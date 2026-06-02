Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

El primer paso para que la app funcione correctamente es verificar cuánta capacidad de almacenamiento tiene disponible el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic

Mantener WhatsApp en óptimas condiciones no solo depende de las actualizaciones de la aplicación, sino también del uso que cada persona hace de los archivos guardados. Fotografías, videos, audios y documentos que circulan a diario pueden saturar la memoria del teléfono y afectar el rendimiento de la aplicación.

Implementar algunas acciones sencillas permite liberar espacio y lograr que WhatsApp funcione de manera más ágil.

Pasos para mejorar el rendimiento de WhatsApp y liberar memoria

El primer paso para que WhatsApp funcione correctamente es verificar cuánta capacidad de almacenamiento tiene disponible el dispositivo. Cuando la memoria comienza a llenarse, tanto la aplicación como el propio teléfono pueden volverse más lentos.

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Mantener WhatsApp en óptimas condiciones no solo depende de las actualizaciones de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una solución práctica es eliminar los archivos que ya no resultan útiles. Para eso, desde el menú de ajustes se puede acceder a la sección de almacenamiento y datos. Ahí se encuentra la opción para administrar el almacenamiento, donde es posible identificar y borrar fotos, videos, audios y documentos que ocupan demasiado espacio.

Es menester señalar que esta función muestra en la parte superior la cantidad total de memoria que utiliza WhatsApp, lo que ayuda a decidir qué eliminar.

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También se puede gestionar el almacenamiento desde cada chat individualmente. Solo es necesario ingresar a la conversación deseada, tocar el nombre del chat y desde allí acceder a la administración de archivos.

Activar el modo fantasma en WhatsApp consiste en ajustar varias configuraciones de privacidad para que otros usuarios no puedan ver información clave sobre tu actividad. WHATSAPP

De este modo, es posible identificar rápidamente los elementos más pesados o duplicados y eliminarlos para liberar espacio. Estos pasos no solo ayudan a optimizar la aplicación, sino que previenen la lentitud tanto en WhatsApp como en el dispositivo.

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En resumen, para que WhatsApp funcione más rápido, es recomendable revisar periódicamente los archivos almacenados y eliminar aquellos que ya no son necesarios. Tanto desde el menú principal como desde cada chat, la aplicación ofrece opciones para gestionar la memoria de manera sencilla y eficaz.

Cómo evitar que WhatsApp llene la memoria automáticamente

Un aspecto a tener en cuenta es la descarga automática de archivos multimedia, una función que suele estar activada de forma predeterminada. Al recibir fotos, videos o audios, WhatsApp guarda estos archivos en la memoria del teléfono sin que el usuario intervenga, lo que contribuye a que el almacenamiento se llene rápidamente.

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Cuando la memoria comienza a llenarse, tanto la aplicación como el propio teléfono pueden volverse más lentos. Photo: Zacharie Scheurer/dpa

Para evitar este problema, es posible modificar la configuración y desactivar la descarga automática. En dispositivos Android, se debe ingresar a las opciones, luego al apartado de chats y desactivar la visibilidad de archivos multimedia.

En el caso de iOS, el ajuste se realiza desde la sección de chats, donde se puede desactivar la función de guardar en Fotos. Esta configuración puede revertirse en cualquier momento si el usuario prefiere que los archivos se guarden de manera automática nuevamente.

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Adoptar esta medida permite mantener mayor control sobre el espacio disponible y decidir qué archivos conservar en el dispositivo. Así, se evita la acumulación innecesaria de elementos que podrían ralentizar tanto el sistema como la aplicación.

Es fundamental desactivar la confirmación de lectura. Esta función, conocida por el doble check azul, indica a los demás cuándo un mensaje fue leído. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar el modo fantasma en WhatsApp y proteger tu privacidad

Activar el modo fantasma en WhatsApp consiste en ajustar varias configuraciones de privacidad para que otros usuarios no puedan ver información clave sobre tu actividad. Este modo permite mantener un perfil bajo dentro de la aplicación, evitando que los contactos sepan cuándo estuviste conectado, si leíste sus mensajes o detalles de tu cuenta.

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Para configurar el modo fantasma, se deben seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo móvil.

Accede al menú de ‘Ajustes’.

Dirígete a la sección de ‘Privacidad’.

Desde este apartado, es posible modificar diferentes opciones para limitar la visibilidad de tu información. Se recomienda desactivar o restringir lo siguiente:

Hora de última vez y en línea.

Foto de perfil.

Información (“Info”).

Aparición en enlaces, grupos y estados.

Puedes configurar los chats para que los mensajes desaparezcan automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días. REUTERS/Dado Ruvic

Además, es fundamental desactivar la confirmación de lectura. Esta función, conocida por el doble check azul, indica a los demás cuándo un mensaje fue leído. Al deshabilitarla, los remitentes no podrán saber si revisaste sus mensajes, lo que contribuye a mantener tu privacidad en todo momento.

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Al aplicar estas configuraciones, se logra una presencia más discreta en WhatsApp, evitando que otros usuarios accedan a datos sobre tu actividad o visualicen tu información personal.