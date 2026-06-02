El Salvador

De El Salvador a Nueva York: La historia de Alexandra Funes, la compositora que triunfa en el cine y la televisión

Con pasión, talento y formación multidisciplinaria, Alexandra Funes fundó Abstract Forms Studios, su propio espacio creativo, desde el que compone música original para películas, series y marcas que llegan a plataformas globales

Guardar
Google icon
Alexandra Funes, compositora salvadoreña radicada en Nueva York, destaca por su proyección internacional en la industria audiovisual global. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)
Alexandra Funes, compositora salvadoreña radicada en Nueva York, destaca por su proyección internacional en la industria audiovisual global. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)

Alexandra Funes ha consolidado su posición como una de las compositoras salvadoreñas con mayor proyección en la escena internacional. Radicada en Nueva York, ha participado en más de veinte proyectos audiovisuales, incluyendo colaboraciones para producciones que han llegado a Amazon Prime y Apple TV. A través de una entrevista radial Funes describió su ruta profesional, marcada por una formación musical y una operación independiente que culminó en la fundación de Abstract Forms Studios, su propio estudio orientado a la creación de música para cine, televisión y branding.

Funes señaló que su especialización en composición para cine se forjó tras combinar estudios en music business y composición. Inicialmente orientada hacia la música comercial, la compositora reconoció que la decisión de explorar la música para medios surgió durante su maestría en Screen Scoring en Nueva York: “Cuando combiné los dos estudios, dije: Esto es algo comercial y también incluye escribir para orquestas, diferentes instrumentos, por eso busqué un programa que se enfocara en medios”, explicó.

PUBLICIDAD

El acceso a la industria internacional no respondió a un escenario inmediato de grandes producciones, sino a la estrategia de aceptar proyectos estudiantiles y colaboraciones emergentes. Funes detalló que, en el sector, el arranque suele producirse en equipos reducidos, con recursos limitados: "Lo importante es decir que sí a cualquier oportunidad. Así se va practicando con directores y se aprende a dejar el ego de lado, aceptar que tu primera versión puede no ser la elegida", relató.

La música de Alexandra Funes ha llegado a plataformas como Amazon Prime y Apple TV a través de más de veinte proyectos audiovisuales. (Foto cortesía La Tribu)
La música de Alexandra Funes ha llegado a plataformas como Amazon Prime y Apple TV a través de más de veinte proyectos audiovisuales. (Foto cortesía La Tribu)

La estructura productiva de la música para cine y el acceso a plataformas globales

La experiencia reciente de Alexandra Funes incluye la creación de música adicional para Downtown, un largometraje en plataformas digitales.

El flujo de trabajo en la música audiovisual, según Funes, responde a la coordinación entre el director, el editor de música y los productores ejecutivos. Aunque las decisiones creativas suelen canalizarse a partir del guion o de cortes del proyecto, también existen instancias donde la musicalización anticipa el producto final.

PUBLICIDAD

Su metodología de composición integra recursos virtuales y físicos. Aunque Funes es multiinstrumentista, con dominio de guitarra, piano, bajo, batería y canto, señaló que el piano es su herramienta principal para la producción de scores.

Abstract Forms Studios, fundado por Funes, se especializa en la creación de música original para cine, televisión y branding. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)
Abstract Forms Studios, fundado por Funes, se especializa en la creación de música original para cine, televisión y branding. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)

Una trayectoria familiar

Funes atribuyó su afinidad musical a una tradición familiar, identificando a su madre como impulsora del entorno artístico. Su formación comenzó a los siete años, primero como autodidacta en guitarra, antes de pasar por clases formales debido al interés demostrado en la infancia.

La compositora dejó El Salvador cuando solo tenía 18 años para iniciar su proceso de formación, aunque reconoce que experimentó momentos de duda en los que no quería ilusionarse con el éxito de su trabajo.

En la actualidad, la carrera internacional de Funes abarca colaboraciones con equipos de México, Argentina, España y Alemania. Actualmente su estilo pasó una transición del sonido orquestal tradicional hacia un formato híbrido donde conviven la orquesta y la experimentación sonora. “Ahora el trabajo incluye crear instrumentos a partir de grabaciones ambientales, como el sonido del agua o del aire, procesándolos para construir música”, indicó.

