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Usar Windows 11 sin errores ya es posible: Microsoft confirma que ya no tiene bugs

En el último año, el sistema operativo ha tenido varios problemas en aplicaciones y rendimiento

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Microsoft declara que Windows 11 se encuentra actualmente libre de errores conocidos tras resolver todos los fallos reportados oficialmente. (MICROSOFT)
Microsoft declara que Windows 11 se encuentra actualmente libre de errores conocidos tras resolver todos los fallos reportados oficialmente. (MICROSOFT)

Microsoft confirmó la ausencia de errores por resolver en Windows 11, y todos los problemas conocidos y reportados hasta el momento han recibido solución oficial.

Desde su lanzamiento, este sistema operativa ha estado lleno de problemas técnicos desde su lanzamiento, especialmente a lo largo de 2025 y durante los primeros meses de 2026.

Cada actualización ha sido acompañada de un cúmulo de problemas, algunos tan graves como impedir el arranque o el acceso a las unidades de almacenamiento de los equipos. Este historial ha puesto en entredicho la estabilidad del sistema y ha provocado críticas a la gestión de Microsoft. Sin embargo, la empresa sostiene ahora que el sistema operativo se encuentra en un estado libre de errores conocidos.

Qué significa que Windows 11 no tenga “errores conocidos”

La afirmación de que Windows 11 ya no tiene bugs no implica que el sistema sea perfecto o que esté exento de futuros problemas. En realidad, Microsoft especifica que la resolución abarca únicamente los fallos que han sido identificados y documentados oficialmente. Esto significa que los errores de los que la compañía aún no tiene conocimiento no forman parte de la estadística actual.

Entre los errores resueltos destacan bloqueos en el arranque y fallos graves en el acceso a unidades de almacenamiento y autenticación. (Europa Press)
Entre los errores resueltos destacan bloqueos en el arranque y fallos graves en el acceso a unidades de almacenamiento y autenticación. (Europa Press)

La documentación oficial, donde se rastrean de manera pública los bugs y problemas del sistema operativo, muestra que todas las incidencias registradas han sido marcadas como resueltas. En ese sentido, lo que Microsoft garantiza es que no existen problemas abiertos en su base de datos de errores conocidos.

Esta situación es poco común y representa un cambio significativo respecto a versiones anteriores del sistema, que han arrastrado largas listas de incidencias durante meses.

Por ejemplo, la versión 26H1, diseñada para dispositivos con procesadores Snapdragon X2, nunca presentó errores documentados en la plataforma de seguimiento de Microsoft. Mientras tanto, las versiones 24H2 y 25H2, lanzadas desde finales de 2024, sí llegaron al mercado acompañadas de una cantidad considerable de fallos, algunos bloqueantes, que fueron abordados progresivamente a lo largo del último año y medio.

El historial reciente de problemas y la reacción de Microsoft

La situación de Windows 11 se volvió especialmente complicada tras la primera actualización importante de 2026. Los usuarios reportaron incidencias técnicas que afectaron funciones críticas, desde la imposibilidad de acceder a la unidad C hasta bloqueos en la autenticación de aplicaciones de Microsoft.

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Versiones como la 24H2 y 25H2 de Windows 11, lanzadas entre 2024 y 2026, acumularon múltiples errores que fueron corregidos progresivamente. (Microsoft)

Algunos de estos problemas provocaron que la empresa tuviera que retirar actualizaciones ya distribuidas, como ocurrió a finales de marzo de 2026, cuando una actualización debió ser retirada por causar fallos en el arranque de numerosos ordenadores.

La presión sobre Microsoft no solo ha provenido de los usuarios, sino también de la prensa especializada, que ha cuestionado la acumulación de errores y la dirección que ha tomado la compañía con la integración acelerada de funciones de inteligencia artificial.

La empresa se ha comprometido públicamente a corregir el rumbo y, según la documentación oficial, ha dado un primer paso al eliminar todos los bugs conocidos.

El estado actual “libre de bugs conocidos” es, según la propia Microsoft, el resultado de un proceso sostenido de resolución.

La base de datos de errores de Windows 11 solo recoge los fallos detectados y notificados, sin contemplar posibles errores aún desconocidos. (REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)
La base de datos de errores de Windows 11 solo recoge los fallos detectados y notificados, sin contemplar posibles errores aún desconocidos. (REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

En los últimos meses, la compañía ha abordado incidencias de diversa gravedad: desde el fallo que bloqueaba el acceso a la unidad C en ciertos equipos —un error atribuido a la aplicación Galaxy Connect de Samsung, que tuvo que ser retirada temporalmente de la tienda de Microsoft— hasta inconvenientes con la autenticación y el cierre de sesión en aplicaciones y escritorios remotos.

A pesar del anuncio, la propia Microsoft reconoce que nuevos errores pueden aparecer en cualquier momento. El sistema de registro de bugs solo contempla los fallos que han sido detectados y notificados a los ingenieros de la empresa. Los errores desconocidos o los que aún no han sido reportados por los usuarios no figuran en el listado oficial.

Esto significa que el actual estado de “cero problemas abiertos” es una fotografía temporal, sujeta a cambios con cada nueva actualización o modificación del sistema operativo. Por ejemplo, Microsoft ha advertido que en los próximos días introducirá las actualizaciones correspondientes al Patch Tuesday, lo que abre la posibilidad a la aparición de nuevos bugs que deban ser identificados y resueltos.

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