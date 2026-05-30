Política

Sergio Uñac reunió a su tropa en San Juan antes de su gira nacional y evitó confrontar con Kicillof

El senador Sergio Uñac reunió a referentes del peronismo sanjuanino y lanzó su proyección nacional. Insistió en una competencia electoral frente a otros candidatos como el gobernador bonaerense

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Sergio Uñac, hombre de mediana edad en chaqueta oscura, habla en un micrófono. Cuatro personas observan sentadas en una mesa con bebidas. Techo de madera y pared de ladrillo blanco
Sergio Uñac, con un micrófono, se dirige a cuatro personas sentadas en una mesa con bebidas y panecillos, en un salón con techo de madera y paredes de ladrillo blanco.

El senador nacional Sergio Uñac apuntala su estructura antes de su recorrida como candidato presidencial, de cara a la interna del peronismo. Este viernes, reunió a los principales referentes del PJ de San Juan en Pocito, la región donde nació, para darle comienzo a una nueva etapa con proyección nacional.

El encuentro fue interpretado como una señal de ordenamiento interno, antes de que el dirigente inicie una serie de recorridas por el país, con eje en el federalismo, las economías regionales y proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

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Consultado por la interna partidaria del peronismo, donde ya hay varios aspirantes que se perfilan como los sucesores de Javier Milei en la Casa Rosada, Uñac evitó confrontar con la principal figura del peronismo bonaerense, el gobernador Axel Kicillof.

Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos. Reafirmo la necesidad de impulsar una elección que permita fortalecer al peronismo, debatir de cara a la sociedad las respuestas que tenemos para ofrecer”, planteó, ante una posible competencia con el mandatario.

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Nueve adultos, cinco mujeres y cuatro hombres, posan sonrientes al aire libre. Están de pie frente a árboles sin hojas y una valla, con un cielo claro
El senador nacional apostó a la unidad partidaria como eje de su propuesta política

“La propuesta que estamos impulsando -continuó- pretende construir complementariedad y que permita que las agendas de las provincias del interior estén representadas y sean centrales en la propuesta electoral del peronismo”.

La convocatoria sumó a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, autoridades partidarias, concejales, dirigentes sindicales y referentes territoriales del Partido Justicialista.

Hubo una línea rectora unánime: “No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan”, dijo el senador sobre la situación política del distrito, en el que gobierna Marcelo Orrego, quien ganó en 2023 por la alianza Juntos por el Cambio. “Voy a recorrer la Argentina, pero con los pies en San Juan”, subrayó.

Vista interior de un salón rústico con techo de madera, donde un grupo grande de personas se sienta en largas mesas para un evento, con un orador en el centro
Uñac remarcó la necesidad de "recuperar San Juan" como punto de partida para construir un proyecto nacional

Durante el encuentro, Uñac realizó un diagnóstico sobre la situación económica del país y escuchó a los intendentes y dirigentes territoriales acerca la realidad en los municipios. “El supuesto equilibrio fiscal del Gobierno se hizo a costa del desequilibrio en el bolsillo de las familias sanjuaninas y argentinas”, afirmó Uñac.

El senador remarcó la necesidad de construir una alternativa nacional que devuelva tranquilidad económica y social a los argentinos. A modo de ejemplo, destacó que San Juan puede aportar una experiencia de gestión basada en un equilibrio fiscal real, acompañado por calidad de vida, desarrollo productivo, obra pública, minería, energías renovables, entre otros aspectos.

También planteó que la defensa de San Juan debe ser parte de una agenda nacional más amplia. “Nadie va a venir de afuera a defender lo que nosotros no defendamos”, expresó. “San Juan no es un punto de llegada ni un lugar desde donde uno se va. San Juan es el punto de partida para mirar la Argentina desde otro lugar”, agregó.

Siete personas, incluyendo a Sergio Uñac, posan sonrientes al aire libre. De fondo, árboles, un camino pavimentado y un edificio
Uñac criticó el supuesto equilibrio fiscal del gobierno de Milei y defendió la experiencia sanjuanina

Con una identidad propia, Uñac apeló a la tradición sanjuanina de pensar el país desde el interior: “Sarmiento nos enseñó que desde San Juan se podía pensar la Nación. Salvando la enorme distancia, nosotros creemos exactamente lo mismo”.

“Peronismo de soluciones”

La reunión tuvo también un fuerte componente de unidad interna. Uñac convocó al peronismo a ampliar los espacios de diálogo, ordenar prioridades y construir una propuesta política para una sociedad atravesada por la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

El peronismo tiene que volver a escuchar, volver a caminar y volver a ofrecer respuestas concretas. Por eso planteo avanzar hacia un peronismo de soluciones: frente a un gobierno desconectado, la política debe volver a dar tranquilidad con experiencia, gestión, responsabilidad, respeto y orden”, subrayó.

Cuatro personas (tres hombres y una mujer) de pie y sonriendo, con un brazo alrededor del hombro del otro, en un espacio exterior con pavimento, árboles y un edificio
“El peronismo tiene que volver a escuchar, volver a caminar y volver a ofrecer respuestas concretas", afirmó Uñac

El senador insistió en que “la unidad no puede ser solo una consigna”, sino “una herramienta para representar mejor a la gente”. “Tenemos que definir puntos básicos desde dónde empezar a construir”, apuntó.

En esa línea, el senador subrayó que muchos argentinos viven en modo supervivencia, donde se “calcula todo”, hay miedo a perder el trabajo y se hacen malabares para llegar a mitad de mes. “La política no está para generar más dificultades. Está para ofrecer soluciones, abrir caminos, crear oportunidades y mejorar la vida de las personas”, concluyó.

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