Las colaboraciones de Funes abarcan equipos creativos de México, Argentina, España y Alemania, favorecidas por el trabajo remoto en la industria. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)
Las colaboraciones de Funes abarcan equipos creativos de México, Argentina, España y Alemania, favorecidas por el trabajo remoto en la industria. (Foto cortesía alexandrafunesmusic)

Entre los reconocimientos a sus trabajos colaborativos, destacó la llegada de un proyecto al shortlist de los Student Oscars y la nominación de otro al Young BAFTA, insertándola en el radar de certámenes de alto perfil en la industria audiovisual.

Para la compositora el rol de la música en el cine es narrar o complementar la imagen sin buscar protagonismo: “La música no impone, sino que conversa con lo visual y con la narrativa. No tiene que estar enfrente todo el tiempo. Sirve para hacer brillar la narrativa".

Temas Relacionados

Nueva Yorkindustria musicalIndustria CinematográficaEl SalvadorArtistas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuáles son las entradas y qué rutas me llevan hacia el nuevo Hospital Rosales en El Salvador?

La apertura coincidió con la difusión de información oficial sobre la estructura de atención, los accesos a la torre médica y las principales rutas de transporte público que facilitan la llegada de usuarios al complejo sanitario

¿Cuáles son las entradas y qué rutas me llevan hacia el nuevo Hospital Rosales en El Salvador?

Así será el centro penitenciario que Panamá construirá a un costo de $85 millones

El complejo de Las Garzas tendrá capacidad para 2,500 preliberados, áreas educativas, talleres laborales, atención médica y espacios destinados a la reinserción social.

Así será el centro penitenciario que Panamá construirá a un costo de $85 millones

Capital salvadoreño en Estados Unidos: California, Virginia y Texas son los destinos favoritos para invertir

El estado de California concentra el 26 % de las inversiones realizadas por salvadoreños en Estados Unidos, seguido por Virginia, Texas y Maryland, según reportó la embajadora de El Salvador en EE.UU. Un mapa del nuevo protagonismo económico de la diáspora salvadoreña

Capital salvadoreño en Estados Unidos: California, Virginia y Texas son los destinos favoritos para invertir

Piden investigar y sancionar abusos policiales pese a disolución de la DIPAMPCO

Las denuncias incluyen daños a la propiedad, fuerza desproporcionada, allanamientos sin orden y maltratos en detenciones policiales.

Piden investigar y sancionar abusos policiales pese a disolución de la DIPAMPCO

Gabriela Corleto se convierte en la primera mujer que asume la dirección titular de una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica

El reciente nombramiento marca un precedente en el ámbito artístico guatemalteco, al incorporar liderazgo femenino en una agrupación profesional cuya labor apunta a descentralizar el acceso al repertorio sinfónico en el oriente del país

Gabriela Corleto se convierte en la primera mujer que asume la dirección titular de una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica

TECNO

Así es Helios, el robot de cuatro brazos diseñado para apoyar a astronautas en el espacio

Así es Helios, el robot de cuatro brazos diseñado para apoyar a astronautas en el espacio

El error que la mayoría comete en casa y que reduce la velocidad del WiFi

NVIDIA y Microsoft se unen para crear la PC del futuro: el superchip que lleva la IA personal a Windows

Se acabó el secreto: YouTube implementa un sistema para delatar los videos creados con IA

El truco definitivo para lavar tus camisetas del Mundial 2026 en la lavadora sin dañarlas

ENTRETENIMIENTO

Así fue cómo Bad Bunny pasó a formar parte de ‘Toy Story 5′: “Claramente es fan”

Así fue cómo Bad Bunny pasó a formar parte de ‘Toy Story 5′: “Claramente es fan”

Off Campus ya tiene segunda temporada: ¿se “reiniciará el reloj” para Dean y Allie?

Hailey Bieber genera revuelo en redes por nuevas fotos en bikini: “Justin es el hombre más afortunado”

Zendaya se despide de ‘Euphoria’ entre lágrimas, brindis y una gran fiesta: así fue su emotivo último día de rodaje

Nicolas Cage eligió al mejor Spider-Man de la historia del cine: “Hizo que su Peter Parker fuera único”

MUNDO

Los precios del petróleo subieron nuevamente en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

Los precios del petróleo subieron nuevamente en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

Ruinas de una iglesia, ardillas rojas y una isla que desaparece con la marea: así es Traeth Llanddwyn, la mejor playa del Reino Unido

Una pareja británica perdió la apelación contra una condena de 10 años de prisión en Irán

Las milicias proiraníes más poderosas de Irak inician su disolución bajo presión de Washington

Donald Trump admitió que el futuro de las negociaciones con el régimen de Irán es incierto: “Nadie sabe dónde terminarán”