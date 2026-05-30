Crimen y Justicia

“Salió de su casa desnuda y pedía ayuda”: el antecedente penal de Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega

Un vecino que tiene un local en la misma cuadra que el acusado recordó el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad contra el principal sospechoso por la desaparición de la menor en Córdoba. Los detalles

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"Salió corriendo de su casa desnuda y pedía ayuda". Así reconstruyó un vecino del acusado el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad contra el detenido por el caso de la menor

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega en Córdoba, ya había sido escenario de un episodio que llamó la atención de los vecinos meses antes de que la adolescente de 14 años desapareciera.

J., un comerciante que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso, asegura haber presenciado una escena que luego derivó en una causa judicial por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier.

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“Fue en junio o julio del año pasado. Yo estaba almorzando en el local y miraba por el ventanal. Él estaba arreglando una moto en la puerta de la casa”, recordó el hombre en diálogo con Infobae.

Según su relato, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerda con precisión. “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, contó.

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Fachada de una casa de tonos claros con ventanas, una puerta de madera y reja metálica en la entrada, delimitada por cinta de seguridad rojiblanca
La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, está acordonada con cinta de seguridad en la calle.

El comerciante asegura que la mujer cruzó la calle en estado de desesperación. “En otro local de enfrente había unos chicos que le dieron una remera para que se tapara”, recordó.

La reacción del hoy acusado fue lo que más le llamó la atención. “Él la vio salir corriendo y gritar. Pero no hizo nada. La miró como diciendo: ‘Estás loca’. No se inmutó”, relató.

De acuerdo con el testigo, varias personas asistieron a la mujer y la llevaron hasta una barbería cercana. “Ahí le dieron agua, algo para comer. Ella repetía: ‘Tengo miedo. Pídanme un auto, me quiero ir a mi casa’”, recordó.

J. asegura que la joven no presentaba marcas ni golpes visibles. “No estaba golpeada. Tenía trenzas en el pelo. Estaba como eufórica, muy nerviosa. Pero nunca escuché que dijera qué le había pasado. Tampoco dijo que la violaron”, señaló. Poco después llegó la Policía.

“Mientras tanto, Barrelier entró a la casa y después salió a fumar a la vereda como si nada”, sostuvo.

Caso Agostina - Córdoba
La búsqueda de Agostina. Fotografía: Mario Sar

Según recuerda, los efectivos finalmente trasladaron al sospechoso en un patrullero. “Se lo llevaron junto con la madre, la pareja y la hija”, afirmó.

El episodio dio origen a una investigación judicial. J. asegura que fue convocado para declarar como testigo. “Me tomaron declaración porque yo había visto todo desde el local”, contó. El comerciante recuerda además que, días después, volvió a cruzarse con familiares del acusado.

“La madre me encaró y me preguntó qué había dicho. Me decía que al hijo le habían hecho una cama”, relató.

Según pudo reconstruir Infobae, ese episodio derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y lesiones leves calificadas, iniciada tras la denuncia de una expareja de Barrelier. Él quedó preso durante 20 días. Luego se le impuso una fianza y varias condiciones, entre ellas la de comparecer en la fiscalía una vez al mes, lo cual cumplió todos los meses includio mayo de 2026.

Más allá de aquel expediente, el comerciante describe que el movimiento en la casa era habitual. “Hacían juntadas con otros hinchas de Instituto. Sacaban la tele a la vereda para ver los partidos, tomaban alcohol, ponían música fuerte y colgaban banderas”, recordó. Y agregó: “Eran caras pesadas”.

El vecino asegura que tras el episodio Barrelier continuó trabajando en la Municipalidad de Córdoba. “Yo lo seguía viendo volver al mediodía con el uniforme”, concluyó.

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