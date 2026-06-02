El error que la mayoría comete en casa y que reduce la velocidad del WiFi

La clave para un correcto funcionamiento del servicio está en el buen manejo del módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas casas donde hay una red WiFi, se pueden observar problemas de lentitud o zonas sin cobertura. Pese a que muchos atribuyen estos fallos a errores técnicos de los proveedores de internet o de los dispositivos, existe una equivocación recurrente que suele pasar desapercibida: elegir una mala ubicación para el router.

La posición del router dentro de la vivienda determina tanto el alcance como la estabilidad de la señal. Una ubicación inadecuada puede generar interferencias, zonas muertas y una caída en la velocidad de descarga y subida, incluso con planes de alta velocidad contratados.

PUBLICIDAD

La mayor parte de las personas instala su router sin analizar el espacio ni las fuentes de interferencia, repitiendo así un error que afecta a millones de conexiones domésticas, así que se explica cómo seleccionar la mejor ubicación.

Por qué se debe elegir el lugar central de la casa para el router

El lugar central de la casa garantiza que la señal inalámbrica llegue a todos los ambientes con mayor fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos, como High Speed Internet, la señal WiFi se propaga en todas direcciones desde el router, formando una especie de esfera invisible que cubre el espacio a su alrededor.

PUBLICIDAD

Entonces, colocar el dispositivo en una esquina o cerca de una pared exterior reduce el área que puede cubrir, porque parte de la señal se pierde fuera de la vivienda o queda bloqueada.

La mejor estrategia consiste en ubicar el router en el punto central del hogar, de modo que la señal alcance todas las habitaciones por igual. Una ubicación central favorece la cobertura y minimiza la necesidad de instalar repetidores o extensores de señal, que suelen generar más interferencia y reducen la velocidad.

PUBLICIDAD

La posición del router influye directamente en la calidad de las videollamadas y el streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers modernos cuentan con suficiente alcance para cubrir una casa de tamaño medio si se aprovecha esta disposición. Así se evitan zonas muertas en habitaciones alejadas y se mejora la experiencia al utilizar servicios streaming, videollamadas o juegos online.

Qué materiales y obstáculos no deben estar cerca del router

Las señales WiFi tienen capacidad para atravesar materiales ligeros como paneles de yeso o madera, pero su potencia disminuye al encontrarse con obstáculos más densos. Elementos como paredes de piedra, columnas de metal, superficies de agua (peceras) y azulejos pueden bloquear o debilitar la señal casi por completo.

PUBLICIDAD

Por esta razón, la ubicación del router debe seleccionarse teniendo en cuenta la menor cantidad de obstrucciones físicas posibles, entre el dispositivo y las zonas de mayor uso dentro del hogar.

Una mala ubicación del router suele ser la causa principal de zonas muertas en casas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre que sea factible, la línea directa de visión entre el router y los dispositivos resulta la opción más efectiva. Cuando esto no es posible, conviene analizar el número de paredes y su composición en el trayecto de la señal.

PUBLICIDAD

En casas con muchas divisiones, se debe posicionar el router en un espacio abierto o en habitaciones donde se concentre el uso de internet, como la sala de estar o el despacho.

Cómo influye la altura del router en el rendimiento del WiFi

La posición vertical del router incide en la calidad de la red inalámbrica. Colocar el router a mayor altura, sobre una mesa, estantería o soporte de pared, permite que la señal se distribuya mejor y evite bloqueos provocados por muebles grandes o electrodomésticos.

PUBLICIDAD

En casas de varios pisos, la ubicación ideal suele ser cerca del techo del primer piso o cerca del suelo en el segundo, para así repartir la señal de forma más uniforme entre las plantas.

Instalar el aparato lejos del suelo y de objetos que bloqueen la señal mejora la experiencia de navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de fijar una ubicación definitiva, conviene revisar la disposición de muebles y objetos de gran tamaño, porque estos pueden obstaculizar la propagación de la señal si se ubican entre el router y los dispositivos.

PUBLICIDAD

Qué electrodomésticos pueden causar interferencias

Sumado a los obstáculos físicos, los dispositivos representan una fuente relevante de interferencia para el WiFi. Electrodomésticos como televisores, computadoras y sobre todo microondas emiten radiación que puede afectar la transmisión de datos.

Asimismo, el microondas, por su frecuencia de funcionamiento, es uno de los mayores generadores de interferencia en la banda de 2,4 GHz, la misma que emplean la mayoría de los routers.

PUBLICIDAD