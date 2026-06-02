Política

Martín Menem habló de la interna en el Gobierno: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie ni afecta a la gestión”

El presidente de la Cámara de Diputados minimizó las diferencias en el Gabinete y destacó las leyes que aprobó el Poder Ejecutivo en el último tiempo

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Menem minimizó la interna (Jaime Olivos)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó este martes el impacto de la interna en el Gobierno y sostuvo que “no le cambia la vida a nadie” ni tampoco “afecta a la gestión diaria”.

Ante un grupo de importantes empresarios, el referente de La Libertad Avanza aseguró que, gracias a los resultados de las últimas elecciones, hoy el oficialismo “está en condiciones de resistir cualquier veto”.

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“Yo creo que le dan mucho vuelo en los medios de comunicación y por ahí algunos tienen intereses en medios también, pero no es tema”, remarcó, consultado sobre las diferencias en el Gabinete.

En el marco de la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Menem insistió con que los conflictos internos no perjudican el rumbo de la administración.

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Yo no creo que le cambie la vida a nadie, son cosas normales que pasan en todos los gobiernos, nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar, cuando tiene que producir”, opinó.

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También defendió la estrategia electoral adoptada en 2025 (Jaime Olivos)

En este sentido, negó que frene el avance de algunas medidas: “De hecho, trabajamos normalmente, nos reunimos habitualmente con la mesa política. Para mí no es un tema“, remarcó.

Sin embargo, defendió el armado partidario que encabeza junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al señalar que ”cuando se tomaron las decisiones en términos políticos, tuvieron ese final de octubre del 25 que hoy nos permite tener 95 diputados”.

“Eso se logró por una brillante de decisión de, por lo menos en esta elección de medio término, buscar que jueguen los propios. Hoy, para tranquilidad de todos, también les puedo decir tranquilamente que estamos en condiciones de sostener cualquier veto que antes estábamos en duda de si íbamos a llegar“, destacó.

Sobre esto; consideró que si el espacio “hubiera tenido otra estrategia electoral y pasaba algún sinsabor, en el 2026 la situación hubiera sido distinta”.

“Nunca estuvo más has acertada la estrategia política de 2025, que no quiere decir que vaya a ser la misma en 2027, pero sí que valió la pena correr con lo que hemos corrido y enfrentar lo que hemos enfrentado, porque esto nos da robustez como gobierno y podemos sostener decisiones políticas desde la Cámara de Diputados, por lo menos que tenemos garantizado el tercio“, celebró.

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Menem fue uno de los oradores del IAEF (Jaime Olivos)

En cuanto a las próximas elecciones, el titular de la Cámara baja explicó que la “construcción política“ del oficialismo “está principalmente orientada en la búsqueda de la continuidad del presidente de 2027 a 2031“.

“Y a partir de ahí es que vamos a construir nuestro eventual armado político provincia por provincia, que son veinticuatro. Cada uno va a tener su particularidad. Y ahí veremos cómo podemos congeniar con los gobernadores con los que hemos venido trabajando muy amenamente”, detalló.

Y agregó: “Con otros hemos tenido diferencias, pero lo más importante que tenemos, y este creo que es el mensaje principal, es empujar la agenda violeta, la que han visto todos los presentes en nación, también en las provincias. Baja de impuestos, baja de regulaciones, eliminación de tasas, modelos más productivos, provincias más abiertas al capitalismo, eso lo vamos a tratar de empujar, ya sea que vayamos o no con los gobernadores (en alianza)”.

Sobre este punto, subrayó que, “donde le toque estar, La Libertad Avanza va a empujar la misma agenda que ha empujado a nivel nacional”.

”En nuestra idea está sostener las mismas reformas, que bajen también a cada provincia, a cada municipio, a cada legislatura provincial, a cada consejo deliberante”, marcó.

Por último, reconoció que la Argentina “todavía tiene que crecer institucionalmente mucho más”, pero pidió “recordar de dónde se viene también”.

“Eso es lo que nos va a dar este digamos, una vista panorámica hacia atrás y tal vez mucho más temprano que tarde estemos en condiciones de poder anunciar que hemos llegado a ese objetivo”, cerró.

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