diferencia en las primeras partidas:

  • La zona: un círculo que se reduce con el tiempo y obliga a los jugadores a moverse hacia el centro del mapa.
  • El loot: armas, munición y equipamiento que se recogen de edificios y cajas.
  • La Gloo Wall: una pared de protección desplegable que bloquea disparos y permite cubrirse en campo abierto.

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