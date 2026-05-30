Así están usando hoy los candidatos presidenciales la inteligencia artificial en sus campañas políticas

Caricatura política de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella sentados frente a computadoras que muestran imágenes generadas por IA, rodeados de íconos de redes sociales y líneas de código, reflejando su impacto digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas tecnológicas más visibles de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. En una campaña cada vez más orientada hacia plataformas digitales como TikTok, Instagram y X, los equipos de comunicación han comenzado a incorporar sistemas de generación de imágenes, videos y personajes virtuales para captar la atención de los votantes y ampliar el alcance de sus mensajes.

La adopción de estas tecnologías refleja una transformación en la comunicación política. Mientras en procesos electorales anteriores predominaban los anuncios televisivos y los eventos presenciales, hoy las campañas experimentan con formatos creados mediante inteligencia artificial para producir contenidos de rápida circulación en redes sociales.

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Entre los casos más representativos se encuentran las estrategias digitales impulsadas por las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que han utilizado herramientas generativas para construir narrativas visuales y formatos de entretenimiento dirigidos especialmente a audiencias digitales.

Ilustración futurista muestra a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en un entorno digital rodeados de hologramas, IA y pantallas de redes sociales, simbolizando las elecciones presidenciales de Colombia 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial como herramienta de comunicación política

El avance de los modelos de generación de imágenes, voz y video ha reducido significativamente los costos de producción de contenido audiovisual. Esto permite que las campañas desarrollen piezas más frecuentes, personalizadas y adaptadas a las dinámicas de cada plataforma.

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En el contexto electoral colombiano, la inteligencia artificial no solo se utiliza para editar videos o diseñar gráficos, sino también para crear personajes animados, escenarios virtuales y representaciones digitales de figuras públicas.

Estas tecnologías permiten producir contenidos en cuestión de horas, facilitando una respuesta más rápida a los acontecimientos de la campaña y aumentando las posibilidades de viralización en redes sociales.

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Arte digital que ilustra cómo la inteligencia artificial impulsa las campañas políticas con proyecciones de Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en un entorno de generación de contenido en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paloma Valencia y las narrativas generadas con IA

La campaña de la senadora Paloma Valencia ha apostado por formatos digitales que combinan entretenimiento y tecnología. Uno de los ejemplos más visibles es la creación de las denominadas “frutinovelas”, una serie de contenidos animados desarrollados con herramientas de inteligencia artificial.

En estas piezas audiovisuales, los candidatos son representados mediante personajes inspirados en frutas con expresiones faciales, movimientos y diálogos generados digitalmente. El formato busca adaptar el lenguaje político a los códigos visuales predominantes en plataformas como TikTok, donde el contenido breve y altamente visual suele alcanzar mayores niveles de interacción.

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Además de las animaciones, la campaña también ha experimentado con la creación de entornos virtuales y representaciones digitales de conversaciones políticas. Estas tecnologías permiten recrear escenarios, generar personajes sintéticos y producir piezas audiovisuales sin necesidad de grabaciones convencionales en estudios o locaciones físicas.

Paloma Valencia utilizó las frutinovelas en su campaña.

El uso de inteligencia artificial en este caso se enfoca principalmente en ampliar las posibilidades narrativas de la comunicación electoral y en desarrollar formatos diseñados específicamente para el consumo digital.

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Abelardo de la Espriella y la construcción de una identidad visual generativa

La candidatura de Abelardo de la Espriella también ha incorporado herramientas de inteligencia artificial como parte de su estrategia de comunicación.

Uno de los elementos más recurrentes es la utilización de imágenes generadas por IA para transformar al candidato en figuras simbólicas y personajes de gran impacto visual. Entre estas representaciones destacan las animaciones donde aparece caracterizado como un tigre de gran tamaño, una imagen diseñada para reforzar la recordación de la campaña mediante recursos visuales llamativos.

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La inteligencia artificial permite producir este tipo de secuencias con niveles de detalle cada vez mayores, integrando animación, efectos visuales y escenarios digitales que anteriormente requerían procesos más complejos y costosos.

Abelardo de la Espriella utilizó la IA para transformarse en un tigre.

Asimismo, la tecnología ha sido utilizada para recrear ambientes institucionales, reuniones y eventos simulados mediante modelos de generación audiovisual. Estas herramientas combinan imágenes sintéticas, edición automatizada y sistemas capaces de recrear movimientos y expresiones faciales de manera realista.

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Una tendencia que redefine las campañas electorales

El uso de inteligencia artificial en las elecciones colombianas de 2026 evidencia una tendencia que ya comienza a extenderse en otros procesos democráticos de América Latina y el mundo.

Las campañas políticas encuentran en estas tecnologías una forma de producir contenido de manera más rápida, experimentar con nuevos formatos narrativos y adaptarse a los hábitos de consumo digital de los ciudadanos.

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Ilustración que muestra la evolución de las campañas electorales, desde mítines tradicionales hasta un entorno digital con inteligencia artificial, presentando a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella conectados a TikTok, Instagram y X. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las plataformas sociales continúan consolidándose como uno de los principales espacios de información política, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta cada vez más relevante para diseñar estrategias de comunicación, generar contenido audiovisual y conectar con audiencias que consumen información principalmente a través de dispositivos móviles.

La elección presidencial de 2026 muestra cómo la innovación tecnológica ya forma parte del escenario político contemporáneo, convirtiendo a la inteligencia artificial en uno de los recursos más influyentes en la evolución de las campañas electorales digitales.