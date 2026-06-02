En primera persona: así fue como los empleados del depósito que se incendió en Río Negro intentaron apagar las llamas

La instalación central para acopio y distribución resultó completamente afectada, mientras varias dotaciones de bomberos de la región trabajaron durante horas para controlar el siniestro y evitar víctimas graves

Un video filmado desde el interior del depósito logístico de La Anónima registró el momento exacto en el que los empleados intentaron detener el fuego antes de que destruya por completo el edificio ubicado sobre la calle Tres Arroyos, en la ciudad de Cipolletti.

Las imágenes, tomadas por uno de los trabajadores del turno nocturno durante este martes, retrataron una escena de desesperación colectiva que terminó con la evacuación de entre 50 y 60 operarios y la destrucción total de la estructura.

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El siniestro comenzó alrededor de las 3:00 de la madrugada. En pocos minutos, las llamas tomaron el control del edificio y levantaron una columna de humo negro visible desde Neuquén y Fernández Oro. Lo que el video capta, antes de que eso ocurriera, es el instante previo: el caos que se vivió puertas adentro cuando los propios empleados intentaron frenar el avance del fuego con sus propios medios.

Así se vivió la madrugada de tensión en Cipoletti cuando comenzó el fuego en el depósito de La Anónima

La grabación, difundida por el medio regional LM Neuquén, muestra a los trabajadores corriendo de un lado a otro con extintores de mano y mangueras —presumiblemente del sistema de seguridad del establecimiento— mientras una alarma sonora retumbaba de fondo. “Se está incendiando el depósito”, se escucha decir a una voz entre lamentos. Lo llamativo, según el medio neuquino, es que las llamas habrían comenzado desde el exterior: los operarios arrojaban agua “a las chapas que se ponen rojas”, en referencia al calor.

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A medida que avanzan los segundos en el video, el galpón se llena de humo y alguien advierte sobre el riesgo de intoxicaciones. Mientras esperaban la llegada de las dotaciones de bomberos, los trabajadores empezaron a notar que el fuego cada vez avanzaba más hasta que se escuchó un grito que obligó al desalojo.

La evacuación fue total. De los entre 50 y 60 operarios que se encontraban en el turno de la madrugada, ninguno resultó con heridas de gravedad. Un solo trabajador debió ser asistido por personal médico tras inhalar humo. Fue el propio plantel quien dio la voz de alerta antes de la llegada de los servicios de emergencia.

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El fuego se originó desde el exterior del depósito, donde las chapas metálicas se pusieron al rojo vivo antes de que las llamas ingresaran al interior

El operativo desplegado fue de gran escala. Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén, junto con personal de Defensa Civil y del Sistema Integrado de Atención de Riesgos y Manejo de Emergencias (SIARME), trabajaron durante horas para contener el fuego. La magnitud del siniestro provocó el derrumbe parcial del techo y de varios muros, y los vecinos de la zona reportaron explosiones sucesivas que se escuchaban desde el exterior del predio.

Las autoridades ordenaron el corte total del tránsito en la calle Tres Arroyos y sus accesos linderos, mientras que la distribuidora EdERSA interrumpió el suministro eléctrico en varios barrios circundantes —Manzanar, Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano— a pedido expreso de los bomberos, ante el riesgo de colapso de las líneas.

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El foco se inició en un predio que pertenece a la cadena La Anónima y se extendió durante toda la madrugada.

Sobre el origen del fuego, la hipótesis que tomó fuerza desde el primer momento apunta a que personas en situación de calle que se refugiaban en las inmediaciones de las vías del ferrocarril habrían encendido una fogata para calefaccionarse ante las bajas temperaturas de la región, y que el fuego se les habría descontrolado.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, confirmó que el incendio estaba “contenido”, aunque aclaró que las dotaciones permanecerían en alerta por la presencia de productos inflamables en el interior. “Habrá humo durante el resto de la jornada”, señaló el funcionario. Desde el cuartel de Bomberos también confirmaron que “la estructura está contenida”, aunque precisaron que “continúan los trabajos por el fuego”.

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió una investigación para determinar el origen del siniestro. Los primeros indicios, según el organismo, sugieren que el incendio “no habría sido originado de manera intencional” y que las llamas habrían ingresado al establecimiento desde la construcción colindante abandonada.

Los trabajadores del turno nocturno fueron los primeros en advertir el fuego y en intentar frenarlo con los medios disponibles antes de evacuar (Foto: captura de video)

El MPF dialogó con encargados externos e internos de la planta y con personal de seguridad presente en los primeros momentos. Los equipos físicos donde se guardaban las grabaciones de las cámaras de seguridad quedaron destruidos por completo, por lo que los investigadores trabajan en la recuperación de las imágenes desde una nube virtual. Un informe preliminar de pericias se espera en las próximas horas.

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La Anónima, por su parte, confirmó pérdidas materiales que calificó de “consideración” y activó protocolos de contingencia para reorganizar su red logística. El depósito de la calle Tres Arroyos 643 funcionaba como el nodo central de acopio y distribución de mercadería hacia más de 30 sucursales en distintas ciudades de la Patagonia septentrional.

La compañía informó que trabaja para “readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible” y expresó su agradecimiento a los cuerpos de bomberos de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos, así como a las autoridades y equipos de emergencia que actuaron durante toda la noche.

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