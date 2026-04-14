Tecno

Datos financieros en riesgo: malware se infiltra en aplicaciones disponibles en App Store y Google Play

El ataque se ha escondido en plataformas de mensajería y entrega de comida buscando imágenes en la galería

Guardar
Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Un teléfono Android muestra alertas de seguridad mientras virus digitales y códigos binarios verdes emergen de su pantalla, con una tienda de aplicaciones en el fondo insinuando una amenaza generalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva variante del malware SparkCat ha encendido las alertas tras ser identificada en aplicaciones disponibles en la App Store de Apple y en Google Play.

El descubrimiento, realizado por Kaspersky, demuestra cómo los ciberdelincuentes pueden eludir los controles de seguridad y acceder a información confidencial de los usuarios de teléfonos inteligentes, infiltrándose en aplicaciones consideradas seguras y usando métodos avanzados para buscar y extraer datos altamente sensibles de quienes lo instalan.

Qué hace SparkCat: el malware que roba imágenes y datos financieros

El malware SparkCat se oculta dentro de aplicaciones que, a simple vista, parecen legítimas y confiables. Entre ellas se encuentran servicios de mensajería desarrollados para comunicación empresarial y aplicaciones de entrega de comida.

Los especialistas lograron identificar dos aplicaciones comprometidas en la App Store y una en Google Play, desde donde el código malicioso ya fue eliminado tras la notificación a Google y Apple.

Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
Una ilustración moderna de ciberseguridad muestra a un usuario a punto de caer en un engaño digital, mientras hackers interceptan transferencias bancarias y vacían cuentas en un ambiente tecnológico oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la amenaza no se limita solo a las tiendas oficiales. Los datos encontrados revelan que estas aplicaciones infectadas también se distribuyen a través de páginas web de terceros. Algunas de estas páginas incluso simulan la interfaz de la App Store cuando se accede desde un iPhone, engañando a los usuarios para que descarguen el programa malicioso creyendo que proviene de una fuente confiable.

El principal interés de SparkCat es la obtención de frases de recuperación y contraseñas de billeteras digitales de criptomonedas. El malware analiza las galerías de imágenes de los dispositivos comprometidos en busca de capturas de pantalla que puedan contener esas frases o códigos sensibles.

En la versión dirigida a Android, el análisis se centra en palabras clave en japonés, coreano y chino, lo que sugiere que la campaña está orientada principalmente a usuarios asiáticos con activos en criptoactivos. Por su parte, la variante para iOS busca frases en inglés, ampliando así su alcance a usuarios de distintas regiones.

Cómo llegan las las aplicaciones maliciosas a las tiendas oficiales

Las aplicaciones infectadas con SparkCat logran pasar los filtros de seguridad de la App Store y Google Play al presentarse como programas legítimos. Los desarrolladores maliciosos disfrazan el código malicioso en aplicaciones funcionales, como herramientas de mensajería o servicios de entrega de comida.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Un teléfono inteligente con la pantalla apagada descansa sobre una superficie lisa, mientras iconos digitales desenfocados de amenazas cibernéticas se disipan a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez publicadas, las apps pasan por los sistemas de revisión automática, que pueden no detectar las rutinas ocultas del malware.

Tras ser descargadas por los usuarios, las aplicaciones solicitan permisos para acceder a la galería de fotos. Esta petición puede parecer razonable para una aplicación de mensajería o de intercambio de archivos, lo que reduce la sospecha de los usuarios. Una vez otorgado el permiso, el malware ejecuta su análisis en segundo plano y transfiere la información encontrada a los servidores de los atacantes.

Además, la distribución de SparkCat no se limita a los canales oficiales. Sitios web de terceros y páginas que imitan la interfaz de la App Store desde navegadores móviles representan un riesgo adicional, ya que pueden engañar incluso a usuarios cautelosos.

App - Android - ciberseguridad - fotos - tecnología - 23 de febrero
(Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir este tipo de ataques

Ante la sofisticación de SparkCat y su capacidad para eludir los controles tradicionales de las tiendas de aplicaciones, los especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas para minimizar el riesgo de infección:

  • Evitar almacenar capturas de pantalla con información sensible, como frases de recuperación de billeteras de criptomonedas, en la galería del teléfono. Es preferible guardar estos datos en aplicaciones especializadas, como gestores de contraseñas.
  • Mantener una actitud cautelosa al descargar aplicaciones, incluso desde tiendas oficiales, ya que ninguna plataforma puede considerarse completamente libre de riesgos.
  • Revisar los permisos solicitados por las aplicaciones y rechazar aquellos que parezcan innecesarios para el funcionamiento básico del programa.

Temas Relacionados

MalwareApp StoreGoogle PlayAplicacionesCiberseguridadCelularesAndroidDatos personalesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si un iPhone no carga, esto debes hacer antes de llamar a un técnico

Apple sugiere que este problema puede estar relacionado con el mal estado del cargador, la falta de limpieza del puerto de conexión o errores el funcionamiento del teléfono

Si un iPhone no carga, esto debes hacer antes de llamar a un técnico

La IA no reemplazó al senior: borró al junior

El AI Index 2026 de Stanford publicó la primera evidencia dura de que la productividad prometida por la IA tiene un costo concreto, y lo pagan los que recién empiezan. Los desarrolladores estadounidenses de 22 a 25 años perdieron cerca del 20% del empleo desde 2022. La paradoja es generacional, no tecnológica

La IA no reemplazó al senior: borró al junior

¿El fin de la mano de obra humana? Fábricas en India graban cada movimiento de sus obreros para ‘enseñar’ a robots

La inteligencia artificial avanza hacia el aprendizaje de acciones humanas reales, más allá de datos digitales tradicionales

¿El fin de la mano de obra humana? Fábricas en India graban cada movimiento de sus obreros para ‘enseñar’ a robots

Conocer la naturaleza del mundo, el cambio de la Generación Z a la hora de buscar viajes en internet

Las experiencias al aire libre y los fenómenos naturales son búsquedas que van en aumento y que serán tendencia este 2026

Conocer la naturaleza del mundo, el cambio de la Generación Z a la hora de buscar viajes en internet

Cinco hobbies favoritos de personas con alto coeficiente intelectual, según la IA

Actividades como la lectura profunda, la práctica musical y el aprendizaje autodidacta de idiomas se destacan por requerir razonamiento avanzado

Cinco hobbies favoritos de personas con alto coeficiente intelectual, según la IA
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por un lugar en las semis de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por un lugar en las semis de la Champions League

Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

TELESHOW
Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

El desafío de Juana Viale en bicicleta a 2 mil metros de altura: “Es hermoso ver lo que el cuerpo puede”

Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Empieza en Bolivia el juicio por la desaparición de Odalys Vaquiata, tras cuatro años de investigaciones

Google Lab llega a Trujillo: comunidad universitaria podrá acceder a formación en tecnologías avanzadas

Científicos crearon una “biblioteca” de mutaciones de ADN para estudiar el envejecimiento y la longevidad

Solo uno de cada tres motociclistas usa correctamente el casco en El Salvador