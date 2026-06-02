De El Salvador a Nueva York: La historia de Alexandra Funes, la compositora que triunfa en el cine y la televisión

Alexandra Funes, compositora salvadoreña radicada en Nueva York, destaca por su proyección internacional en la industria audiovisual global. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)

Alexandra Funes ha consolidado su posición como una de las compositoras salvadoreñas con mayor proyección en la escena internacional. Radicada en Nueva York, ha participado en más de veinte proyectos audiovisuales, incluyendo colaboraciones para producciones que han llegado a Amazon Prime y Apple TV. A través de una entrevista radial Funes describió su ruta profesional, marcada por una formación musical y una operación independiente que culminó en la fundación de Abstract Forms Studios, su propio estudio orientado a la creación de música para cine, televisión y branding.

Funes señaló que su especialización en composición para cine se forjó tras combinar estudios en music business y composición. Inicialmente orientada hacia la música comercial, la compositora reconoció que la decisión de explorar la música para medios surgió durante su maestría en Screen Scoring en Nueva York: “Cuando combiné los dos estudios, dije: Esto es algo comercial y también incluye escribir para orquestas, diferentes instrumentos, por eso busqué un programa que se enfocara en medios”, explicó.

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El acceso a la industria internacional no respondió a un escenario inmediato de grandes producciones, sino a la estrategia de aceptar proyectos estudiantiles y colaboraciones emergentes. Funes detalló que, en el sector, el arranque suele producirse en equipos reducidos, con recursos limitados: "Lo importante es decir que sí a cualquier oportunidad. Así se va practicando con directores y se aprende a dejar el ego de lado, aceptar que tu primera versión puede no ser la elegida", relató.

La música de Alexandra Funes ha llegado a plataformas como Amazon Prime y Apple TV a través de más de veinte proyectos audiovisuales. (Foto cortesía La Tribu)

La estructura productiva de la música para cine y el acceso a plataformas globales

La experiencia reciente de Alexandra Funes incluye la creación de música adicional para Downtown, un largometraje en plataformas digitales.

El flujo de trabajo en la música audiovisual, según Funes, responde a la coordinación entre el director, el editor de música y los productores ejecutivos. Aunque las decisiones creativas suelen canalizarse a partir del guion o de cortes del proyecto, también existen instancias donde la musicalización anticipa el producto final.

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Su metodología de composición integra recursos virtuales y físicos. Aunque Funes es multiinstrumentista, con dominio de guitarra, piano, bajo, batería y canto, señaló que el piano es su herramienta principal para la producción de scores.

Abstract Forms Studios, fundado por Funes, se especializa en la creación de música original para cine, televisión y branding. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)

Una trayectoria familiar

Funes atribuyó su afinidad musical a una tradición familiar, identificando a su madre como impulsora del entorno artístico. Su formación comenzó a los siete años, primero como autodidacta en guitarra, antes de pasar por clases formales debido al interés demostrado en la infancia.

La compositora dejó El Salvador cuando solo tenía 18 años para iniciar su proceso de formación, aunque reconoce que experimentó momentos de duda en los que no quería ilusionarse con el éxito de su trabajo.

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En la actualidad, la carrera internacional de Funes abarca colaboraciones con equipos de México, Argentina, España y Alemania. Actualmente su estilo pasó una transición del sonido orquestal tradicional hacia un formato híbrido donde conviven la orquesta y la experimentación sonora. “Ahora el trabajo incluye crear instrumentos a partir de grabaciones ambientales, como el sonido del agua o del aire, procesándolos para construir música”, indicó.

Las colaboraciones de Funes abarcan equipos creativos de México, Argentina, España y Alemania, favorecidas por el trabajo remoto en la industria. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)

Entre los reconocimientos a sus trabajos colaborativos, destacó la llegada de un proyecto al shortlist de los Student Oscars y la nominación de otro al Young BAFTA, insertándola en el radar de certámenes de alto perfil en la industria audiovisual.

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Para la compositora el rol de la música en el cine es narrar o complementar la imagen sin buscar protagonismo: “La música no impone, sino que conversa con lo visual y con la narrativa. No tiene que estar enfrente todo el tiempo. Sirve para hacer brillar la narrativa".