Esta falsa actualización de Windows 11 en realidad es un ciberataque que el antivirus no detecta

Una falsa actualización de Windows 11 permite a ciberdelincuentes robar credenciales, datos personales e información bancaria sin ser detectados por antivirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una falsa actualización de Windows 11 se ha convertido en un recurso de los ciberdelincuentes para acceder a datos personales, credenciales y hasta información bancaria de usuarios, incluso evadiendo los antivirus que estén instalados en el computador.

Cómo ataca la falsa actualización y roba datos

El engaño comienza en un sitio web fraudulento que imita la estética y el diseño del portal oficial de soporte técnico de Microsoft. Allí, los atacantes ofrecen una supuesta actualización acumulativa para la versión 24H2 de Windows 11, acompañada de detalles técnicos como parches de seguridad para el kernel, mejoras en el menú Inicio y optimizaciones del sistema.

Estas descripciones buscan convencer a los usuarios de que se trata de una actualización legítima y necesaria para el correcto funcionamiento del equipo.

Sin embargo, tras pulsar el botón azul de descarga, lo que realmente se obtiene es un archivo ejecutable infectado. Este archivo, denominado WindowsUpdate 1.0.0.msi y con un tamaño de 83 MB, está manipulado para que en sus propiedades figure ‘Microsoft’ como autor y para mostrar comentarios que aparentan legitimidad.

El archivo malicioso, llamado WindowsUpdate 1.0.0.msi, aparenta legitimidad usando técnicas como autor ‘Microsoft’ y comentarios válidos en sus propiedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso fue compilado con herramientas habituales en el entorno de desarrollo de Windows, como WiX Toolset, y presenta un número de artículo de la Base de conocimientos (KB) aparentemente válido.

Al ejecutar el archivo descargado, el malware inicia una cadena de acciones que pone en riesgo toda la información almacenada. Lo primero que realiza es recopilar la dirección IP pública y la geolocalización del dispositivo afectado, permitiendo a los atacantes rastrear la ubicación de la víctima y adaptar su ataque según el contexto.

Una característica destacada de este ataque es su capacidad para extraer credenciales de inicio de sesión e información de medios de pago almacenados en navegadores web y aplicaciones. Incluso modifica el código de aplicaciones basadas en Electron, como Discord, para interceptar tokens de autenticación y datos de pago cada vez que el usuario abre la aplicación.

Cómo el malware supera a los antivirus

Uno de los aspectos que más preocupan a los expertos es que ninguno de los 69 motores antivirus analizados detectó la amenaza en el momento de la investigación. Esto no se debe a un fallo en las herramientas de protección, sino a la arquitectura sofisticada del propio malware.

El malware recopila información como la dirección IP y la ubicación de la víctima para personalizar el ataque y aumentar su efectividad en Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutable principal se presenta como un archivo limpio y legítimo. La lógica maliciosa, en cambio, se esconde en el código JavaScript empaquetado dentro de la aplicación Electron, un espacio que los antivirus tradicionales rara vez analizan con suficiente profundidad.

Además, la carga útil en Python se ejecuta bajo nombres de proceso engañosos y descarga componentes adicionales en tiempo de ejecución desde fuentes aparentemente normales.

Este enfoque permite que cada elemento del ataque parezca inofensivo por separado. Solo un análisis en cadena, que considere desde el lanzador VBS hasta la manipulación de procesos y la exfiltración de datos, permite identificar la naturaleza maliciosa de la operación.

Para evadir la detección y garantizar su persistencia, el malware modifica el registro de Windows, creando una entrada llamada SecurityHealth que apunta a su propio ejecutable bajo la apariencia de un servicio legítimo. También crea un acceso directo falso con el nombre de Spotify.lnk en la carpeta de inicio del usuario, reforzando el camuflaje ante posibles revisiones.

La prevención es clave: Microsoft solo distribuye actualizaciones de Windows 11 mediante sus canales oficiales y se recomienda activar la autenticación en dos pasos y evitar enlaces sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar este tipo de ataques en Windows 11

Para protegerse de ataques que simulan actualizaciones de Windows 11, la clave es la prevención. Nunca descargues parches desde enlaces recibidos por correo, mensajes o redes sociales, sobre todo si la página no pertenece al dominio microsoft.com.

Microsoft solo distribuye actualizaciones mediante Windows Update o su catálogo oficial; cualquier otra fuente es sospechosa. Si crees haber instalado un archivo malicioso, revisa y elimina entradas desconocidas en el registro y accesos directos extraños en la carpeta de inicio.

Cambia todas las contraseñas guardadas y activa la autenticación en dos pasos, priorizando correos y cuentas bancarias. Recuerda que la ausencia de alertas en antivirus no implica seguridad: la vigilancia y la desconfianza ante enlaces externos son esenciales.