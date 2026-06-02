Así es Helios, el robot de cuatro brazos diseñado para apoyar a astronautas en el espacio

Helios fue concebido bajo el principio de que el entorno espacial impone sus propias reglas. (Composición Infobae: NASA / ORBIT Robotics)

La exploración espacial requiere soluciones adaptadas a un entorno sin gravedad, donde el cuerpo humano no siempre resulta eficiente. En este contexto, surge Helios, un robot equipado con cuatro brazos y ninguna pierna, cuyo propósito es asistir a los astronautas en las tareas más demandantes dentro de estaciones y hábitats orbitales.

Helios representa una innovación impulsada por el ETH Zurich y la empresa Orbit Robotics, con un diseño pensado específicamente para la microgravedad, lo que lo diferencia de los robots que intentan emular la forma humana.

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Robot de cuatro brazos para microgravedad: características y funcionamiento

Helios fue concebido bajo el principio de que el entorno espacial impone sus propias reglas. Caminar y mantener el equilibrio, funciones básicas en la Tierra, pierden sentido en condiciones de ingravidez.

El sistema de brazos introduce un mecanismo innovador: utiliza tendones, cables y poleas accionados por motores ubicados cerca de los hombros. (ORBIT Robotics)

Por eso, Helios prescinde de piernas y apuesta por dos pares de brazos multifunción. Mientras un par se encarga de fijar al robot a superficies internas de la estación, el otro manipula equipos, herramientas y suministros.

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El sistema de brazos introduce un mecanismo innovador: utiliza tendones, cables y poleas accionados por motores ubicados cerca de los hombros, en lugar de motores en cada articulación. Esta arquitectura aligera los extremos y permite movimientos amplios y precisos, fundamentales para operar con estabilidad y evitar sacudidas que puedan comprometer la seguridad en microgravedad.

Además, la articulación de codo con contacto rodante garantiza desplazamientos fluidos y controlados, minimizando el riesgo de desestabilización accidental.

Las naves autónomas ya han probado su utilidad en la exploración del sistema solar. NASA/Handout vía REUTERS

El desarrollo de Helios tomó como punto de partida la experiencia obtenida con IKARUS, una plataforma previa del mismo grupo académico. IKARUS sirvió para validar la teleoperación y la manipulación bimanual, sentando las bases para el diseño de cuatro brazos que distingue a Helios.

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Tareas de mantenimiento y ahorro de recursos en la Estación Espacial Internacional

El propósito de Helios no es reemplazar a los astronautas, sino liberarles de las actividades más rutinarias y exigentes. De acuerdo con Orbit Robotics, la intención es que los humanos concentren sus esfuerzos en investigaciones científicas de alto valor, como estudios sobre el envejecimiento o la impresión de órganos en microgravedad, mientras el robot asume el trabajo repetitivo y logístico.

Una proporción considerable del tiempo de la tripulación —alrededor del 35%— se dedica a labores de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional. Estas tareas suponen un coste operativo elevado, ya que cada hora de trabajo de un astronauta puede alcanzar los 140.000 dólares.

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Helios prescinde de piernas y apuesta por dos pares de brazos multifunción. (ORBIT Robotics)

Helios está diseñado para realizar estas tareas sin requerir decisiones complejas, únicamente necesita desplazarse, estabilizarse en microgravedad y manipular objetos con precisión.

Aunque el diseño inicial apunta a actividades en el interior de estaciones, la versatilidad de Helios permite proyectar su uso en mantenimiento de satélites y construcción de infraestructuras en el exterior. Si los costes de lanzamiento siguen disminuyendo por iniciativas como Starship de SpaceX, el número de estaciones y hábitats en órbita aumentará, incrementando la demanda de sistemas automatizados para labores de apoyo.

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Innovación robótica frente a los límites humanos en el espacio

El entorno espacial plantea desafíos biológicos para los humanos: exposición a radiación, pérdida de masa ósea, trastornos visuales y alteraciones cognitivas. Estos efectos, cada vez mejor documentados, obligan a repensar el papel de las personas en misiones de larga duración.

La decisión de construir un robot de cuatro brazos responde a una lógica centrada en la eficiencia funcional. (ORBIT Robotics)

Cabe señalar que Orbit Robotics propone una visión de colaboración, en la que la máquina potencia y complementa el trabajo humano, sin buscar su reemplazo total.

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La decisión de construir un robot de cuatro brazos, optimizado para microgravedad, responde a una lógica centrada en la eficiencia funcional. Esta misma lógica lleva a cuestionar si el cuerpo humano es la opción ideal para explorar el espacio, o si la tecnología puede ofrecer alternativas superiores para ciertas tareas.

El desarrollo de robots como Helios abre la puerta a una transformación en las operaciones espaciales. El aumento de estaciones orbitales y hábitats comerciales, junto con la reducción de costes de lanzamiento, augura una expansión en la demanda de sistemas robóticos de mantenimiento y gestión de carga.

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Las naves autónomas ya han probado su utilidad en la exploración del sistema solar, y ahora la atención se centra en automatizar las labores más rutinarias en las cercanías de la Tierra.